Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
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16:00 (мск), источник: Sports.Ru

Жоржиньо: С бразильского дна в основу Италии через жизнь в монастыре на 20 евро в неделю

В «Челси» называли сыном Сарри.

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Источник: Reuters
Футбол

Евро 2020
1/8 финала, 26.06.2021, 22:00

Италия-Австрия-

Жоржиньо до мельчайших деталей помнит отъезд из Бразилии в 15 лет.

Двухчасовая поездка на машине от дома в индустриальном городке Имбитуба до аэропорта Флорианополиса, столицы штата Санта-Катарина. Короткий перелет в Сан-Паулу. Оттуда — длинный перелет в Верону с пересадкой во Франкфурте.

Врезалась в память даже дорога из аэропорта Вероны в новый дом. Голые деревья, холод итальянской зимы пробирал мальчишку, привыкшего к жарким бразильским вечерам у побережья Атлантического океана.

Тогда Жоржиньо не знал, что уезжает из родной Бразилии навсегда. Это было в ноябре 2007-го.

В 06:30 раздается звон колоколов. Солнце освещает монастырь в нескольких шагах от стадиона. У 15-летнего Жоржиньо заспанные глаза. Хотелось есть, но он пропустил завтрак из-за нехватки денег. Дом, семья и друзья на другом конце света.

Через 14 лет Жоржиньо поедет с Италией на Евро, где будут неплохие шансы на победу. Еще он выиграет Лигу чемпионов и Лигу Европы с «Челси», Кубок и Суперкубок Италии с «Наполи». Да и вообще — станет топ-игроком, которым будет восхищаться даже Гвардиола. В сборной Италии его скромно будут называть профессором.

Но это еще впереди. Для начала нужно преодолеть много барьеров.

Мама тренировала Жоржиньо на пляже. В детской академии плохо питался, жил в грязи и без горячей воды в душе зимой

Его мама Мария Тереза в 80-х занималась футболом на любительском уровне, но после рождения старшей сестры Жоржиньо завязала со спортом и работала уборщицей. Платили мало, хватало только на базовые вещи, но любовь к футболу не исчезла. Как только сын начал ходить, она не пожалела денег на новенький мяч.

Источник: https://www.facebook.com/jorginhofrellooficial

Мария с четырех лет тренировала сына на пляже: отрабатывали технику, короткие передачи и движение. Иногда просто по нескольку часов гоняли мяч с пацанами.

Источник: https://www.facebook.com/jorginhofrellooficial

Отец Жоржиньо тоже бывший футболист, но он больше отвечал за ментальную подготовку.

Папа всегда злится, когда я говорю это. Обычно такие вещи [футбольный талант] унаследованы от отца, но папа плохо играл в футбол. Он был вратарем и на поле не показывал ничего хорошего. Мама была талантливой, но папа помогал мне в другом, он готовил меня морально. Говорил, чего ожидать и насколько будет сложно.
Жоржиньо
полузащитник сборной Италии

В тринадцать лет Жоржиньо подвернулась классная возможность. В 180 километрах от дома, в городе Гуабирубу, группа итальянских бизнесменов вложилась в футбольную академию, чтобы найти перспективных бразильцев и дать им шанс в Италии. Отобрали 50 ребят, в том числе Жоржиньо.

— Нас было 50 подростков — тренировались утром и днем, а вечером ходили в школу. Было реально тяжело. В какой-то момент я увидел, что несколько игроков едут в Италию, и подумал: это мой шанс. Я не мог позволить ему просто так ускользнуть, — говорил Жоржиньо.

Проблема не только в разлуке с мамой (родители к тому времени развелись). Условия были ужасные: из окон сквозило, одну и ту же еду могли давать три дня подряд, а зимой в душе не было горячей воды.

— Однажды мама приехала в гости и увидела, насколько это место ужасно и грязно. Она сказала: «Так, ты уезжаешь со мной, собирай вещи — и пошли». Но люди могут адаптироваться к ситуации. Я жил в том месте, и это было… Не хочу говорить, что дерьмово, но да, там было дерьмово, и я уже привык. Я сказал: «Мам, это мой шанс, я не сдамся из-за того, что ванна грязная». Она ответила: «Нет, нет. Не надо жить в таких условиях». В конце концов я сказал ей: «Если ты заставишь меня уехать и я не стану футболистом, я буду винить тебя всю жизнь». Она ушла в слезах, — вспоминал Жоржиньо.

