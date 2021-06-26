Ярмоленко об Украине на Евро: Мы пока не показали своего максимума

— Это хорошая команда, которая играет в агрессивный футбол. Она заслуженно победила в группе. Мы настраиваемся на хороший поединок. Победит сильнейший.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 29.06.2021, 22:00 Швеция - Украина -

— Можно ли ожидать изменения структуры игры сборной Украины в поединке со Швецией?

— Все карты раскрывать я не могу. Это лучше спросить у тренерского штаба. Со своей стороны мы можем отвечать только за самоотдачу и выполнение той задачи, которую перед нами поставит тренерский штаб.

— Какой была ваша реакция на результат матча Швеции с Польшей (3:2)?

— Конечно, нам хотелось продолжить выступление на турнире. Остались двоякие впечатления, мы пока не показали своего максимума.