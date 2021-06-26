Команды-сенсации Евро. Даже Россия была в их числе

Сегодня стартует плей-офф чемпионата Европы. Групповой этап преодолели почти все сильнейшие. Однако на каждом Евро бывают сенсации и андердоги, которым удаётся дойти достаточно далеко. Некоторые даже брали главный трофей! Вспомним команды-сенсации последних трёх десятилетий.

Евро-1992 — Швеция (полуфинал), Дания (чемпион)

Изначально на Евро-1992 должна была ехать Югославия, но из-за распада страны её не допустили до турнира. В итоге на чемпионат Европы отправилась сборная Дании, занявшая второе место в группе с «югами».

На Евро в квартете с датчанами оказались Швеция, Франция и Англия. Двумя годами ранее англичане дошли до полуфинала чемпионата мира. Тем не менее в плей-офф пробились две скандинавские сборные, оставив за бортом фаворитов. Шведы сыграли вничью с Францией (1:1), обыграли Данию (1:0) и Англию (2:1). Датчане же одолели французов (2:1) и сыграли вничью с англичанами (0:0).

Команд-участниц на том Евро было всего восемь, поэтому плей-офф начинался сразу с полуфиналов. Шведы уступили действующим чемпионам мира, сборной Германии (2:3), а датчане прошли Нидерланды (2:2, 5:4 по пенальти).

Казалось, что немцы раздавят Данию в финале. Датчанам повезло забить быстрый гол, но куда важнее здесь фигура вратаря Петера Шмейхеля. Он тащил «мёртвые» мячи, бросались под удары и защитники. Незадолго до конца матча Дания забила ещё один гол, сотворив настоящую сенсацию!

Евро-1996 — Чехия (финал)

На следующем Евро блеснула сборная Чехии — с Недведом, Поборски и Шмицером в составе. Чехам удалось выйти из сложной группы, где им противостояли Германия, Италия и Россия.

В первой игре Чехия проиграла немцам (0:2), после чего была победа над итальянцами (2:1). Она во многом и предопределила выход чехов из группы. Напоследок они сыграли вничью с Россией (3:3) и заняли второе место, опередив Италию по дополнительным показателям — как раз за счёт победы в очной встрече.

Плей-офф на этот раз начинался со стадии четвертьфиналов. Португальцев чехи обыграли — 1:0. Далее убрали с дороги французов (0:0, 6:5 по пенальти). Как и на прошлом Евро, в финале оказались немцы.

Сборная Германии не могла себе позволить второй раз проиграть андердогу, хотя матч для неё складывался непросто. Чехи забили первыми, но Бирхофф сравнял счёт и перевёл встречу в добавленное время. Всё тот же Бирхофф позже забил «золотой гол» и принёс немцам победу. Однако Чехия показала себя, а несколько её лидеров после турнира отправились на повышение в европейские топ-клубы.

Евро-2004 — Чехия (полуфинал), Греция (чемпион)

Через восемь лет чехи снова всех удивили — в группе с голландцами, немцами и латвийцами набрали девять очков! Главной звездой той плеяды был Милан Барош, в итоге ставший лучшим бомбардиром чемпионата Европы (пять голов). В ¼ финала чехи обыграли Данию (3:0), а в полуфинале им попалась сборная Греции.

То, что сотворили греки, поражает до сих пор. В группе с Португалией, Испанией и Россией они умудрились занять второе место и выйти в плей-офф. В четвертьфинале Греция прошла французов (1:0). Дальше были победа над Чехией в дополнительное время (1:0) и финал, где им противостояли хозяева чемпионата Европы — сборная Португалии.

Греция почти весь матч сидела в обороне. Португальцы много атаковали, но забить так и не смогли. А вот греки реализовали чуть ли не единственный свой момент — после подачи углового отличился Харистеас. Игра так и закончилась — 1:0 в пользу сборной Греции. Впоследствии дальше четвертьфинала греки на Евро не забирались.

Евро-2008 — Турция, Россия (оба — полуфинал)

На самом успешном для нас чемпионате Европы отличилась и сборная Турции. Она так же, как и сборная России, достигла полуфинала. В группе турки набрали шесть очков, одержав победы над Швейцарией (2:1) и Чехией (3:2). В четвертьфинале они переиграли хорватов (1:1, 3:1 по пенальти). Однако в финал Турцию не пустила сборная Германии — немцы одержали победу со счётом 3:2, забив решающий гол на 90-й минуте.

Евро-2016 — Уэльс (полуфинал)

Последней сенсацией на чемпионатах Европы можно считать выход сборной Уэльса в полуфинал пятилетней давности. Не обошлось и без нашего невольного соучастия. В группе с Англией, Словакией и Россией валлийцы набрали 6 очков и вышли в плей-офф с первого места.

В ⅛ финала сборная Уэльса обыграла команду Северной Ирландии (1:0). После этого валлийцы неожиданно прошли сборную Бельгии (3:1), а в полуфинале отлетели от будущих чемпионов Европы — португальцев. Но Уэльс точно может гордиться своим выступлением на Евро-2016, ведь тот чемпионат Европы был для них первым. До этого им ни разу не удавалось пройти квалификацию, а тут — сразу бронзовые медали!