Италия и Австрия определились с составами на матч чемпионата Европы
Сборная Италии сыграет с Австрией в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Сборная Италии сыграет с Австрией в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Состав итальянцев: Доннарумма, Ди Лоренцо, Спинаццола, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Берарди, Ачерби, Иммобиле, Барелла, Бонуччи.
Состав сборной Австрии: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, Шлагер, Лаймер.
Матч между Италией и Австрией пройдет 26 июня в Лондоне и начнется в 22:00 мск.