Тогда они не знали, что это испытание — первый шаг на пути к успеху. После перехода в «Челси» в твиттере завирусилось видео (более 2 млн просмотров), как мама Жоржиньо заходит в фан-шоп, видит футболку с именем сына и едва сдерживает слезы гордости.

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В академии «Вероны» жил в монастыре на 20 евро в неделю. Он так отчаялся, что в слезах звонил маме и просил забрать его домой

Жоржиньо мощно проявил себя, несмотря на ужасные условия, и выделился среди ребят. В 2007 году это подарило возможность уехать в Италию.

Рассказывает бывший спортивный директор «Вероны» Риккардо Пришантелли: «Помню как сегодня: 2007 год, мне звонит бизнесмен из Вероны, работающий в Южной Америке, и предлагает молодых игроков. Я говорю, что у клуба бюджет на нуле, но если он хочет, может привезти их в Италию».

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Ситуация и правда критичная: «Верона» в третьем дивизионе, на грани банкротства и смены владельца. Но бизнесмен рискнул и повез мальчишек, включая Жоржиньо, в Италию на просмотр.

Денег у «Вероны» едва хватало на зарплаты игрокам основы, не говоря о содержании подростков из Бразилии. Пришантелли говорил, что они не могли жить на клубной базе (видимо, по юридическим причинам). У Жоржиньо ситуация чуть проще: его родственники по папиной линии приехали в Бразилию из Италии, поэтому впоследствии он легко получил итальянский паспорт.

Жоржиньо с ходу впечатлил игрой. Его решили оставить. «Я шел на поле, — говорил Пришантелли, — и мне звонит массажист. Он увидел, как этот парень ведет мяч. Он был в восторге». Единственный недостаток — Жоржиньо был тощим. Когда на базе оборудовали тренажерный зал, бразилец приходил туда раньше всех и уходил последним.

Риккардо из «Вероны» занялся поиском жилья и пристроил ребят в старинный монастырь. «Были места для монахов и для парней из академии. Мы вшестером ютились в маленькой комнатке полтора года, нам платили 20 евро в неделю. Люди там всегда относились к нам уважительно. Они заботились о нас, еда была восхитительной», — вспоминал Жоржиньо.

Он тратил деньги по минимуму: 5 евро закидывал на счет телефона, на средства для гигиены могло уйти около 15 евро, остальное — на интернет, чтобы поддерживать связь с семьей.

— Я делал пожертвования монахам, хотя у меня не всегда были деньги. Однажды я попросил одного монаха, чтобы он дал Жоржиньо что-нибудь поесть, — раскрывал подробности бывший спортивный директор «Вероны». —  Я давал мальчику 20 или 50 евро, когда мог. То же самое сделал Рафаэл, бразильский вратарь основной команды. Это был единственный способ позволить ему учиться, изучать язык и играть. Я не представляю, как по ночам проливались слезы в этой темной комнатке. Я просто знаю, что он никогда не сдавался.

С Рафаэлом они познакомились на тренировке основы. Вратарь был в шоке, когда узнал, что Жоржиньо живет на 20 евро в неделю. Он пытался достучаться до руководства, чтобы парню организовали нормальные условия. Но тут Жоржиньо не выдержал и надломился (проскальзывала информация, что его агент — возможно, тот итальянский бизнесмен из Бразилии — получил за переход 35 тысяч евро).

Для меня футбол закончился. Я позвонил маме, плакал и сказал, что хочу вернуться и бросить футбол. Сказал: «Мам, ты и папа всегда говорили мне, что футбольная жизнь тяжела, что будут ужасные люди, которым нельзя доверять. А я хороший парень и не хочу жить в этом мире».
Жоржиньо
полузащитник сборной Италии

— Но она ответила: «Ты не вернешься. Если вернешься, ищи себе другое жилье, потому что ты не вернешься в мой дом. Ты через многое прошел, ел одну и ту же пищу изо дня в день без горячей воды, а теперь хочешь бросить все из-за денег? Без шансов. Ты тренируешься с основной командой и хочешь сдаться? Я тебе не позволю». Мы разговаривали почти час, я много плакал и говорил: «Мам, пожалуйста, дай мне вернуться». Она отказалась. Так что спасибо маме, спасибо папе за это, потому что они сыграли большую роль, — говорил Жоржиньо.

Именно в «Вероне» он впервые пересекся с Сарри (проработал в клубе около трех месяцев).

— Маурицио попросил меня подтянуть кого-нибудь из академии, — рассказывал Пришантелли. — Он увидел Жоржиньо и влюбился в него, поэтому хотел, чтобы он был в «Наполи», а затем в «Челси».

