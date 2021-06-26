Жоржиньо: С бразильского дна в основу Италии через жизнь в монастыре на 20 евро в неделю

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 26.06.2021, 22:00 Италия - Австрия -

Жоржиньо до мельчайших деталей помнит отъезд из Бразилии в 15 лет.

Двухчасовая поездка на машине от дома в индустриальном городке Имбитуба до аэропорта Флорианополиса, столицы штата Санта-Катарина. Короткий перелет в Сан-Паулу. Оттуда — длинный перелет в Верону с пересадкой во Франкфурте.

Врезалась в память даже дорога из аэропорта Вероны в новый дом. Голые деревья, холод итальянской зимы пробирал мальчишку, привыкшего к жарким бразильским вечерам у побережья Атлантического океана.

Тогда Жоржиньо не знал, что уезжает из родной Бразилии навсегда. Это было в ноябре 2007-го.

В 06:30 раздается звон колоколов. Солнце освещает монастырь в нескольких шагах от стадиона. У 15-летнего Жоржиньо заспанные глаза. Хотелось есть, но он пропустил завтрак из-за нехватки денег. Дом, семья и друзья на другом конце света.

Через 14 лет Жоржиньо поедет с Италией на Евро, где будут неплохие шансы на победу. Еще он выиграет Лигу чемпионов и Лигу Европы с «Челси», Кубок и Суперкубок Италии с «Наполи». Да и вообще — станет топ-игроком, которым будет восхищаться даже Гвардиола. В сборной Италии его скромно будут называть профессором.

Но это еще впереди. Для начала нужно преодолеть много барьеров.

Мама тренировала Жоржиньо на пляже. В детской академии плохо питался, жил в грязи и без горячей воды в душе зимой

Его мама Мария Тереза в 80-х занималась футболом на любительском уровне, но после рождения старшей сестры Жоржиньо завязала со спортом и работала уборщицей. Платили мало, хватало только на базовые вещи, но любовь к футболу не исчезла. Как только сын начал ходить, она не пожалела денег на новенький мяч.

Мария с четырех лет тренировала сына на пляже: отрабатывали технику, короткие передачи и движение. Иногда просто по нескольку часов гоняли мяч с пацанами.

Отец Жоржиньо тоже бывший футболист, но он больше отвечал за ментальную подготовку.

Папа всегда злится, когда я говорю это. Обычно такие вещи [футбольный талант] унаследованы от отца, но папа плохо играл в футбол. Он был вратарем и на поле не показывал ничего хорошего. Мама была талантливой, но папа помогал мне в другом, он готовил меня морально. Говорил, чего ожидать и насколько будет сложно. Жоржиньо полузащитник сборной Италии

В тринадцать лет Жоржиньо подвернулась классная возможность. В 180 километрах от дома, в городе Гуабирубу, группа итальянских бизнесменов вложилась в футбольную академию, чтобы найти перспективных бразильцев и дать им шанс в Италии. Отобрали 50 ребят, в том числе Жоржиньо.

— Нас было 50 подростков — тренировались утром и днем, а вечером ходили в школу. Было реально тяжело. В какой-то момент я увидел, что несколько игроков едут в Италию, и подумал: это мой шанс. Я не мог позволить ему просто так ускользнуть, — говорил Жоржиньо.

Проблема не только в разлуке с мамой (родители к тому времени развелись). Условия были ужасные: из окон сквозило, одну и ту же еду могли давать три дня подряд, а зимой в душе не было горячей воды.

— Однажды мама приехала в гости и увидела, насколько это место ужасно и грязно. Она сказала: «Так, ты уезжаешь со мной, собирай вещи — и пошли». Но люди могут адаптироваться к ситуации. Я жил в том месте, и это было… Не хочу говорить, что дерьмово, но да, там было дерьмово, и я уже привык. Я сказал: «Мам, это мой шанс, я не сдамся из-за того, что ванна грязная». Она ответила: «Нет, нет. Не надо жить в таких условиях». В конце концов я сказал ей: «Если ты заставишь меня уехать и я не стану футболистом, я буду винить тебя всю жизнь». Она ушла в слезах, — вспоминал Жоржиньо.

Тогда они не знали, что это испытание — первый шаг на пути к успеху. После перехода в «Челси» в твиттере завирусилось видео (более 2 млн просмотров), как мама Жоржиньо заходит в фан-шоп, видит футболку с именем сына и едва сдерживает слезы гордости.

