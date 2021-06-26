Дольберг признан лучшим игроком матча Уэльс — Дания
ЕВРО-2020. Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против команды Уэльса, сообщается на сайте УЕФА.
ЕВРО-2020. Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против команды Уэльса, сообщается на сайте УЕФА.
Встреча состоялась в Амстердаме в субботу и завершилась со счетом 4:0 в пользу датчан, Дольберг стал автором дубля (27-я и 48-я минуты).
В четвертьфинале ЕВРО-2020 сборная Дании сыграет с победителем матча Нидерланды — Чехия, который пройдет в воскресенье в Будапеште.