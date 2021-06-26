Дания роскошна. После России она разгромила Уэльс — и уже в ¼ финала
Известен первый четвертьфиналист чемпионата Европы.
Известен первый четвертьфиналист чемпионата Европы.
На месте датчан могли быть мы. Вспоминали бы сейчас стыковые матчи перед Евро-2004 и легендарную фразу Вадима Евсеева, а также заключительный тур группового этапа Евро-2016 и не менее легендарную фразу Леонида Слуцкого. Оценивали бы шансы против нынешней сборной Уэльса, мечтали бы о потенциальном четвертьфинале с Нидерландами и повторении Евро-2008…
Но сборная России крупно уступила Дании, так что этот праздник жизни остался для нас чужим. А вот скандинавы, судя по всему, только набирают ход и становятся центральными участниками всего турнира. Дания расцветает прямо на глазах. Начала путь с худшего, что возможно, — сердечного приступа Кристиана Эриксена в прямом эфире и домашнего поражения от аутсайдера. Затем небольшой прогресс — Дания боролась с Бельгией на равных, но тоже уступила. В третьем туре — долгожданная победа над Россией и сенсационный выход в
Сборную Дании перед стартом турнира многие СМИ называли в числе темных лошадок. Крепкий состав, выстроенная тактика, модный
А вот победа Дании в 1/8 финала — это уже симбиоз тактики и характера. Уэльс при Гиггзе и Пейдже играет просто и понятно — схема 4−2−3−1 с гибкими ролями Бэйла и Рэмси, ставка на «стандарты» и контратаки. И в начале игры валлийцы явно выглядели лучше датчан — атаковали большими силами, в том числе через центр. Бэйл постоянно смещался в середину поля,
Однако тренерский штаб датчан решил проблему прямо по ходу первого тайма — из центра обороны в опорную зону выдернули Кристенсена, который стал активно помогать Дилэйни и Хейбьергу с выжиганием пространства у своей штрафной. Постепенно игра отодвинулась от ворот скандинавов, а вскоре Уэльс еще и пропустил.
Перевод Кристенсена в середину поля — не новая идея Юльманна. И в матче с Россией мы видели, что защитник «Челси» выдвигался вперед, но он делал это только при владении своей команды. Сейчас Кристенсена привязали к опорной зоне — лишний игрок как раз был необходим именно в те моменты, когда атаковал Уэльс.
Но не только тактика повлияла на успех датчан. Они впервые на этом Евро проводили матч вне Копенгагена, однако большинство болельщиков все равно поддерживали их. Повлияло два фактора.
А еще — Дольберг. Он забил 16 голов за «Аякс» в чемпионате Нидерландов-2016/17, был одним из самых перспективных форвардов Европы, но сейчас Дольберг — запасной форвард сборной Дании. В основной состав на игру с Уэльсом он попал лишь потому, что накануне травмировался Юссуф Поульсен. Но стены «Йохан Кройф Арены» помогли Дольбергу — именно его гол остановил напор Уэльса в первой половине первого тайма, а в начале второго тайма он же удвоил счет.
После второго гола игра
Дания оставила прекрасное впечатление. Вполне возможно, соперника России по группе мы увидим даже в полуфинале, а то и в финале. Половина сетки скандинавов проще другой — Бельгия, Португалия, Италия и Франция до решающей встречи датчанам точно не попадутся. Но сперва нужно устранить с пути победителя пары Нидерланды — Чехия. И Дании это по силам.
Гоша Чернов