В академии «Вероны» жил в монастыре на 20 евро в неделю. Он так отчаялся, что в слезах звонил маме и просил забрать его домой

Жоржиньо мощно проявил себя, несмотря на ужасные условия, и выделился среди ребят. В 2007 году это подарило возможность уехать в Италию.

Рассказывает бывший спортивный директор «Вероны» Риккардо Пришантелли: «Помню как сегодня: 2007 год, мне звонит бизнесмен из Вероны, работающий в Южной Америке, и предлагает молодых игроков. Я говорю, что у клуба бюджет на нуле, но если он хочет, может привезти их в Италию».

Ситуация и правда критичная: «Верона» в третьем дивизионе, на грани банкротства и смены владельца. Но бизнесмен рискнул и повез мальчишек, включая Жоржиньо, в Италию на просмотр.

Денег у «Вероны» едва хватало на зарплаты игрокам основы, не говоря о содержании подростков из Бразилии. Пришантелли говорил, что они не могли жить на клубной базе (видимо, по юридическим причинам). У Жоржиньо ситуация чуть проще: его родственники по папиной линии приехали в Бразилию из Италии, поэтому впоследствии он легко получил итальянский паспорт.

Жоржиньо с ходу впечатлил игрой. Его решили оставить. «Я шел на поле, — говорил Пришантелли, — и мне звонит массажист. Он увидел, как этот парень ведет мяч. Он был в восторге». Единственный недостаток — Жоржиньо был тощим. Когда на базе оборудовали тренажерный зал, бразилец приходил туда раньше всех и уходил последним.

Риккардо из «Вероны» занялся поиском жилья и пристроил ребят в старинный монастырь. «Были места для монахов и для парней из академии. Мы вшестером ютились в маленькой комнатке полтора года, нам платили 20 евро в неделю. Люди там всегда относились к нам уважительно. Они заботились о нас, еда была восхитительной», — вспоминал Жоржиньо.

Он тратил деньги по минимуму: 5 евро закидывал на счет телефона, на средства для гигиены могло уйти около 15 евро, остальное — на интернет, чтобы поддерживать связь с семьей.

— Я делал пожертвования монахам, хотя у меня не всегда были деньги. Однажды я попросил одного монаха, чтобы он дал Жоржиньо что-нибудь поесть, — раскрывал подробности бывший спортивный директор «Вероны». — Я давал мальчику 20 или 50 евро, когда мог. То же самое сделал Рафаэл, бразильский вратарь основной команды. Это был единственный способ позволить ему учиться, изучать язык и играть. Я не представляю, как по ночам проливались слезы в этой темной комнатке. Я просто знаю, что он никогда не сдавался.

С Рафаэлом они познакомились на тренировке основы. Вратарь был в шоке, когда узнал, что Жоржиньо живет на 20 евро в неделю. Он пытался достучаться до руководства, чтобы парню организовали нормальные условия. Но тут Жоржиньо не выдержал и надломился (проскальзывала информация, что его агент — возможно, тот итальянский бизнесмен из Бразилии — получил за переход 35 тысяч евро).

Для меня футбол закончился. Я позвонил маме, плакал и сказал, что хочу вернуться и бросить футбол. Сказал: «Мам, ты и папа всегда говорили мне, что футбольная жизнь тяжела, что будут ужасные люди, которым нельзя доверять. А я хороший парень и не хочу жить в этом мире». Жоржиньо полузащитник сборной Италии

— Но она ответила: «Ты не вернешься. Если вернешься, ищи себе другое жилье, потому что ты не вернешься в мой дом. Ты через многое прошел, ел одну и ту же пищу изо дня в день без горячей воды, а теперь хочешь бросить все из-за денег? Без шансов. Ты тренируешься с основной командой и хочешь сдаться? Я тебе не позволю». Мы разговаривали почти час, я много плакал и говорил: «Мам, пожалуйста, дай мне вернуться». Она отказалась. Так что спасибо маме, спасибо папе за это, потому что они сыграли большую роль, — говорил Жоржиньо.

Именно в «Вероне» он впервые пересекся с Сарри (проработал в клубе около трех месяцев).

— Маурицио попросил меня подтянуть кого-нибудь из академии, — рассказывал Пришантелли. — Он увидел Жоржиньо и влюбился в него, поэтому хотел, чтобы он был в «Наполи», а затем в «Челси».

