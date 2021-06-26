«Я в жизни столько не заработаю». Могут ли чемпионы считать деньги российских футболистов?

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
19:00ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
22:001-й таймИталия0Австрия0
1/8 финала
тв
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
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Германия
1/8 финала
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29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
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22:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я в жизни столько не заработаю». Могут ли чемпионы считать деньги российских футболистов?

Владлена Бобровникова удивлена зарплатами в футболе, а Ирина Роднина уверена, что обращать внимание на чужие деньги неприлично. Кто прав?

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионка Олимпиады 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова после проигрыша футбольной сборной России в матче с Данией со счётом 1:4 на Евро-2020 искренне высказалась о зарплате футболиста Романа Зобнина в своём клубе. И её можно понять!

Есть ощущение, что она сказала вслух то, о чём думают все спортсмены, посвящающие жизнь тренировкам, жертвующие здоровьем и выигрывающие золото для России. Однако, в отличие от футболистов, не получают миллионы и значимые награды за места, далёкие от первого.

Почему же одни не могут выйти из группы на крупных турнирах и получают миллионы евро, а другие выигрывают золото Олимпиады и даже мечтать не могут о таких деньгах?

А главное: могут ли вторые считать деньги первых?

«Я столько не заработаю за всю свою жизнь»

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Бобровникова написала в своём «инстаграме»: «Пошла после допинг-теста на завтрак… Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером обсуждали вопрос огромных зарплат футболистов… И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами!

Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прямо просится), сколько человек за месяц.

Боксёрша Саадат, например, лицо свое подставляет под удары, чтобы заработать медали и деньги для себя и семьи. И сколько нас, спортсменов высочайшего уровня. Чемпионов, которым дали ЗМС не за 5-е место, которые никогда не увидят такие суммы».

«Чего вы всё время о деньгах говорите?»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала высказывание Бобровниковой.

Она так сказала, её право. Но это не зарплаты, а контракт. Не путайте. Гандболисты тоже, наверное, находятся на контракте у своего клуба. Женский гандбол пока не занимает у нас никаких позиций. При этом футбольные клубы — это частные команды. Чего вы всё время о деньгах говорите? Говорите о том, что они играть не умеют! Меня учили не считать чужие деньги. В нашей стране это считалось неприличным.
Ирина Роднина
депутат Госдумы РФ

«Я выкладываюсь за сборную на 100%»

Но мы же с вами понимаем, с чем связаны эмоции Бобровниковой.

Она — олимпийская чемпионка. Она будет представлять Россию на Олимпиаде в Токио и вместе с командой бороться за медали. Чувство несправедливости, которое возникает у спортсменки из-за высочайших зарплат футболистов, кажется вполне адекватным.

Позже она и сама объяснила, чем было вызвано её возмущение.

Я как спортсмен выкладываюсь за сборную и страну на 100%, спрашиваю с себя максимум, поэтому жду от коллег такого же. Но когда этого нет и плюсом всплывают все их материальные блага и неравенство в отношении к другим спортсменам, то да, хочется высказаться у себя в соцсетях.
Владлена Бобровникова
Чемпионка Олимпиады 2016 года по гандболу


Хорошо известно, что большинство спортсменов идут в спорт не ради денег. Как правило, они — фанатики спорта, которые не перестанут заниматься своим любимым делом, даже если внезапно получат несколько миллионов долларов. Они просто любят футбол, гандбол или бокс.

Деньги здесь не главное. Обидно и непонятно скорее само отношение к спортсменам, которые по-настоящему сражаются за страну, становятся лучшими в мире, но не получают такого же внимания и признания, как, например, футболисты с зарплатами по 3,5 млн евро за сезон.

«Проигрывать можно по-разному»

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Со спортивной и профессиональной точки зрения Бобровникова оценила и само поражение команды России в матче с Данией.

«Но ещё я понимаю, что проигрывать можно по-разному. Можно не выиграть, но показать характер — рубиться, грызть землю, ворота. Я не эксперт в футболе, но понимаю спортивные моменты — где есть борьба, а где нет. И утром, увидев зарплаты, подумала: блин, ну пацаны… Обидно и досадно. Я не собиралась хайпануть за счёт футбола и футболистов. Им и так прилетело от всех. Просто обидно как спортсмену: блин, ну умри ты на поле, грызи землю. Я вижу, что этого нет. Хотя знаю, каково играть с выбитыми пальцами, свёрнутыми голеностопами, мне ломали нос, рассекали бровь. Столько травм было, но ты всё равно бьёшься. А потом видишь коллег, у которых нет такой отдачи. Само поражение — не проблема. Боролись бы, я бы сказала: пацаны — молодцы, прекрасно понимаю их ощущения, но не сложилось», — приводит слова Бобровниковой Sports.ru.

