У Влашича и Жоржиньо лучший процент удачных обводок на групповом этапе Евро-2020
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим по проценту удачных обводок на групповом этапе Евро-2020, пишет SofaScore.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим по проценту удачных обводок на групповом этапе Евро-2020, пишет SofaScore.
Все попытки обвести соперника, предпринятые футболистом сборной Хорватии, оказались удачными. Такой же результат показал полузащитник сборной Италии Жоржиньо.
На третьем месте расположился хавбек сборной Бельгии Кевин де Брюйне (88,9% удачных обводок), на четвертом — игрок сборной Дании
Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывались только игроки, совершившие как минимум пять обводок.