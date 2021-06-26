Уэльс и Дания объявили составы на матч 1/8 финала Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
19:00ПерерывУэльс0Дания1
1/8 финала
тв
22:00Не началсяИталия
Австрия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
18:48 (мск), источник: Матч ТВ

Уэльс и Дания объявили составы на матч 1/8 финала Евро-2020

Стали известны составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Дании и Уэльса.

Наверх

Состав Дании: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг.

Состав Уэльса: Уорд, Дэвис, Родон, Аллен, Рэмзи, Бейл, Мур, Робертс, Моррелл, Джеймс, Мепам.

Встреча между Уэльсом и Данией пройдет 26 июня в Амстердаме и начнется в 19:00 мск.

 Не ходили пешком: Россия — вторая на Евро-2020 по пробегу, Головин — лидер с отрывом, самый быстрый в сборной — Караваев
Экс-тренер «Зенита», немецкий врач и несостоявшийся полицейский. 10 первых героев и открытий Евро
Главные темы
Жоржиньо: C бразильского дна через монастырь в сборную Италии
Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола
Забитцер для Австрии важнее Алабы и может разрушить игру Италии
Италия и Нидерланды пройдут дальше: прогнозы на матчи Евро
Уэльс и Дания объявили составы на матч 1/8 финала Евро-2020
Орлов о сборной России: Игроки размыли титул ЗМС. Только Головин прогрессирует, остальные деградировали
Тарасова заявила, что на месте Черчесова подала бы в отставку после провала на Евро
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
VAR проверил на Евро-2020 179 моментов, 91,6% решений были верными
Команды-сенсации Евро. Даже Россия была в их числе
Владимир Познер: «Не знаю, патриотизм ли это, но я давно болею за сборную Франции»
У Влашича и Жоржиньо лучший процент удачных обводок на групповом этапе Евро-2020
FA попросила «Уэмбли» включать музыку, чтобы заглушить свист фанатов в адрес вставших на колено игроков Англии
Яркая сборная Манчини зажжет на «Уэмбли»: анонс матча Италия — Австрия
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
Кадр дня
Сборная Уэльса на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме готовится к матчу 1/8 финала с Данией
Тибо Куртуа: Роналду остался тем же игроком, что был, когда я играл за «Атлетико». Я добился более серьезного прогресса
Сборная Украины понесла потери перед матчем со Швецией в плей-офф Евро-2020
После случая с Эриксеном АПЛ профинансирует покупку 2000 дефибрилляторов для клубов Англии
Выпишут восьмёрку: чего ждать от матчей плей-офф чемпионата Европы
Испания больше всех прибавила по ходу группового этапа. Энрике нашёл способы усилить игру
«Карасёв идёт на финал»: кажется, России есть кем гордиться на этом Евро
«Мы никогда не были фаворитами»: Бэйл — о матче Уэльс — Дания
Познер: Сборная России на Евро — большое разочарование. Не видно сыгранности, понимания
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Зарплаты футболистов vs доходы российских чемпионов — 10 к 1. Сколько получают Загитова и другие звезды в сравнении с Дзюбой
«Это унижение для всего нашего футбола». Что говорят о провале России на Евро-2020
Черчесов 29 июня представит в РФС доклад о выступлении на Евро-2020
«Любая победная серия когда-то прерывается»: Алаба — о матче против Италии
Слуцкий: Зарплата Черчесова? Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, но её им создали
Валерий Газзаев назвал выступление сборной на Евро унижением для всего российского футбола
Мацуев — об ошибке Киркорова с Оздоевым: «Черчесов сам послал мне это видео»
Тренер Венгрии: «Роналду — великий чемпион, но временами может раздражать. Когда он забил нам пенальти, радовался так, будто это финал»
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
17Швеция обыграла Словакию в Санкт-Петербурге
В Госдуме отреагировали на критику зарплат российских футболистов
Акинфеев назвал лучшего тренера в истории сборной России
Акинфеев о Евро-2020: «Если бы я играл на турнире, было бы то же самое»
Игорь Акинфеев прокомментировал провал сборной России на Евро-2020
В фан-зону в «Лужниках» будут пускать по специальным QR-кодом
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
«Вест Хэм» может передумать подписывать Крала из-за его игры на Евро-2020
Варга о поиске команды для Черчесова: «Сейчас задачи нет, но если что, быстро найдем. В сборной он бы работал и без зарплаты, а в клубах платят и по 15 млн евро»
Мората пожаловался на угрозы после матча Испания — Польша
Карасев назначен на матч Нидерланды — Чехия в 1/8 финала Евро. Стефани Фраппар — резервный арбитр
«Если Санчо недостаточно хорош для Англии, мы бы дали ему немецкий паспорт». Маттеус о хавбеке «Боруссии»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь