Сборная Чехии не вылетела на матч ЕВРО из-за поломки самолета
Сборная Чехии по футболу не смогла вовремя вылететь в Будапешт на матч чемпионата Европы с командой Нидерландов
Сборная Чехии по футболу не смогла вовремя вылететь в Будапешт на матч чемпионата Европы с командой Нидерландов
Футболист московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал в Instagram опубликовал фото из самолета с выпущенным надувным трапом.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии состоится в воскресенье в столице Венгрии и начнется в 19:00 мск.