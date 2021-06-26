Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу
В матче 1/8 финала турнира датчане разгромили команду Уэльса со счетом 4:0.
В матче 1/8 финала турнира датчане разгромили команду Уэльса со счетом 4:0.
ТАСС, 26 июня. Сборная Дании по футболу со счетом 4:0 победила команду Уэльса в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Амстердаме.
Дублем отметился Каспер Дольберг (27-я, 48-я минуты), еще два мяча забили Йоаким Мехле (88) и Мартин Брейтуэйт (90+6). На 90-й минуте с поля был удален футболист сборной Уэльса Гарри Уилсон. Дольберг стал первым датским игроком за последние 29 лет, забившим в
Перед началом матча капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл вручил датчанам футболку своей сборной с номером 10 и фамилией футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, на которой валлийские игроки оставили автографы и слова пожелания здоровья полузащитнику.
Сборная Уэльса второй раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года валлийские футболисты вышли в полуфинал и стали обладателями бронзовых медалей. Сборная Дании становилась чемпионом Европы в 1992 году.
Вместимость стадиона в столице Нидерландов сокращена до 33%. «Йохан Кройф Арена» вмещает 55 500 человек. Это был последний матч в Амстердаме на турнире, ранее арена приняла три матча группы С: Нидерланды — Украина (3:2), Нидерланды — Австрия (2:0) и Северная Македония — Нидерланды (0:3). В четвертьфинале датчане сыграют с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии. Встреча ¼ финала пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 мск.
Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают