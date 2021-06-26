«Приедем сюда еще раз»: Петербург восхитил иностранных фанатов во время Евро

Спустя три года после домашнего мундиаля — 2018
Сейчас трудно поверить, но всего за неделю до начала чемпионата Европы в Петербурге совсем не ощущалось приближение футбольного праздника. Экономический форум, проходивший здесь в первые дни июня, стал главным событием в Северной столице. Серьезное мероприятие затмило собой футбол: на центральных улицах висели билборды ПМЭФ, а музеи посещали в основном официальные международные делегации. Казалось, что местные даже не подозревают о грядущем турнире.
Однако с приближением первой игры Евро Крестовский остров, где располагается домашняя арена «Зенита» — «Санкт-Петербург», — все больше заполнялся иностранными болельщиками и постепенно превратился в место всеобщего веселья.
С началом турнира на каждом углу разместились яркие фиолетовые указатели с надписью «Евро-2020», а на Московском вокзале болельщиков сразу встречали плакаты с очертаниями города, раскрашенные в фирменные цвета турнира — белый и фиолетовый. Организаторам удалось сделать так, чтобы с красками Евро теперь ассоциировался весь
Правда, в отличие от событий 2018 года, когда большинство мостов Северной столицы украшались высокими флагами с изображением талисмана чемпионата мира — волка Забиваки, на этот раз
На Невском проспекте активно работал центр выдачи FAN ID, за пять минут перевыпуская паспорт болельщика для тех нерадивых фанатов, которые его потеряли.
А Конюшенная площадь превратилась в настоящую футбольную деревню — с уютной
Больше всего иностранных фанатов приехало в Петербург из Швеции, Польши и Финляндии. В частности, на решающем матче для сборной Суоми против Бельгии присутствовали около пяти тысяч финнов (0,1% всего населения страны). Закрытые границы и временно не ходящий поезд «Аллегро» не помешали им собраться и рвануть в Россию.
Шумные и осчастливленные выступлением своей команды шведы регулярно собирались в барах на Невском проспекте и отрывались, исполняя собственный гимн под брызги пива. При встрече с соперниками по группе — поляками — скандинавы непременно начинали жаркий спор на тему того, сколько забьют Роберт Левандовски и Маркус Берг, и показывали друг другу пальцами количество голов.
Если шведы старались держаться одной большой компанией, то поляки, напротив, разбивались на небольшие группы по
«Мы вместе с друзьями поехали из Познани на машине. Это было классное путешествие. Гуляем по Петербургу и наслаждаемся, тут красиво и душевно. Люди приветливые и доброжелательные. Думаю, приеду сюда еще раз», — заявил один из польских фанатов Конрад Малески.
Именно матч Швеция — Польша (3:2) завершил групповой этап в
На закате волна расстроенных поляков с поникшими головами потянулась к недавно отреставрированной станции метро «Зенит». Позади них в классических шлемах с рогами победоносно шагали счастливые шведы. Так завершился групповой этап в
К сожалению, Крестовский остров и
В большей части города праздник Евро все же походил на мало кому интересный фестиваль — минимум вовлеченных местных и европейских гостей. Встретить
Свернешь с туристического маршрута — и привязка к футболу вообще пропадала: не слышно ни иностранной речи, ни криков радости. На Малой Морской, Гороховой улице или в Аптекарском переулке жизнь шла своим чередом, а в Исаакиевском сквере перед собором образовался читальный зал — свой отдельный мир.
За исключением гуляний на Крестовском и Конюшенной площади, все было спокойно и удивительно безлюдно. О Евро напоминал лишь наводящий тоску постер на крыше речного теплохода с фотографиями уже вылетевших Артема Дзюбы, Алексея Миранчука, Александра Головина и Георгия Джикии.
Город принимал футбольный праздник, но не жил им. В этом плане чемпионат мира был, конечно, масштабнее.
«Сейчас не так, как три года назад. Тогда действительно в каждой парадной о футболе говорили. Я смотрел многие матчи, переживал за сборную. Потерялась та атмосфера, да и команда пропала. Идея проводить турнир во многих странах, как мне кажется, не такая удачная», — считает петербуржец Виктор.
Как бы там ни было, Петербург отлично справился с задачей провести семь матчей группового этапа, на которые допускали 50% болельщиков, иностранные гости остались довольны организацией и гостеприимством, а это главное. Теперь Северную столицу ждет топовый четвертьфинал.
Владимир Верник