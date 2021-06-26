«С расизмом нужно бороться иначе». Сборная Италии не встанет на колено в Англии

Одна из важных тем, обсуждаемых в Италии накануне игры с Австрией, — акция BLM. В сборной прошла большая дискуссия, стоит ли вставать на колено перед игрой. Видимо, команда уже настолько впитала в себя идеи Роберто Манчини, что остаётся время на обсуждение других вещей. Но в итоге решение такое: символические ритуалы пока на паузе. Но в случае выхода в следующую стадию вопрос поднимут снова.

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Проблема актуализировалась после матча третьего тура с Уэльсом. Тогда «скуадра адзурра» разделилась. Перед стартовым свистком пять игроков национальной команды не встали на колено. Это были Андреа Белотти, Эмерсон, Рафаэл Толой, Маттео Пессина и Федерико Бернардески. Смотрелось нелепо. Учитывая, что обычно встают либо все, либо никто. После игры пришлось объясняться: пресс-атташе сборной заявил, что возникла элементарная неразбериха. Игроки просто не договорились, как правильно поступить. Хотя перед первой встречей с Турцией на колено никто не вставал. Именно поэтому перед игрой с Австрией эта тема — отдельная в повестке дня.

Вчера новоиспечённый капитан команды Леонардо Бонуччи, который будет носить повязку во время травмы Джорджо Кьеллини, заявил, что решения пока нет.

Когда мы вернёмся в отель, у нас будет собрание команды и мы вместе решим, как поступить в игре с Австрией. Мы должны были сделать это и до Уэльса, но тогда не вышло. Пока не знаю позиции всей команды. Если они захотят таким образом поддержать акцию, мы обсудим это. Леонардо Бонуччи капитан сборной Италии

Итальянские источники сразу же начали сообщать, что сборная встанет на колено только в знак солидарности с соперником. И если Австрия накануне игры запросит у организаторов матча соответствующее количество секунд, они поддержат акцию BLM. Хотя в сборной, по информации Football Italia, считают, что «с расизмом нужно бороться иначе — другими методами».

В итоге стало известно, что Австрия не планировала запрашивать время на акцию. Так что вопрос решился сам собой. Ни одна из сборных не встанет на колено перед игрой.

Таким образом, обе команды избавили себя от почти гарантированного свиста болельщиков на «Уэмбли». Известно, что английских фанатов дико бесит, когда их сборная или кто-то из соперников встаёт перед игрой на колени. В УЕФА даже попросили организаторов в этот момент включать на стадионе громкую музыку, чтобы свист не попадал в телекамеры.