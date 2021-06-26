Экс-игрок сборной Франции: Все думают, что Мбаппе — один из лучших в Европе. Но на Евро фанаты могут быть разочарованы

— Он является лидером на поле, но меня беспокоит его поведение и эго за пределами поля. Думаю, Дешам больше не может с ним справиться. Это проблема. Удивительно, что он позволяет Мбаппе делать так много вещей. Это видно по его выступлением на нынешнем Евро. Пока что я не могу сказать, что Килиан хорошо проводит чемпионат Европы. Мы ждем от него большего.

Все думают, что Мбаппе — один из лучших игроков в Европе. Но если сравнивать его с лучшими, то фанаты могут быть разочарованы. Никого не устраивает передача на Бензема и физически выигранный поединок, после которого Гризманн сравнял счет в игре с Венгрией.

Исполнение стандартов? Он вообще в курсе, что у него нет того мастерства, как у других футболистов сборной? Может, он забивает на тренировке. Я смотрю все матчи с его участием. Вы помните какой-нибудь отличный штрафной с 25 метров? Есть Гризманн и Погба. Зачем Мбаппе это делает? — сказал Ротен.