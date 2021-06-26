Уэльс и Дания объявили составы на матч 1/8 финала Евро-2020
Стали известны составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Дании и Уэльса.
Стали известны составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Дании и Уэльса.
Состав Дании: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор,
Состав Уэльса: Уорд, Дэвис, Родон, Аллен, Рэмзи, Бейл, Мур, Робертс, Моррелл, Джеймс, Мепам.
Встреча между Уэльсом и Данией пройдет 26 июня в Амстердаме и начнется в 19:00 мск.