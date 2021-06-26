Капитан сборной Чехии Дарида может пропустить матч Евро с голландцами
ЕВРО-2020. Полузащитник сборной Чехии Владимир Дарида может пропустить матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с командой Нидерландов
ЕВРО-2020. Полузащитник сборной Чехии Владимир Дарида может пропустить матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с командой Нидерландов
Сборная Чехии в субботу
«Дарида получил травму на вчерашнем занятии, и по этой причине он не участвует в тренировке. Он находится у врачей и физиотерапевтов. Решение о том, сможет ли он начать матч с первых минут, будет принято завтра», — цитирует официального представителя национальной сборной Петра Шедивы Česká televize.
Матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии состоится в воскресенье в столице Венгрии и начнется в 19:00 мск.