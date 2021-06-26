Владимир Познер: «Не знаю, патриотизм ли это, но я давно болею за сборную Франции»
Российский журналист Владимир Познер, имеющий также гражданство Франции и США, поделился ожиданиями от
Российский журналист Владимир Познер, имеющий также гражданство Франции и США, поделился ожиданиями от
— Болею давно за сборную Франции. Было счастье, когда она стала чемпионом мира. Не знаю, патриотизм ли это, но да, я болею за сборную Франции. Считаю, что она может выиграть этот чемпионат Европы.
Но я не вижу подавляющего превосходства в сравнении, скажем, с бельгийцами, голландцами или даже испанцами. Хотя испанцы в этом году, мне кажется, очень много плетут эту «паутину» и не очень результативно. Да, выиграли 5:0 у словаков, но это еще не подтверждение для меня.
Считаю, что у французов реальные шансы. Давно восхищаюсь Мбаппе, но главное — это команда, в этом сила. Мбаппе — командный игрок, а не тот, который пытается все сделать сам.
Мне кажется, что в этом сила команды, которая вся очень технична и очень нацелена на победу, — сказал Познер в эфире программы «Все на Матч!».
Познер родился в Париже в семье еврея, эмигрировавшего из России, и француженки, получив имя Владимир Жеральд Дмитрий
Напомним, что сборная Франции вышла в 1/8 финала Евро-2020 и 28 июня в Бухаресте сыграет против сборной Швейцарии.