На этом же самом Евро есть пример совершенно другого проигрыша и последнего места в группе.

Многим полюбилась венгерская команда, которая не сумела удержать приемлемый для себя результат в решающем матче с Германией. Все видели их игру, их старания, то, как они благодарили болельщиков за поддержку даже после неудачных матчей.

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Сборная России проиграла Дании и покинула Евро

И на следующий день после вылета сборной Венгрии в местных СМИ не обсуждали зарплаты футболистов. А благодарили их. Потому что все видели настоящую борьбу на поле и желание подарить своей стране эмоции, праздник и победу.

И дело не в менталитете венгерских болельщиков, которые готовы поддерживать свою сборную даже при проигрыше.

Стоит вспомнить молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2020, где россияне заняли второе место. В финале они по-настоящему рубились против канадцев, но уступили со счётом 3:4. Россияне получили множество штрафов, удалялись за игру сломанной клюшкой… Потому что хотели победить, боролись, не могли остановить себя в нужный момент. Это видели все. И после того матча практически никто не обвинял команду, не относился к ней негативно.

Большунов за сезон заработал меньше, чем Зобнин за месяц

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Нельзя недооценивать травмоопасность футбола и нельзя говорить, что футболисты тренируются и работают меньше, чем все остальные.

Однако и представители других, менее популярных в России видов спорта точно не уступают футболистам по самоотдаче и упорству. Но они-то миллионные контракты не получают!

Российский лыжник Александр Большунов, который в прошедшем сезоне выиграл всё, что только можно, заработал почти 300 тысяч евро, то есть около 20 миллионов рублей.

Сумма немаленькая, но мы держим в голове 26 миллионов Зобнина в месяц…

А если говорить о видах спорта, которые не входят в топ-5 по популярности в России, — зарплаты в них в десятки раз меньше.

«Получить звание за 5−8-е места — это слишком»

Бобровникова вспомнила и вручение звания «Заслуженный мастер спорта», которое получили российские футболисты за восьмое место на домашнем ЧМ-2018.

«Скажем, мои слова о ЗМС — считаю это конструктивной критикой. Получить такое звание за 5−8-е места — это слишком…»

В 2018 многие представители других видов спорта посчитали вручение высшей спортивной награды страны незаслуженной и восприняли это негативно.

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Однако нельзя отрицать, что чемпионат мира по футболу — 2018 и победы сборной России стали настоящим праздником для всей страны, а после домашнего чемпионата ещё больше детей пришли заниматься футболом в спортивные секции.

Одна из главных функций профессионального спорта — пропаганда ЗОЖ и привлечение людей к занятиям спортом. Как ни крути, футбол — спорт номер один по популярности в России, и с этой функцией он частично справляется.

Поэтому вручение особых спортивных наград абсурдом не кажется, но негодование спортсменов, которые заслужили ЗМС за первые места, тоже понятно.

Футболисты не виноваты

Конечно, футболисты не виноваты в том, что им столько платят. Вопрос скорее к тем, кто платит и за что. Да и Бобровникова самих футболистов за их зарплаты не осуждает.

Скорее всего, никто бы и не высказывался о футбольных зарплатах, если бы был другой результат. Но все понимают, что в данном случае спортивные достижения и доходы просто несопоставимы.

Зарплаты или контракты, популярный спорт или нет — особого значения это не имеет. Спортсмены трудятся и выигрывают медали Олимпиад, поэтому рассуждать на тему несправедливого распределения денег в спорте они имеют полное право. Высказывание Бобровниковой не сделало хуже никому, лишь ещё раз подчеркнуло насущную проблему.

Негодование профессиональных спортсменов, которые показывают высочайший уровень на мировых первенствах и выигрывают золото для России, абсолютно понятно, да и «подсчёт чужих денег» здесь вполне уместен.

Только хочется уже, чтобы этим подсчётом занялись люди, от которых зависит перераспределение средств. Желательно перераспределение в пользу наших реальных чемпионов.

Ангелина Николаева

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