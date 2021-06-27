Сборная Италии в дополнительное время обыграла австрийцев и вышла в четвертьфинал Евро
Встреча завершилась со счетом 2:1.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Италии в дополнительное время обыграла команду Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
В составе победителей мячи забили вышедшие на замену Федерико Кьеза (95) и Матео Пессина (105). У австрийцев отличился Саша Калайджич (114). Сборная Италии пропустила первый гол на турнире, на групповом этапе команда одержала три сухие победы.
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