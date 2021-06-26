Дания роскошна. После России она разгромила Уэльс — и уже в ¼ финала

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Вместо России

На месте датчан могли быть мы. Вспоминали бы сейчас стыковые матчи перед Евро-2004 и легендарную фразу Вадима Евсеева, а также заключительный тур группового этапа Евро-2016 и не менее легендарную фразу Леонида Слуцкого. Оценивали бы шансы против нынешней сборной Уэльса, мечтали бы о потенциальном четвертьфинале с Нидерландами и повторении Евро-2008…

45 фотографий 45 фотографий 45 фотографий Сборная России проиграла Дании и покинула Евро

Но сборная России крупно уступила Дании, так что этот праздник жизни остался для нас чужим. А вот скандинавы, судя по всему, только набирают ход и становятся центральными участниками всего турнира. Дания расцветает прямо на глазах. Начала путь с худшего, что возможно, — сердечного приступа Кристиана Эриксена в прямом эфире и домашнего поражения от аутсайдера. Затем небольшой прогресс — Дания боролась с Бельгией на равных, но тоже уступила. В третьем туре — долгожданная победа над Россией и сенсационный выход в плей-офф после двух поражений в двух стартовых играх. В 1/8 финала — крупная победа над Уэльсом.

Сборную Дании перед стартом турнира многие СМИ называли в числе темных лошадок. Крепкий состав, выстроенная тактика, модный лэптоп-тренер Юльманн, угрожающие результаты последних официальных игр… Но в плей-офф Данию вывели эмоции — трагедия Эриксена, единение страны, трибуны Копенгагена и чувство несправедливости от нуля очков в двух играх с Финляндией и Бельгией.

Идея Юльманна

А вот победа Дании в 1/8 финала — это уже симбиоз тактики и характера. Уэльс при Гиггзе и Пейдже играет просто и понятно — схема 4−2−3−1 с гибкими ролями Бэйла и Рэмси, ставка на «стандарты» и контратаки. И в начале игры валлийцы явно выглядели лучше датчан — атаковали большими силами, в том числе через центр. Бэйл постоянно смещался в середину поля, из-за чего у команды Юльманна все время появлялись сложности в опорной зоне.

Однако тренерский штаб датчан решил проблему прямо по ходу первого тайма — из центра обороны в опорную зону выдернули Кристенсена, который стал активно помогать Дилэйни и Хейбьергу с выжиганием пространства у своей штрафной. Постепенно игра отодвинулась от ворот скандинавов, а вскоре Уэльс еще и пропустил.

Перевод Кристенсена в середину поля — не новая идея Юльманна. И в матче с Россией мы видели, что защитник «Челси» выдвигался вперед, но он делал это только при владении своей команды. Сейчас Кристенсена привязали к опорной зоне — лишний игрок как раз был необходим именно в те моменты, когда атаковал Уэльс.

Победная атмосфера Амстердама

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Но не только тактика повлияла на успех датчан. Они впервые на этом Евро проводили матч вне Копенгагена, однако большинство болельщиков все равно поддерживали их. Повлияло два фактора. Во-первых, британцам сейчас сложнее выехать за рубеж из-за особых антиковидных правил в стране, а датчанам для попадания в Нидерланды не нужна виза. Во-вторых, у «Аякса» давняя тесная связь со скандинавами. За амстердамский клуб играли десятки игроков из Дании: Лербю, Йенсен, Арнесен, братья Лаудрупы, Роммедаль, Крон-Дели, Гронкьяер, Шене, Кристиан Поульсен… Конечно же, Эриксен.

А еще — Дольберг. Он забил 16 голов за «Аякс» в чемпионате Нидерландов-2016/17, был одним из самых перспективных форвардов Европы, но сейчас Дольберг — запасной форвард сборной Дании. В основной состав на игру с Уэльсом он попал лишь потому, что накануне травмировался Юссуф Поульсен. Но стены «Йохан Кройф Арены» помогли Дольбергу — именно его гол остановил напор Уэльса в первой половине первого тайма, а в начале второго тайма он же удвоил счет.

После второго гола игра де-факто завершилась, а в концовке Мехле и Брэйтуэйт сделали счет разгромным. Дания и так мало что позволяла валлийцам даже в первом тайме, а после перерыва британцы почти ничего не создавали. Да это и сложно, когда ты привык действовать на контратаках, а соперник обороняется в два эшелона.

Дания оставила прекрасное впечатление. Вполне возможно, соперника России по группе мы увидим даже в полуфинале, а то и в финале. Половина сетки скандинавов проще другой — Бельгия, Португалия, Италия и Франция до решающей встречи датчанам точно не попадутся. Но сперва нужно устранить с пути победителя пары Нидерланды — Чехия. И Дании это по силам.