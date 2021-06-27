Тренер сборной Дании — о выходе в ¼ финала Евро: трудно поверить, что это реальность

«Трудно поверить, что это реальность. Я восхищаюсь парнями и тем фактом, что мы можем продолжать борьбу. Независимо от того, кто с ними играет, они выглядят очень хорошо. Ребята — настоящие воины», — цитирует Юльманна пресс-служба УЕФА.