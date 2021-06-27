Третий матч Карасева и Бельгия — Португалия. Две игры плей-офф Евро пройдут в воскресенье
В матче с бельгийцами Криштиану Роналду может установить рекорд по количеству голов за национальную сборную.
В матче с бельгийцами Криштиану Роналду может установить рекорд по количеству голов за национальную сборную.
ТАСС, 27 июня. Первый раунд
Сборная Бельгии вышла в
Португальцы квалифицировались в
Сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола, команда Португалии — действующий чемпион Европы. Сборные до этого встречались 11 раз, на счету каждой команды по три победы, еще пять встреч завершились вничью. Последний матч между ними завершился нулевой ничьей, португальцы и бельгийцы не сумели забить голов 2 июня 2018 года в товарищеской игре. Этот матч станет первым для команд в финальной части международного турнира, ранее они встречались в рамках квалификации чемпионатов Европы и мира.
В матче с бельгийцами Роналду может установить рекорд по количеству голов за национальную сборную. В игре заключительного тура группового этапа с французами нападающий забил 109-й мяч, сравнявшись по этому показателю с иранцем Али Даеи. Также Роналду является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы (14 голов) и первым футболистом, сыгравшим на пяти европейских первенствах.
Встреча пройдет в Севилье на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00 мск, арену вместимостью 60 000 человек разрешено заполнять во время турнира на 30%. В составе сборной Португалии
В другом матче дня сыграют команды Нидерландов и Чехии, встреча пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» и начнется в 19:00 мск. Арена вмещает 67 215 человек, из всех городов, принимающих Евро, только на стадионе в столице Венгрии разрешено заполнять стадион на 100%. Ранее ТАСС сообщили в
Главным арбитром матча будет россиянин Карасев, помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Эта встреча станет третьей для российской бригады, ранее она обслуживала матчи группового этапа Германия — Венгрия (2:2) и Италия — Швейцария (3:0). Карасев также был резервным арбитром на матче первого тура между командами Австрии и Северной Македонии (3:1).
До матча сборная Чехии столкнулась с проблемой задержки рейса в Будапешт. Команда не смогла вовремя вылететь на матч
Сборные Чехии и Нидерландов в XXI веке провели 11 матчей, на счету чехов пять побед, нидерландцы выиграли три встречи, еще три игры завершились вничью. В рамках чемпионатов Европы команды проведут третью игру, на турнире 2000 года сильнее оказались нидерландцы (1:0), а в 2004 году победили чехи (3:2). Последняя встреча 13 октября 2015 года завершилась победой чехов, они выиграли со счетом 3:2 в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2016 года.
За сборную Нидерландов
Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Игры турнира принимают