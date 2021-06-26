Ярмоленко об Украине на Евро: Мы пока не показали своего максимума
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о сборной Швеции, сопернике по 1/8 финала Евро-2020.
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о сборной Швеции, сопернике по 1/8 финала Евро-2020.
— Это хорошая команда, которая играет в агрессивный футбол. Она заслуженно победила в группе. Мы настраиваемся на хороший поединок. Победит сильнейший.
— Можно ли ожидать изменения структуры игры сборной Украины в поединке со Швецией?
— Все карты раскрывать я не могу. Это лучше спросить у тренерского штаба. Со своей стороны мы можем отвечать только за самоотдачу и выполнение той задачи, которую перед нами поставит тренерский штаб.
— Какой была ваша реакция на результат матча Швеции с Польшей (3:2)?
— Конечно, нам хотелось продолжить выступление на турнире. Остались двоякие впечатления, мы пока не показали своего максимума.
Мы понимали, какой результат нам нужен. Все ребята смотрели тот матч и переживали. Могу сказать спасибо сборной Швеции. Теперь мы встретимся с ними. Постараемся сыграть в свой футбол, показать максимум. Пока наша игра оставляет желать лучшего, следовательно, постараемся исправиться, — приводит слова Ярмоленко украинская Tribuna.com со ссылкой на УАФ.