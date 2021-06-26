Ярмоленко: Украине повезло, но мы вышли из группы. Спасибо сборной Швеции

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 29.06.2021, 22:00 Швеция - Украина -

— Нет смысла сравнивать Евро-2012 и Евро-2020. Та Швеция и эта — разные команды. Тренерский штаб нам покажет, за счёт чего мы сможем их обыграть. Продемонстрируем хорошую игру.

Все ребята себя хорошо чувствуют. Последняя игра, конечно, сказалась. Мы физически не очень хорошо были готовы в матче с Австрией. Готовимся, готовимся… Должно быть всё в порядке. У нас на два дня больше на подготовку, нежели у шведов. Постараемся это преимущество использовать.

Каждый из нас должен настраивать себя сам. Я из тех людей, которые предпочитают доказывать делом и меньше говорить. Мотивирует у нас перед игрой главный тренер.

Швеция — хорошая команда, которая заслуженно вышла с первого места в группе. Мы настраиваемся на хорошую игру и победит сильнейший. Все карты я открывать не могу. Мы отвечаем за самоотдачу, а про структуру игры расскажет тренерский штаб.

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Мы вышли из группы! Давайте внесём больше позитива. Да, нам повезло, но мы вышли дальше. Давайте двигаться только вперёд с позитивными мыслями. В Шотландии меньше 20 градусов? Отличная погода для интенсивного футбола. Нам будет лучше играть в таких условиях.