Тренер «Вероны» подарил Жоржиньо чемодан Louis Vuitton перед отъездом в «Наполи»

После трех лет в системе «Вероны» Жоржиньо отдали в аренду клубу «Самбонифачезе» из четвертого дивизиона (в 20 км от Вероны). Директор того клуба Маурицио Маццон рассказывал журналу France Football, что поначалу парня брать не хотели: «Наш тренер Клаудио Валиджи (чемпион Италии-1983 в составе «Ромы») говорил: «Если будет небольшой ветер, он улетит куда-нибудь».

Но Жоржиньо быстро прибавил в технике и тактике, а Валиджи сместил его с правого фланга на позицию реджисты. Уже тогда Жоржиньо идеально раздавал передачи в разные точки поля. «Он сдержанный, но очень решительный парень, — отмечал Маццон. — У него много успешных пасов, потому что он не усложняет задачу. Он не тот, кто будет делать фокусы на поле, но его простые действия полезны для команды».

После мощного сезона Жоржиньо вернулся в «Верону». В последующие два сезона команда вышла в Серию А. Жоржиньо настолько хорошо проявил себя (7+3 в 18 матчах чемпионата), что в январе 2014 года «Наполи» выложил за него 10 миллионов евро.

— Когда он уехал из «Вероны» в «Наполи», я был раздражен, потому что хотел сохранить его, — вспоминал тренер «Вероны» Мандорлини. — Но я дал ему чемодан Louis Vuitton и сказал, что он понадобится ему, чтобы путешествовать по миру со своим футболом.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/pGyVM0OmJd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jorginho Frello (@jorginhofrello)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В «Челси» называли сыном Сарри. Тухель рассчитывает на него

Сарри, наверное, главный тренер в карьере Жоржиньо. Это хорошо видно на контрасте с «Наполи» Бенитеса, куда полузащитник попал из «Вероны». Половину сезона при Рафе он исправно выходил в старте, но в оборонительной системе испанца ему было душно: приходилось постоянно отрабатывать в защите (был одним из лучших по отборам), а на созидание энергии не хватало. В следующем сезоне Жоржиньо крепко присел на лавку.

Все изменил Сарри.

Маурицио сделал из Жоржиньо одного из лучших плеймейкеров Серии А. Он разгонял атаки «Наполи» и стал стилеобразующим игроком. В конце сезона он стал лучшим в Серии А по количеству передач (2666) и их точности (90,62%), а неаполитанцы финишировали на втором месте.

Неудивительно, что Сарри забрал Жоржиньо с собой в «Челси». И когда саррибол в Англии начал сбоить, много критики посыпалось и в адрес полузащитника. Главная претензия — низкая результативность (2 гола, 0 ассистов) и плотнейшая связь с тренером (Эден Азар рассказывал, что в раздевалке «Челси» Жоржиньо иронично называли сыном Сарри).

Тем не менее после ухода Сарри Жоржиньо в «Челси» не затерялся — и снова доказал всем свою силу. При Тухеле он стабильный игрок основы и сыграл важную роль, например, в финале Лиги чемпионов. «Челси» удерживал центр в 5−2−3, где огромная зона доставалась Жоржиньо и Канте, с чем оба хорошо справились. Да и сам полузащитник признавался, что стиль Тухеля подходит ему идеально.

Вызова в сборную Италии Жоржиньо ждал долго (а он выбрал именно ее, хотя мог играть за Бразилию). Только в марте 2016 года его позвали в первый раз и выпустили на последнюю минуту товарищеского матча против Испании. Конте включал Жоржиньо в расширенную заявку на Евро-2016, но потом все-таки отцепил, так и не дав большого шанса.

Вентура тоже не сильно доверял Жоржиньо, делая ставку на более опытных футболистов. Во время провального отбора на ЧМ-2018 полузащитник только три раза попадал в заявку и не смог помочь в решающем матче со Швецией. Журналисты называли игнор Жоржиньо одной из главных ошибок Вентуры.

С Манчини не то что нет проблем — с ним все прекрасно.

Жоржиньо — очень важный игрок для нас, он задает темп и заставляет работать всю команду. Роберто Манчини главный тренер сборной Италии

«Пожелания и принципы Манчини уже засели в наших головах — и каждый пытается воплотить эту философию на поле», — вторит ему полузащитник.