Сборная Италии побила мировой рекорд по продолжительности сухой серии

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
19:00Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяИталия
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Италии побила мировой рекорд по продолжительности сухой серии

Сборная Италии в матче Евро-2020 с Австрией побила мировой рекорд по продолжительности сухой серии в матчах национальных команд, сообщает Squawka.

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25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Итальянцы более 1144 минут подряд не пропускали голов.

Предыдущий рекорд также установила сборная Италии с легендарным голкипером Дино Дзоффом, который не пропускал 1143 минуты подряд с 1972 по 1974 год.

Италия
2:1
Первый тайм: 0:0
Австрия
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История чемпионатов Европы
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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