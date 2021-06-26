Дания роскошна. После России она разгромила Уэльс — и уже в ¼ финала

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
19:00ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
22:001-й таймИталия0Австрия0
1/8 финала
тв
27.06Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
27.06Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
21:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дания роскошна. После России она разгромила Уэльс — и уже в ¼ финала

Известен первый четвертьфиналист чемпионата Европы.

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Вместо России

На месте датчан могли быть мы. Вспоминали бы сейчас стыковые матчи перед Евро-2004 и легендарную фразу Вадима Евсеева, а также заключительный тур группового этапа Евро-2016 и не менее легендарную фразу Леонида Слуцкого. Оценивали бы шансы против нынешней сборной Уэльса, мечтали бы о потенциальном четвертьфинале с Нидерландами и повторении Евро-2008…

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Сборная России проиграла Дании и покинула Евро

Но сборная России крупно уступила Дании, так что этот праздник жизни остался для нас чужим. А вот скандинавы, судя по всему, только набирают ход и становятся центральными участниками всего турнира. Дания расцветает прямо на глазах. Начала путь с худшего, что возможно, — сердечного приступа Кристиана Эриксена в прямом эфире и домашнего поражения от аутсайдера. Затем небольшой прогресс — Дания боролась с Бельгией на равных, но тоже уступила. В третьем туре — долгожданная победа над Россией и сенсационный выход в плей-офф после двух поражений в двух стартовых играх. В 1/8 финала — крупная победа над Уэльсом.

Сборную Дании перед стартом турнира многие СМИ называли в числе темных лошадок. Крепкий состав, выстроенная тактика, модный лэптоп-тренер Юльманн, угрожающие результаты последних официальных игр… Но в плей-офф Данию вывели эмоции — трагедия Эриксена, единение страны, трибуны Копенгагена и чувство несправедливости от нуля очков в двух играх с Финляндией и Бельгией.

Идея Юльманна

А вот победа Дании в 1/8 финала — это уже симбиоз тактики и характера. Уэльс при Гиггзе и Пейдже играет просто и понятно — схема 4−2−3−1 с гибкими ролями Бэйла и Рэмси, ставка на «стандарты» и контратаки. И в начале игры валлийцы явно выглядели лучше датчан — атаковали большими силами, в том числе через центр. Бэйл постоянно смещался в середину поля, из-за чего у команды Юльманна все время появлялись сложности в опорной зоне.

Однако тренерский штаб датчан решил проблему прямо по ходу первого тайма — из центра обороны в опорную зону выдернули Кристенсена, который стал активно помогать Дилэйни и Хейбьергу с выжиганием пространства у своей штрафной. Постепенно игра отодвинулась от ворот скандинавов, а вскоре Уэльс еще и пропустил.

Перевод Кристенсена в середину поля — не новая идея Юльманна. И в матче с Россией мы видели, что защитник «Челси» выдвигался вперед, но он делал это только при владении своей команды. Сейчас Кристенсена привязали к опорной зоне — лишний игрок как раз был необходим именно в те моменты, когда атаковал Уэльс.

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Победная атмосфера Амстердама

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Но не только тактика повлияла на успех датчан. Они впервые на этом Евро проводили матч вне Копенгагена, однако большинство болельщиков все равно поддерживали их. Повлияло два фактора. Во-первых, британцам сейчас сложнее выехать за рубеж из-за особых антиковидных правил в стране, а датчанам для попадания в Нидерланды не нужна виза. Во-вторых, у «Аякса» давняя тесная связь со скандинавами. За амстердамский клуб играли десятки игроков из Дании: Лербю, Йенсен, Арнесен, братья Лаудрупы, Роммедаль, Крон-Дели, Гронкьяер, Шене, Кристиан Поульсен… Конечно же, Эриксен.

А еще — Дольберг. Он забил 16 голов за «Аякс» в чемпионате Нидерландов-2016/17, был одним из самых перспективных форвардов Европы, но сейчас Дольберг — запасной форвард сборной Дании. В основной состав на игру с Уэльсом он попал лишь потому, что накануне травмировался Юссуф Поульсен. Но стены «Йохан Кройф Арены» помогли Дольбергу — именно его гол остановил напор Уэльса в первой половине первого тайма, а в начале второго тайма он же удвоил счет.

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После второго гола игра де-факто завершилась, а в концовке Мехле и Брэйтуэйт сделали счет разгромным. Дания и так мало что позволяла валлийцам даже в первом тайме, а после перерыва британцы почти ничего не создавали. Да это и сложно, когда ты привык действовать на контратаках, а соперник обороняется в два эшелона.

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Дания оставила прекрасное впечатление. Вполне возможно, соперника России по группе мы увидим даже в полуфинале, а то и в финале. Половина сетки скандинавов проще другой — Бельгия, Португалия, Италия и Франция до решающей встречи датчанам точно не попадутся. Но сперва нужно устранить с пути победителя пары Нидерланды — Чехия. И Дании это по силам.

Гоша Чернов

Уэльс
0:4
Первый тайм: 0:1
Дания
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Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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