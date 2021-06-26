«Я в жизни столько не заработаю». Могут ли чемпионы считать деньги российских футболистов?
Владлена Бобровникова удивлена зарплатами в футболе, а Ирина Роднина уверена, что обращать внимание на чужие деньги неприлично. Кто прав?
Владлена Бобровникова удивлена зарплатами в футболе, а Ирина Роднина уверена, что обращать внимание на чужие деньги неприлично. Кто прав?
Чемпионка Олимпиады 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова после проигрыша футбольной сборной России в матче с Данией со счётом 1:4 на Евро-2020 искренне высказалась о зарплате футболиста Романа Зобнина в своём клубе. И её можно понять!
Есть ощущение, что она сказала вслух то, о чём думают все спортсмены, посвящающие жизнь тренировкам, жертвующие здоровьем и выигрывающие золото для России. Однако, в отличие от футболистов, не получают миллионы и значимые награды за места, далёкие от первого.
Почему же одни не могут выйти из группы на крупных турнирах и получают миллионы евро, а другие выигрывают золото Олимпиады и даже мечтать не могут о таких деньгах?
А главное: могут ли вторые считать деньги первых?
Бобровникова написала в своём «инстаграме»: «Пошла после
Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько человек за месяц.
Боксёрша Саадат, например, лицо свое подставляет под удары, чтобы заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас, спортсменов высочайшего уровня. Чемпионов, которым дали ЗМС не за 5-е место, которые никогда не увидят такие суммы».
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала высказывание Бобровниковой.
Она так сказала, её право. Но это не зарплаты, а контракт. Не путайте. Гандболисты тоже, наверное, находятся на контракте у своего клуба. Женский гандбол пока не занимает у нас никаких позиций. При этом футбольные клубы — это частные команды. Чего вы всё время о деньгах говорите? Говорите о том, что они играть не умеют! Меня учили не считать чужие деньги. В нашей стране это считалось неприличным.
Но мы же с вами понимаем, с чем связаны эмоции Бобровниковой.
Она — олимпийская чемпионка. Она будет представлять Россию на Олимпиаде в Токио и вместе с командой бороться за медали. Чувство несправедливости, которое возникает у спортсменки
Позже она и сама объяснила, чем было вызвано её возмущение.
Я как спортсмен выкладываюсь за сборную и страну на 100%, спрашиваю с себя максимум, поэтому жду от коллег такого же. Но когда этого нет и плюсом всплывают все их материальные блага и неравенство в отношении к другим спортсменам, то да, хочется высказаться у себя в соцсетях.
Хорошо известно, что большинство спортсменов идут в спорт не ради денег. Как правило, они — фанатики спорта, которые не перестанут заниматься своим любимым делом, даже если внезапно получат несколько миллионов долларов. Они просто любят футбол, гандбол или бокс.
Деньги здесь не главное. Обидно и непонятно скорее само отношение к спортсменам, которые
Со спортивной и профессиональной точки зрения Бобровникова оценила и само поражение команды России в матче с Данией.
«Но ещё я понимаю, что проигрывать можно
На этом же самом Евро есть пример совершенно другого проигрыша и последнего места в группе.
Многим полюбилась венгерская команда, которая не сумела удержать приемлемый для себя результат в решающем матче с Германией. Все видели их игру, их старания, то, как они благодарили болельщиков за поддержку даже после неудачных матчей.
И на следующий день после вылета сборной Венгрии в местных СМИ не обсуждали зарплаты футболистов. А благодарили их. Потому что все видели настоящую борьбу на поле и желание подарить своей стране эмоции, праздник и победу.
И дело не в менталитете венгерских болельщиков, которые готовы поддерживать свою сборную даже при проигрыше.
Стоит вспомнить молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2020, где россияне заняли второе место. В финале они
Нельзя недооценивать травмоопасность футбола и нельзя говорить, что футболисты тренируются и работают меньше, чем все остальные.
Однако и представители других, менее популярных в России видов спорта точно не уступают футболистам по самоотдаче и упорству. Но
Российский лыжник Александр Большунов, который в прошедшем сезоне выиграл всё, что только можно, заработал почти 300 тысяч евро, то есть около 20 миллионов рублей.
Сумма немаленькая, но мы держим в голове 26 миллионов Зобнина в месяц…
А если говорить о видах спорта, которые не входят в топ-5 по популярности в России, — зарплаты в них в десятки раз меньше.
Бобровникова вспомнила и вручение звания «Заслуженный мастер спорта», которое получили российские футболисты за восьмое место на домашнем ЧМ-2018.
«Скажем, мои слова о ЗМС — считаю это конструктивной критикой. Получить такое звание за 5−8-е места — это слишком…»
В 2018 многие представители других видов спорта посчитали вручение высшей спортивной награды страны незаслуженной и восприняли это негативно.
Однако нельзя отрицать, что чемпионат мира по футболу — 2018 и победы сборной России стали настоящим праздником для всей страны, а после домашнего чемпионата ещё больше детей пришли заниматься футболом в спортивные секции.
Одна из главных функций профессионального спорта — пропаганда ЗОЖ и привлечение людей к занятиям спортом. Как ни крути, футбол — спорт номер один по популярности в России, и с этой функцией он частично справляется.
Поэтому вручение особых спортивных наград абсурдом не кажется, но негодование спортсменов, которые заслужили ЗМС за первые места, тоже понятно.
Конечно, футболисты не виноваты в том, что им столько платят. Вопрос скорее к тем, кто платит и за что. Да и Бобровникова самих футболистов за их зарплаты не осуждает.
Скорее всего, никто бы и не высказывался о футбольных зарплатах, если бы был другой результат. Но все понимают, что в данном случае спортивные достижения и доходы просто несопоставимы.
Зарплаты или контракты, популярный спорт или нет — особого значения это не имеет. Спортсмены трудятся и выигрывают медали Олимпиад, поэтому рассуждать на тему несправедливого распределения денег в спорте они имеют полное право. Высказывание Бобровниковой не сделало хуже никому, лишь ещё раз подчеркнуло насущную проблему.
Негодование профессиональных спортсменов, которые показывают высочайший уровень на мировых первенствах и выигрывают золото для России, абсолютно понятно, да и «подсчёт чужих денег» здесь вполне уместен.
Только хочется уже, чтобы этим подсчётом занялись люди, от которых зависит перераспределение средств. Желательно перераспределение в пользу наших реальных чемпионов.
Ангелина Николаева