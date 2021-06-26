Капитан сборной Чехии Дарида может пропустить матч Евро с голландцами

Сборная Чехии в субботу из-за проблем с вылетом в Будапешт была вынуждена провести предыгровую тренировку накануне матча в Праге. На занятии отсутствовал 30-летний Дарида, принявший участие во всех трех матчах группового турнира ЕВРО-2020.

«Дарида получил травму на вчерашнем занятии, и по этой причине он не участвует в тренировке. Он находится у врачей и физиотерапевтов. Решение о том, сможет ли он начать матч с первых минут, будет принято завтра», — цитирует официального представителя национальной сборной Петра Шедивы Česká televize.