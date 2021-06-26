«Приедем сюда еще раз»: Петербург восхитил иностранных фанатов во время Евро

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Спустя три года после домашнего мундиаля — 2018 Санкт-Петербург вновь открыл двери для тысяч иностранных болельщиков — уже на матчи Евро-2020.

Сейчас трудно поверить, но всего за неделю до начала чемпионата Европы в Петербурге совсем не ощущалось приближение футбольного праздника. Экономический форум, проходивший здесь в первые дни июня, стал главным событием в Северной столице. Серьезное мероприятие затмило собой футбол: на центральных улицах висели билборды ПМЭФ, а музеи посещали в основном официальные международные делегации. Казалось, что местные даже не подозревают о грядущем турнире.

Однако с приближением первой игры Евро Крестовский остров, где располагается домашняя арена «Зенита» — «Санкт-Петербург», — все больше заполнялся иностранными болельщиками и постепенно превратился в место всеобщего веселья.

Здесь легко можно было встретить даже представителей тех стран, которые никаким образом не могли участвовать в Евро: бразильцев, мексиканцев и египтян с фамилией Мохамеда Салаха на спине. Такое ощущение, что чемпионат мира — 2018 в этой части города вовсе не заканчивался.

С началом турнира на каждом углу разместились яркие фиолетовые указатели с надписью «Евро-2020», а на Московском вокзале болельщиков сразу встречали плакаты с очертаниями города, раскрашенные в фирменные цвета турнира — белый и фиолетовый. Организаторам удалось сделать так, чтобы с красками Евро теперь ассоциировался весь Санкт-Петербург.

Правда, в отличие от событий 2018 года, когда большинство мостов Северной столицы украшались высокими флагами с изображением талисмана чемпионата мира — волка Забиваки, на этот раз по-футбольному выглядел лишь Дворцовый мост.

На Невском проспекте активно работал центр выдачи FAN ID, за пять минут перевыпуская паспорт болельщика для тех нерадивых фанатов, которые его потеряли.

А Конюшенная площадь превратилась в настоящую футбольную деревню — с уютной фан-зоной, развлечениями для публики и широким экраном для просмотра трансляций. Днем фан-зона практически пустовала, однако с заходом солнца и стартовым свистком вечерних матчей там начиналась бурная жизнь. За сборную России на площадь приходили болеть со всего города, заполняя доступное пространство до отказа. Не забывали зрители и о звездной Португалии, Франции и других фаворитах чемпионата Европы.

Больше всего иностранных фанатов приехало в Петербург из Швеции, Польши и Финляндии. В частности, на решающем матче для сборной Суоми против Бельгии присутствовали около пяти тысяч финнов (0,1% всего населения страны). Закрытые границы и временно не ходящий поезд «Аллегро» не помешали им собраться и рвануть в Россию.

Шумные и осчастливленные выступлением своей команды шведы регулярно собирались в барах на Невском проспекте и отрывались, исполняя собственный гимн под брызги пива. При встрече с соперниками по группе — поляками — скандинавы непременно начинали жаркий спор на тему того, сколько забьют Роберт Левандовски и Маркус Берг, и показывали друг другу пальцами количество голов.

Если шведы старались держаться одной большой компанией, то поляки, напротив, разбивались на небольшие группы по два-три человека, хоть и носили практически все одинаковую форму с девятым номером и фамилией Левандовски на спине. Также они охотно фотографировались с жителями Петербурга и сливались с местными, подолгу сидели на летних верандах под зонтиками и спасались от изнурительной жары, восторгаясь питерскими пышками.

«Мы вместе с друзьями поехали из Познани на машине. Это было классное путешествие. Гуляем по Петербургу и наслаждаемся, тут красиво и душевно. Люди приветливые и доброжелательные. Думаю, приеду сюда еще раз», — заявил один из польских фанатов Конрад Малески.

Именно матч Швеция — Польша (3:2) завершил групповой этап в Санкт-Петербурге. Он стал самым важным и эмоциональным в группе Е, так как решал судьбу «белых орлов». В итоге после поражения команда во главе с Левандовски вылетела с турнира, заняв последнее, четвертое место в группе. Швеция заняла первое, Испания — второе, а Словакия — третье (тоже не прошла в 1/8 финала).

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На закате волна расстроенных поляков с поникшими головами потянулась к недавно отреставрированной станции метро «Зенит». Позади них в классических шлемах с рогами победоносно шагали счастливые шведы. Так завершился групповой этап в Санкт-Петербурге, который теперь будет ждать победителей пар Франция — Швейцария и Хорватия — Испания, которые приедут сюда на четвертьфинал 2 июля.

К сожалению, Крестовский остров и фан-зона на Конюшенной оказались, пожалуй, единственными точками, в которых болельщики ощущали настоящую футбольную атмосферу и переносились назад в 2018-й.

В большей части города праздник Евро все же походил на мало кому интересный фестиваль — минимум вовлеченных местных и европейских гостей. Встретить кого-то из футбольных фанатов в тихой части Петербурга — на Мойке или на канале Грибоедова — было почти невозможно.

Свернешь с туристического маршрута — и привязка к футболу вообще пропадала: не слышно ни иностранной речи, ни криков радости. На Малой Морской, Гороховой улице или в Аптекарском переулке жизнь шла своим чередом, а в Исаакиевском сквере перед собором образовался читальный зал — свой отдельный мир.

За исключением гуляний на Крестовском и Конюшенной площади, все было спокойно и удивительно безлюдно. О Евро напоминал лишь наводящий тоску постер на крыше речного теплохода с фотографиями уже вылетевших Артема Дзюбы, Алексея Миранчука, Александра Головина и Георгия Джикии.

Город принимал футбольный праздник, но не жил им. В этом плане чемпионат мира был, конечно, масштабнее.

«Сейчас не так, как три года назад. Тогда действительно в каждой парадной о футболе говорили. Я смотрел многие матчи, переживал за сборную. Потерялась та атмосфера, да и команда пропала. Идея проводить турнир во многих странах, как мне кажется, не такая удачная», — считает петербуржец Виктор.

Как бы там ни было, Петербург отлично справился с задачей провести семь матчей группового этапа, на которые допускали 50% болельщиков, иностранные гости остались довольны организацией и гостеприимством, а это главное. Теперь Северную столицу ждет топовый четвертьфинал.