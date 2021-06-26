Команды-сенсации Евро. Даже Россия была в их числе

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
19:00Не началсяУэльс
Дания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
16:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Команды-сенсации Евро. Даже Россия была в их числе

Способен ли кто-то из нынешних андердогов повторить фокус Дании-1992 или Греции-2004?

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Сегодня стартует плей-офф чемпионата Европы. Групповой этап преодолели почти все сильнейшие. Однако на каждом Евро бывают сенсации и андердоги, которым удаётся дойти достаточно далеко. Некоторые даже брали главный трофей! Вспомним команды-сенсации последних трёх десятилетий.

Евро-1992 — Швеция (полуфинал), Дания (чемпион)

Источник: AP 2021

Изначально на Евро-1992 должна была ехать Югославия, но из-за распада страны её не допустили до турнира. В итоге на чемпионат Европы отправилась сборная Дании, занявшая второе место в группе с «югами».

На Евро в квартете с датчанами оказались Швеция, Франция и Англия. Двумя годами ранее англичане дошли до полуфинала чемпионата мира. Тем не менее в плей-офф пробились две скандинавские сборные, оставив за бортом фаворитов. Шведы сыграли вничью с Францией (1:1), обыграли Данию (1:0) и Англию (2:1). Датчане же одолели французов (2:1) и сыграли вничью с англичанами (0:0).

Команд-участниц на том Евро было всего восемь, поэтому плей-офф начинался сразу с полуфиналов. Шведы уступили действующим чемпионам мира, сборной Германии (2:3), а датчане прошли Нидерланды (2:2, 5:4 по пенальти).

Казалось, что немцы раздавят Данию в финале. Датчанам повезло забить быстрый гол, но куда важнее здесь фигура вратаря Петера Шмейхеля. Он тащил «мёртвые» мячи, бросались под удары и защитники. Незадолго до конца матча Дания забила ещё один гол, сотворив настоящую сенсацию!

Евро-1996 — Чехия (финал)

Источник: AFP 2021

На следующем Евро блеснула сборная Чехии — с Недведом, Поборски и Шмицером в составе. Чехам удалось выйти из сложной группы, где им противостояли Германия, Италия и Россия.

В первой игре Чехия проиграла немцам (0:2), после чего была победа над итальянцами (2:1). Она во многом и предопределила выход чехов из группы. Напоследок они сыграли вничью с Россией (3:3) и заняли второе место, опередив Италию по дополнительным показателям — как раз за счёт победы в очной встрече.

Плей-офф на этот раз начинался со стадии четвертьфиналов. Португальцев чехи обыграли — 1:0. Далее убрали с дороги французов (0:0, 6:5 по пенальти). Как и на прошлом Евро, в финале оказались немцы.

Сборная Германии не могла себе позволить второй раз проиграть андердогу, хотя матч для неё складывался непросто. Чехи забили первыми, но Бирхофф сравнял счёт и перевёл встречу в добавленное время. Всё тот же Бирхофф позже забил «золотой гол» и принёс немцам победу. Однако Чехия показала себя, а несколько её лидеров после турнира отправились на повышение в европейские топ-клубы.

Евро-2004 — Чехия (полуфинал), Греция (чемпион)

Источник: AFP 2021

Через восемь лет чехи снова всех удивили — в группе с голландцами, немцами и латвийцами набрали девять очков! Главной звездой той плеяды был Милан Барош, в итоге ставший лучшим бомбардиром чемпионата Европы (пять голов). В ¼ финала чехи обыграли Данию (3:0), а в полуфинале им попалась сборная Греции.

То, что сотворили греки, поражает до сих пор. В группе с Португалией, Испанией и Россией они умудрились занять второе место и выйти в плей-офф. В четвертьфинале Греция прошла французов (1:0). Дальше были победа над Чехией в дополнительное время (1:0) и финал, где им противостояли хозяева чемпионата Европы — сборная Португалии.

Греция почти весь матч сидела в обороне. Португальцы много атаковали, но забить так и не смогли. А вот греки реализовали чуть ли не единственный свой момент — после подачи углового отличился Харистеас. Игра так и закончилась — 1:0 в пользу сборной Греции. Впоследствии дальше четвертьфинала греки на Евро не забирались.

Евро-2008 — Турция, Россия (оба — полуфинал)

Источник: AFP 2021

На самом успешном для нас чемпионате Европы отличилась и сборная Турции. Она так же, как и сборная России, достигла полуфинала. В группе турки набрали шесть очков, одержав победы над Швейцарией (2:1) и Чехией (3:2). В четвертьфинале они переиграли хорватов (1:1, 3:1 по пенальти). Однако в финал Турцию не пустила сборная Германии — немцы одержали победу со счётом 3:2, забив решающий гол на 90-й минуте.

Евро-2016 — Уэльс (полуфинал)

Источник: AFP 2021

Последней сенсацией на чемпионатах Европы можно считать выход сборной Уэльса в полуфинал пятилетней давности. Не обошлось и без нашего невольного соучастия. В группе с Англией, Словакией и Россией валлийцы набрали 6 очков и вышли в плей-офф с первого места.

В ⅛ финала сборная Уэльса обыграла команду Северной Ирландии (1:0). После этого валлийцы неожиданно прошли сборную Бельгии (3:1), а в полуфинале отлетели от будущих чемпионов Европы — португальцев. Но Уэльс точно может гордиться своим выступлением на Евро-2016, ведь тот чемпионат Европы был для них первым. До этого им ни разу не удавалось пройти квалификацию, а тут — сразу бронзовые медали!

От кого ждём сюрпризов теперь?

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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