Тренер «Вероны» подарил Жоржиньо чемодан Louis Vuitton перед отъездом в «Наполи»

После трех лет в системе «Вероны» Жоржиньо отдали в аренду клубу «Самбонифачезе» из четвертого дивизиона (в 20 км от Вероны). Директор того клуба Маурицио Маццон рассказывал журналу France Football, что поначалу парня брать не хотели: «Наш тренер Клаудио Валиджи (чемпион Италии-1983 в составе «Ромы») говорил: «Если будет небольшой ветер, он улетит куда-нибудь».

Но Жоржиньо быстро прибавил в технике и тактике, а Валиджи сместил его с правого фланга на позицию реджисты. Уже тогда Жоржиньо идеально раздавал передачи в разные точки поля. «Он сдержанный, но очень решительный парень, — отмечал Маццон. — У него много успешных пасов, потому что он не усложняет задачу. Он не тот, кто будет делать фокусы на поле, но его простые действия полезны для команды».

Источник: AP 2021

После мощного сезона Жоржиньо вернулся в «Верону». В последующие два сезона команда вышла в Серию А. Жоржиньо настолько хорошо проявил себя (7+3 в 18 матчах чемпионата), что в январе 2014 года «Наполи» выложил за него 10 миллионов евро.

— Когда он уехал из «Вероны» в «Наполи», я был раздражен, потому что хотел сохранить его, — вспоминал тренер «Вероны» Мандорлини. — Но я дал ему чемодан Louis Vuitton и сказал, что он понадобится ему, чтобы путешествовать по миру со своим футболом.

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В «Челси» называли сыном Сарри. Тухель рассчитывает на него

Сарри, наверное, главный тренер в карьере Жоржиньо. Это хорошо видно на контрасте с «Наполи» Бенитеса, куда полузащитник попал из «Вероны». Половину сезона при Рафе он исправно выходил в старте, но в оборонительной системе испанца ему было душно: приходилось постоянно отрабатывать в защите (был одним из лучших по отборам), а на созидание энергии не хватало. В следующем сезоне Жоржиньо крепко присел на лавку.

Все изменил Сарри.

Маурицио сделал из Жоржиньо одного из лучших плеймейкеров Серии А. Он разгонял атаки «Наполи» и стал стилеобразующим игроком. В конце сезона он стал лучшим в Серии А по количеству передач (2666) и их точности (90,62%), а неаполитанцы финишировали на втором месте.

Источник: AFP 2021

Неудивительно, что Сарри забрал Жоржиньо с собой в «Челси». И когда саррибол в Англии начал сбоить, много критики посыпалось и в адрес полузащитника. Главная претензия — низкая результативность (2 гола, 0 ассистов) и плотнейшая связь с тренером (Эден Азар рассказывал, что в раздевалке «Челси» Жоржиньо иронично называли сыном Сарри).

Тем не менее после ухода Сарри Жоржиньо в «Челси» не затерялся — и снова доказал всем свою силу. При Тухеле он стабильный игрок основы и сыграл важную роль, например, в финале Лиги чемпионов. «Челси» удерживал центр в 5−2−3, где огромная зона доставалась Жоржиньо и Канте, с чем оба хорошо справились. Да и сам полузащитник признавался, что стиль Тухеля подходит ему идеально.

Вызова в сборную Италии Жоржиньо ждал долго (а он выбрал именно ее, хотя мог играть за Бразилию). Только в марте 2016 года его позвали в первый раз и выпустили на последнюю минуту товарищеского матча против Испании. Конте включал Жоржиньо в расширенную заявку на Евро-2016, но потом все-таки отцепил, так и не дав большого шанса.

Вентура тоже не сильно доверял Жоржиньо, делая ставку на более опытных футболистов. Во время провального отбора на ЧМ-2018 полузащитник только три раза попадал в заявку и не смог помочь в решающем матче со Швецией. Журналисты называли игнор Жоржиньо одной из главных ошибок Вентуры.

Источник: Reuters

С Манчини не то что нет проблем — с ним все прекрасно.

Жоржиньо — очень важный игрок для нас, он задает темп и заставляет работать всю команду.
Роберто Манчини
главный тренер сборной Италии

«Пожелания и принципы Манчини уже засели в наших головах — и каждый пытается воплотить эту философию на поле», — вторит ему полузащитник.

Осталось добиться успеха на Евро.

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«Черчесов сам уйдет, если почувствует, что не может приносить пользу. Он очень принципиальный». Варга о тренере России
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