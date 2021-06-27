Третий матч Карасева и Бельгия — Португалия. Две игры плей-офф Евро пройдут в воскресенье

ТАСС, 27 июня. Первый раунд плей-офф чемпионата Европы по футболу продолжится в воскресенье матчами в Будапеште и Севилье. Сборная Бельгии сыграет с португальцами, команда Нидерландов встретится с чехами, игру обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Сборная Бельгии вышла в плей-офф чемпионата Европы, заняв первое место в группе B с командами России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0). Лучшим бомбардиром в составе сборной Бельгии является нападающий Ромелу Лукаку, в активе которого три забитых мяча. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров с чешским форвардом Патриком Шиком, нидерландским полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, шведским хавбеком Эмилем Форсбергом и польским нападающим Робертом Левандовским. Лидирует с пятью голами португалец Криштиану Роналду.

Португальцы квалифицировались в плей-офф Евро, заняв третье место в группе F с командами Венгрии (3:0), Германии (2:4) и Франции (2:2). В 1/8 финала турнира вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Сборная Португалии набрала четыре очка, имела разницу забитых и пропущенных мячей «+1» (семь забитых, шесть пропущенных) и стала первой в таблице команд, занявших третьи места.

Сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола, команда Португалии — действующий чемпион Европы. Сборные до этого встречались 11 раз, на счету каждой команды по три победы, еще пять встреч завершились вничью. Последний матч между ними завершился нулевой ничьей, португальцы и бельгийцы не сумели забить голов 2 июня 2018 года в товарищеской игре. Этот матч станет первым для команд в финальной части международного турнира, ранее они встречались в рамках квалификации чемпионатов Европы и мира.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 27.06.2021, 22:00 Бельгия - Португалия -

В матче с бельгийцами Роналду может установить рекорд по количеству голов за национальную сборную. В игре заключительного тура группового этапа с французами нападающий забил 109-й мяч, сравнявшись по этому показателю с иранцем Али Даеи. Также Роналду является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы (14 голов) и первым футболистом, сыгравшим на пяти европейских первенствах.

Встреча пройдет в Севилье на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00 мск, арену вместимостью 60 000 человек разрешено заполнять во время турнира на 30%. В составе сборной Португалии из-за травмы бедра может не сыграть защитник Нуну Мендеш, у бельгийцев матч пропустит игрок обороны Тимоти Кастань, который получил двойной перелом стенки глазницы в матче с россиянами и покинул расположение сборной. Встречу обслужит судейская бригада из Германии во главе с Феликсом Брыхом.

Карасев обслужит третий матч Евро

В другом матче дня сыграют команды Нидерландов и Чехии, встреча пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» и начнется в 19:00 мск. Арена вмещает 67 215 человек, из всех городов, принимающих Евро, только на стадионе в столице Венгрии разрешено заполнять стадион на 100%. Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что организация назначила инспектора, который начал расследование в отношении дискриминационных инцидентов на матчах в Будапеште.

Главным арбитром матча будет россиянин Карасев, помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Эта встреча станет третьей для российской бригады, ранее она обслуживала матчи группового этапа Германия — Венгрия (2:2) и Италия — Швейцария (3:0). Карасев также был резервным арбитром на матче первого тура между командами Австрии и Северной Македонии (3:1).

До матча сборная Чехии столкнулась с проблемой задержки рейса в Будапешт. Команда не смогла вовремя вылететь на матч из-за случайно надувшегося трапа самолета. Из-за этого чехи вылетели на игру только вечером.

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 27.06.2021, 19:00 Нидерланды - Чехия -

Сборные Чехии и Нидерландов в XXI веке провели 11 матчей, на счету чехов пять побед, нидерландцы выиграли три встречи, еще три игры завершились вничью. В рамках чемпионатов Европы команды проведут третью игру, на турнире 2000 года сильнее оказались нидерландцы (1:0), а в 2004 году победили чехи (3:2). Последняя встреча 13 октября 2015 года завершилась победой чехов, они выиграли со счетом 3:2 в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2016 года.

За сборную Нидерландов из-за травмы колена не сыграет нападающий Люк де Йонг, он пропустит оставшиеся матчи Евро. В составе команды Чехии встречу из-за перебора желтых карточек пропустит защитник Ян Борил, также под вопросом участие полузащитника Владимира Дариды.