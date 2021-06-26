Экс-игрок сборной Франции: Все думают, что Мбаппе — один из лучших в Европе. Но на Евро фанаты могут быть разочарованы
Бывший футболист сборной Франции Жером Ротен прокомментировал игру нападающего Килиана Мбаппе на чемпионате Европы.
Бывший футболист сборной Франции Жером Ротен прокомментировал игру нападающего Килиана Мбаппе на чемпионате Европы.
— Он является лидером на поле, но меня беспокоит его поведение и эго за пределами поля. Думаю, Дешам больше не может с ним справиться. Это проблема. Удивительно, что он позволяет Мбаппе делать так много вещей. Это видно по его выступлением на нынешнем Евро. Пока что я не могу сказать, что Килиан хорошо проводит чемпионат Европы. Мы ждем от него большего.
Все думают, что Мбаппе — один из лучших игроков в Европе. Но если сравнивать его с лучшими, то фанаты могут быть разочарованы. Никого не устраивает передача на Бензема и физически выигранный поединок, после которого Гризманн сравнял счет в игре с Венгрией.
Исполнение стандартов? Он вообще в курсе, что у него нет того мастерства, как у других футболистов сборной? Может, он забивает на тренировке. Я смотрю все матчи с его участием. Вы помните
На нынешнем чемпионате Европы Мбаппе провел за сборную Франции 3 матча и сделал 1 результативную передачу. На стадии 1/8 финала турнира команда Дидье Дешама сыграет со Швейцарией.