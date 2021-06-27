Третий матч Карасева и Бельгия — Португалия. Две игры плей-офф Евро пройдут в воскресенье

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
19:00Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяИталия
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
00:59 (мск), источник: ТАСС

Третий матч Карасева и Бельгия — Португалия. Две игры плей-офф Евро пройдут в воскресенье

В матче с бельгийцами Криштиану Роналду может установить рекорд по количеству голов за национальную сборную.

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Источник: AFP 2021

ТАСС, 27 июня. Первый раунд плей-офф чемпионата Европы по футболу продолжится в воскресенье матчами в Будапеште и Севилье. Сборная Бельгии сыграет с португальцами, команда Нидерландов встретится с чехами, игру обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

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Сборная Бельгии вышла в плей-офф чемпионата Европы, заняв первое место в группе B с командами России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0). Лучшим бомбардиром в составе сборной Бельгии является нападающий Ромелу Лукаку, в активе которого три забитых мяча. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров с чешским форвардом Патриком Шиком, нидерландским полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, шведским хавбеком Эмилем Форсбергом и польским нападающим Робертом Левандовским. Лидирует с пятью голами португалец Криштиану Роналду.

Португальцы квалифицировались в плей-офф Евро, заняв третье место в группе F с командами Венгрии (3:0), Германии (2:4) и Франции (2:2). В 1/8 финала турнира вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Сборная Португалии набрала четыре очка, имела разницу забитых и пропущенных мячей «+1» (семь забитых, шесть пропущенных) и стала первой в таблице команд, занявших третьи места.

Сборная Бельгии занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола, команда Португалии — действующий чемпион Европы. Сборные до этого встречались 11 раз, на счету каждой команды по три победы, еще пять встреч завершились вничью. Последний матч между ними завершился нулевой ничьей, португальцы и бельгийцы не сумели забить голов 2 июня 2018 года в товарищеской игре. Этот матч станет первым для команд в финальной части международного турнира, ранее они встречались в рамках квалификации чемпионатов Европы и мира.

Футбол

Евро 2020
1/8 финала, 27.06.2021, 22:00

Бельгия-Португалия-

В матче с бельгийцами Роналду может установить рекорд по количеству голов за национальную сборную. В игре заключительного тура группового этапа с французами нападающий забил 109-й мяч, сравнявшись по этому показателю с иранцем Али Даеи. Также Роналду является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы (14 голов) и первым футболистом, сыгравшим на пяти европейских первенствах.

Встреча пройдет в Севилье на Олимпийском стадионе и начнется в 22:00 мск, арену вместимостью 60 000 человек разрешено заполнять во время турнира на 30%. В составе сборной Португалии из-за травмы бедра может не сыграть защитник Нуну Мендеш, у бельгийцев матч пропустит игрок обороны Тимоти Кастань, который получил двойной перелом стенки глазницы в матче с россиянами и покинул расположение сборной. Встречу обслужит судейская бригада из Германии во главе с Феликсом Брыхом.

Карасев обслужит третий матч Евро

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В другом матче дня сыграют команды Нидерландов и Чехии, встреча пройдет в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» и начнется в 19:00 мск. Арена вмещает 67 215 человек, из всех городов, принимающих Евро, только на стадионе в столице Венгрии разрешено заполнять стадион на 100%. Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что организация назначила инспектора, который начал расследование в отношении дискриминационных инцидентов на матчах в Будапеште.

Главным арбитром матча будет россиянин Карасев, помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Эта встреча станет третьей для российской бригады, ранее она обслуживала матчи группового этапа Германия — Венгрия (2:2) и Италия — Швейцария (3:0). Карасев также был резервным арбитром на матче первого тура между командами Австрии и Северной Македонии (3:1).

До матча сборная Чехии столкнулась с проблемой задержки рейса в Будапешт. Команда не смогла вовремя вылететь на матч из-за случайно надувшегося трапа самолета. Из-за этого чехи вылетели на игру только вечером.

Футбол

Евро 2020
1/8 финала, 27.06.2021, 19:00

Нидерланды-Чехия-

Сборные Чехии и Нидерландов в XXI веке провели 11 матчей, на счету чехов пять побед, нидерландцы выиграли три встречи, еще три игры завершились вничью. В рамках чемпионатов Европы команды проведут третью игру, на турнире 2000 года сильнее оказались нидерландцы (1:0), а в 2004 году победили чехи (3:2). Последняя встреча 13 октября 2015 года завершилась победой чехов, они выиграли со счетом 3:2 в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2016 года.

За сборную Нидерландов из-за травмы колена не сыграет нападающий Люк де Йонг, он пропустит оставшиеся матчи Евро. В составе команды Чехии встречу из-за перебора желтых карточек пропустит защитник Ян Борил, также под вопросом участие полузащитника Владимира Дариды.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.

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История чемпионатов Европы
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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