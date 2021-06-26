«С расизмом нужно бороться иначе». Сборная Италии не встанет на колено в Англии

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
19:00ПерерывУэльс0Дания1
1/8 финала
тв
22:00Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
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Италия
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Уэльс
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3
Швейцария
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Турция
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3
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35
3
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33
4
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Группа F
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Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
19:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«С расизмом нужно бороться иначе». Сборная Италии не встанет на колено в Англии

Зачем тогда полкоманды преклоняло колено перед прошлым матчем?

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Источник: AFP 2021

Одна из важных тем, обсуждаемых в Италии накануне игры с Австрией, — акция BLM. В сборной прошла большая дискуссия, стоит ли вставать на колено перед игрой. Видимо, команда уже настолько впитала в себя идеи Роберто Манчини, что остаётся время на обсуждение других вещей. Но в итоге решение такое: символические ритуалы пока на паузе. Но в случае выхода в следующую стадию вопрос поднимут снова.

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Проблема актуализировалась после матча третьего тура с Уэльсом. Тогда «скуадра адзурра» разделилась. Перед стартовым свистком пять игроков национальной команды не встали на колено. Это были Андреа Белотти, Эмерсон, Рафаэл Толой, Маттео Пессина и Федерико Бернардески. Смотрелось нелепо. Учитывая, что обычно встают либо все, либо никто. После игры пришлось объясняться: пресс-атташе сборной заявил, что возникла элементарная неразбериха. Игроки просто не договорились, как правильно поступить. Хотя перед первой встречей с Турцией на колено никто не вставал. Именно поэтому перед игрой с Австрией эта тема — отдельная в повестке дня.

Вчера новоиспечённый капитан команды Леонардо Бонуччи, который будет носить повязку во время травмы Джорджо Кьеллини, заявил, что решения пока нет.

Когда мы вернёмся в отель, у нас будет собрание команды и мы вместе решим, как поступить в игре с Австрией. Мы должны были сделать это и до Уэльса, но тогда не вышло. Пока не знаю позиции всей команды. Если они захотят таким образом поддержать акцию, мы обсудим это.
Леонардо Бонуччи
капитан сборной Италии

Итальянские источники сразу же начали сообщать, что сборная встанет на колено только в знак солидарности с соперником. И если Австрия накануне игры запросит у организаторов матча соответствующее количество секунд, они поддержат акцию BLM. Хотя в сборной, по информации Football Italia, считают, что «с расизмом нужно бороться иначе — другими методами».

В итоге стало известно, что Австрия не планировала запрашивать время на акцию. Так что вопрос решился сам собой. Ни одна из сборных не встанет на колено перед игрой.

Таким образом, обе команды избавили себя от почти гарантированного свиста болельщиков на «Уэмбли». Известно, что английских фанатов дико бесит, когда их сборная или кто-то из соперников встаёт перед игрой на колени. В УЕФА даже попросили организаторов в этот момент включать на стадионе громкую музыку, чтобы свист не попадал в телекамеры.

Дмитрий Зимин

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Чехия
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Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
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Испания
Испания
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Германия
Германия
3
Турция
Турция
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