Владимир Познер: «Не знаю, патриотизм ли это, но я давно болею за сборную Франции»

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 28.06.2021, 22:00 Франция - Швейцария -

— Болею давно за сборную Франции. Было счастье, когда она стала чемпионом мира. Не знаю, патриотизм ли это, но да, я болею за сборную Франции. Считаю, что она может выиграть этот чемпионат Европы.

Но я не вижу подавляющего превосходства в сравнении, скажем, с бельгийцами, голландцами или даже испанцами. Хотя испанцы в этом году, мне кажется, очень много плетут эту «паутину» и не очень результативно. Да, выиграли 5:0 у словаков, но это еще не подтверждение для меня.

Считаю, что у французов реальные шансы. Давно восхищаюсь Мбаппе, но главное — это команда, в этом сила. Мбаппе — командный игрок, а не тот, который пытается все сделать сам.

Мне кажется, что в этом сила команды, которая вся очень технична и очень нацелена на победу, — сказал Познер в эфире программы «Все на Матч!».

Познер родился в Париже в семье еврея, эмигрировавшего из России, и француженки, получив имя Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Нибуайе.

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