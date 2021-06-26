VAR проверил на Евро-2020 179 моментов, 91,6% решений были верными
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти прокомментировал работу системы VAR на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 по футболу.
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти прокомментировал работу системы VAR на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 по футболу.
Он заявил, что VAR проверил на Евро-2020 179 моментов, 91,6% решений были верными.
12 раз VAR призывал арбитров поменять решение: шесть раз по причине офсайда, трижды —
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако