Сборная Италии побила мировой рекорд по продолжительности сухой серии

Футбол, Евро, 1/8 финала26.06.2021, 22:00 (МСК UTC+3)Wembley, 18910 зрителей
|Роберто Манчини
|Франко Фода
|Федерико Кьеза(Леонардо Спинаццола)
|95′
|Саша Калайджич(Луис Шауб)
|114′
|Маттео Пессина(Франческо Ачерби)
|105′
|21
|Джанлуиджи Доннарумма
|13
|Даниэль Бахманн
|2
|Джованни Ди Лоренцо
50′
|3
|Александр Драгович
120′
|4
|Леонардо Спинаццола
|4
|Мартин Хинтереггер
103′
|15
|Франческо Ачерби
|8
|Давид Алаба
|19
|Леонардо Бонуччи
|9
|Марсель Забитцер
|8
|Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
|21
|Штефан Лайнер
114′
|6
|Марко Верратти
68′
|6
|Штефан Ильзанкер
|5
|Мануэль Локателли
|10
|Флориан Гриллич
106′
|18
|Николо Барелла
51′68′
|17
|Луис Шауб
|12
|Маттео Пессина
|19
|Кристоф Баумгартнер
90′
|10
|Лоренцо Инсинье
108′
|18
|Алессандро Шепф
|16
|Брайан Кристанте
|23
|Ксавер Шлагер
106′
|11
|Доменико Берарди
84′
|11
|Михаэль Грегорич
|14
|Федерико Кьеза
|24
|Конрад Лаймер
114′
|17
|Чиро Иммобиле
84′
|16
|Кристофер Триммель
|9
|Андреа Белотти
|7
|Марко Арнаутович
2′97′
|25
|Саша Калайджич
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|26
|Удары (всего)
|16
|11
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|22
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)
|Боковой судья
|Гари Бесуик(Англия)
|Боковой судья
|Адам Нанн(Англия)
|ВАР
|Стюарт Аттуэлл(Англия)
|Первый ассистент ВАР
|Кристофер Кавана(Англия)
|Первый ассистент ВАР
|Ли Беттс(Англия)
|Третий ассистент ВАР
|Пол ван Букел(Нидерланды)