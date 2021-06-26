«Приедем сюда еще раз»: Петербург восхитил иностранных фанатов во время Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
19:00ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
22:00Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
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2.07Не началсяW39
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1/4 финала
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11.07Не началсяW49
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Испания
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3
Словакия
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Франция
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2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
21:29 (мск), источник: Газета.Ру

«Приедем сюда еще раз»: Петербург восхитил иностранных фанатов во время Евро

Санкт-Петербург принял семь матчей группового этапа Евро и теперь находится в предвкушении четвертьфинала. «Газета.Ru» рассказывает, как ведут себя иностранные гости в Северной столице и как город встречает праздник футбола.

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Спустя три года после домашнего мундиаля — 2018 Санкт-Петербург вновь открыл двери для тысяч иностранных болельщиков — уже на матчи Евро-2020.

Сейчас трудно поверить, но всего за неделю до начала чемпионата Европы в Петербурге совсем не ощущалось приближение футбольного праздника. Экономический форум, проходивший здесь в первые дни июня, стал главным событием в Северной столице. Серьезное мероприятие затмило собой футбол: на центральных улицах висели билборды ПМЭФ, а музеи посещали в основном официальные международные делегации. Казалось, что местные даже не подозревают о грядущем турнире.

Однако с приближением первой игры Евро Крестовский остров, где располагается домашняя арена «Зенита» — «Санкт-Петербург», — все больше заполнялся иностранными болельщиками и постепенно превратился в место всеобщего веселья.

Здесь легко можно было встретить даже представителей тех стран, которые никаким образом не могли участвовать в Евро: бразильцев, мексиканцев и египтян с фамилией Мохамеда Салаха на спине. Такое ощущение, что чемпионат мира — 2018 в этой части города вовсе не заканчивался.

С началом турнира на каждом углу разместились яркие фиолетовые указатели с надписью «Евро-2020», а на Московском вокзале болельщиков сразу встречали плакаты с очертаниями города, раскрашенные в фирменные цвета турнира — белый и фиолетовый. Организаторам удалось сделать так, чтобы с красками Евро теперь ассоциировался весь Санкт-Петербург.

Правда, в отличие от событий 2018 года, когда большинство мостов Северной столицы украшались высокими флагами с изображением талисмана чемпионата мира — волка Забиваки, на этот раз по-футбольному выглядел лишь Дворцовый мост.

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На Невском проспекте активно работал центр выдачи FAN ID, за пять минут перевыпуская паспорт болельщика для тех нерадивых фанатов, которые его потеряли.

А Конюшенная площадь превратилась в настоящую футбольную деревню — с уютной фан-зоной, развлечениями для публики и широким экраном для просмотра трансляций. Днем фан-зона практически пустовала, однако с заходом солнца и стартовым свистком вечерних матчей там начиналась бурная жизнь. За сборную России на площадь приходили болеть со всего города, заполняя доступное пространство до отказа. Не забывали зрители и о звездной Португалии, Франции и других фаворитах чемпионата Европы.

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Больше всего иностранных фанатов приехало в Петербург из Швеции, Польши и Финляндии. В частности, на решающем матче для сборной Суоми против Бельгии присутствовали около пяти тысяч финнов (0,1% всего населения страны). Закрытые границы и временно не ходящий поезд «Аллегро» не помешали им собраться и рвануть в Россию.

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Шумные и осчастливленные выступлением своей команды шведы регулярно собирались в барах на Невском проспекте и отрывались, исполняя собственный гимн под брызги пива. При встрече с соперниками по группе — поляками — скандинавы непременно начинали жаркий спор на тему того, сколько забьют Роберт Левандовски и Маркус Берг, и показывали друг другу пальцами количество голов.

Если шведы старались держаться одной большой компанией, то поляки, напротив, разбивались на небольшие группы по два-три человека, хоть и носили практически все одинаковую форму с девятым номером и фамилией Левандовски на спине. Также они охотно фотографировались с жителями Петербурга и сливались с местными, подолгу сидели на летних верандах под зонтиками и спасались от изнурительной жары, восторгаясь питерскими пышками.

«Мы вместе с друзьями поехали из Познани на машине. Это было классное путешествие. Гуляем по Петербургу и наслаждаемся, тут красиво и душевно. Люди приветливые и доброжелательные. Думаю, приеду сюда еще раз», — заявил один из польских фанатов Конрад Малески.

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Именно матч Швеция — Польша (3:2) завершил групповой этап в Санкт-Петербурге. Он стал самым важным и эмоциональным в группе Е, так как решал судьбу «белых орлов». В итоге после поражения команда во главе с Левандовски вылетела с турнира, заняв последнее, четвертое место в группе. Швеция заняла первое, Испания — второе, а Словакия — третье (тоже не прошла в 1/8 финала).

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На закате волна расстроенных поляков с поникшими головами потянулась к недавно отреставрированной станции метро «Зенит». Позади них в классических шлемах с рогами победоносно шагали счастливые шведы. Так завершился групповой этап в Санкт-Петербурге, который теперь будет ждать победителей пар Франция — Швейцария и Хорватия — Испания, которые приедут сюда на четвертьфинал 2 июля.

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К сожалению, Крестовский остров и фан-зона на Конюшенной оказались, пожалуй, единственными точками, в которых болельщики ощущали настоящую футбольную атмосферу и переносились назад в 2018-й.

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В большей части города праздник Евро все же походил на мало кому интересный фестиваль — минимум вовлеченных местных и европейских гостей. Встретить кого-то из футбольных фанатов в тихой части Петербурга — на Мойке или на канале Грибоедова — было почти невозможно.

Свернешь с туристического маршрута — и привязка к футболу вообще пропадала: не слышно ни иностранной речи, ни криков радости. На Малой Морской, Гороховой улице или в Аптекарском переулке жизнь шла своим чередом, а в Исаакиевском сквере перед собором образовался читальный зал — свой отдельный мир.

За исключением гуляний на Крестовском и Конюшенной площади, все было спокойно и удивительно безлюдно. О Евро напоминал лишь наводящий тоску постер на крыше речного теплохода с фотографиями уже вылетевших Артема Дзюбы, Алексея Миранчука, Александра Головина и Георгия Джикии.

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Город принимал футбольный праздник, но не жил им. В этом плане чемпионат мира был, конечно, масштабнее.

«Сейчас не так, как три года назад. Тогда действительно в каждой парадной о футболе говорили. Я смотрел многие матчи, переживал за сборную. Потерялась та атмосфера, да и команда пропала. Идея проводить турнир во многих странах, как мне кажется, не такая удачная», — считает петербуржец Виктор.

Как бы там ни было, Петербург отлично справился с задачей провести семь матчей группового этапа, на которые допускали 50% болельщиков, иностранные гости остались довольны организацией и гостеприимством, а это главное. Теперь Северную столицу ждет топовый четвертьфинал.

Владимир Верник

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