Датский форвард приговорил Уэльс. Перед Евро-2020 его предлагали «Зениту»

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
19:00Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
00:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Датский форвард приговорил Уэльс. Перед Евро-2020 его предлагали «Зениту»

В составе сборной Дании нашелся новый герой — Каспер Дольберг.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Второй раз подряд интригу в матче датчан убивает грубая ошибка соперника. А в их составе в игре 1/8 финала Евро-2020 с Уэльсом (4:0) нашелся новый герой — автор дубля Каспер Дольберг. Уэльс — Дания Дания роскошна. После России она разгромила Уэльс — и уже в ¼ финала.

Кажется, судьба отдает Дании долги за пережитое на старте турнира. Перенеся драму Кристиана Эриксена, скандинавы показали себя настоящей командой еще в тот момент, когда их главную звезду возвращали к жизни медики. И теперь, выйдя в четвертьфинал Евро-2020, датчане дарят положительные эмоции как всей стране, так и персонально Эриксену.

В футболе, как и в любом виде спорта, есть победители и побежденные, а выигрывает тот, кто допускает меньше ошибок. Дания словно исчерпала их лимит в стартовых играх против финнов и бельгийцев, после чего стала заставлять ошибаться других. Хотя слово «заставлять» — не до конца верное, потому что во второй игре подряд соперники допускают немыслимые просчеты фактически на ровном месте. Да еще и в ключевых моментах игры.

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Сначала случился необъяснимый пас к собственным воротам не оценившего в общем-то простую ситуацию Зобнина. Поульсен, естественно, таким подарком воспользовался и забил оказавшийся победным мяч.

Теперь со знаком минус отличился защитник сборной Уэльса Уильямс. Конечно, ситуация у него была сложнее, чем у Зобнина, ведь дело было в штрафной. Но все равно такие моменты для игроков обороны привычны. Тем не менее валлиец вынес мяч точно на ногу оформившему голевой дубль Дольбергу.

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Личность героя матча тоже примечательна, ведь несколько лет назад Дольберга называли одним из главных талантов Европы, и в практически родном для себя Амстердаме форвард, возможно, провел матч, который станет переломным в его карьере. В «Аяксе» он начинал блестяще. Довольно быстро перерос молодежную команду, на второй год своей голландской карьеры получив приз главного таланта Эредивизе и сыграв в финале Лиги Европы.

Тогда в списке претендентов на юного датчанина фигурировали «МЮ», «Милан», «Наполи», «Рома» и «Монако», а в СМИ назывались ожидаемые суммы трансфера на уровне 50 миллионов евро. Однако в итоге продали Дольберга — за 20 с небольшим миллионов и всего лишь в «Ниццу», что стало следствием проблем со здоровьем. В конце 2017-го Каспер получил свою первую травму, после которой восстанавливался дольше обычного. Он все же поехал на ЧМ-2018, сыграв там всего 20 минут. А потом травмы пошли косяком. Мышцы живота, колено… В какой-то момент это переросло в психологические проблемы, на решение которых ушло несколько месяцев.

Во Франции у Дольберга возникали сложности иного характера. Через пару недель после переезда в «Ниццу» 18-летний одноклубник Ламин Диаби в раздевалке украл у него часы стоимостью 70 тысяч евро. Как признался позже лишившийся контракта с «орлятами» похититель, дело было не в корысти, а в зависти и конкуренции. Но это еще не все! Уже прошлой осенью, когда Дольберг ездил в сборную, у него угнали машину, а также вынесли из дома имевшуюся там наличность и гаджеты.

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На поле о фантастических показателях времен «Аякса» речи тоже не шло. В последнем чемпионате Франции у Дольберга скромные для его таланта шесть мячей. Все это сказалось на позициях в сборной. С начала года ему дали сыграть полный матч только в отборе ЧМ-2022 против Молдавии (8:0). С более серьезными соперниками ставка делалась сначала на Винна из «Копенгагена», после чего в центр сдвинули универсала Поульсена. А когда требовалось спасать игры с финнами и бельгийцами, на роль джокера пробовали Корнелиуса.

Дольберг за два стартовых тура Евро не получил ни минуты. Против России ему дали полчаса, и только после травмы Поульсена главный тренер датчан Каспер Хьюлманн решил: время Дольберга пришло. Вряд ли, правда, кто-то обращал внимание на то, что из 38 голов в чемпионате Нидерландов 23 Каспер забил на «Йохан Кройф Арене». Но все же Амстердам — его город. А теперь еще и город поймавшей кураж Дании. Она в принципе хороша и, если чувствует уязвимость соперника, своего уже не упускает.

Следующему оппоненту скандинавов следует учесть это и учиться на ошибках Зобнина и Уильямса. И интересно, кстати, придется ли защитнику «Ливерпуля» извиняться перед болельщиками и разочарованной страной?

А у Дольберга с Россией могла появиться дополнительная связь. Экс-футболист, а теперь глава департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин после первого матча 1/8 финала рассказал: нападающего сборной Дании предлагали петербургскому клубу. Это было до Евро, а теперь цена игрока определенно выросла.

Андрей Кузичев

Уэльс
0:4
Первый тайм: 0:1
Дания
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
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