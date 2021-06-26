Тарасова заявила, что на месте Черчесова подала бы в отставку после провала на Евро

«Я бы на его месте уже сама ушла, — сказала Тарасова. — А как же? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что его команда сыграла лучше всего, это у него лучший матч. Где это он лучший? Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший».