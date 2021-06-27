Италия гонится за лучшей серией в истории. Уже 31 матч без поражений, больше только у великих Бразилии и Испании

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
19:00Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяW40
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
11:32 (мск), источник: Sports.Ru

Италия гонится за лучшей серией в истории. Уже 31 матч без поражений, больше только у великих Бразилии и Испании

Чтобы дотянуться, надо проходить Бельгию или Португалию.

Наверх
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Сборная Италии мучилась с Австрией на полчаса дольше плана: в основное время так никто и не забил, а андердоги были даже ближе. Лучший шанс итальянцев — выстрел Иммобиле в штангу из-за штрафной, а австрийцы создавали более сложные и осмысленные моменты.

В первом дополнительном тайме итальянцы все-таки распечатали: помог выход на замену Федерико Кьезы — свежий форвард классно обработал в штрафной, парой касаний создал себе шанс для удара и положил в дальний угол.

Победный в итоге не этот, а второй гол — от Маттео Пессины под маленький перерыв, потому что Австрия смогла один отыграть. Но большего не позволили — эти 2:1 выводят Италию в четвертьфинал.

Итальянцы восьмой раз на чемпионатах Европы зашли в дополнительное время — это рекорд среди всех сборных.

С одной стороны, это значит, что они как минимум часто играют в плей-офф, с другой — что нервы своих экспрессивных болельщиков совсем не берегут.

Команда повторила свой рекорд по голам на Евро — уже в 1/8 финала, после четырех матчей.

Забито девять (по три было Турции и Швейцарии, один Уэльсу) — столько же получалось на Евро-2000, но там доходили до финала и забивали в том числе в решающем матче французам.

Банда Манчини выиграла 12-й матч подряд — это рекорд для сборной.

Серия началась в ноябре 2020-го, до встречи с Австрией в ней еще и не пропускали — сейчас общий счет 34:1.

А еще Италия продолжила серию без поражений: добавляем строчку номер 31 этим непобедимым. В этом рейтинге только что оставили позади Италию из 1930-х, которая не проигрывала 30 матчей подряд, столько же было у Франции из середины 90-х — та команда Эме Жаке тоже ходила без проигранных 30 игр подряд. В истории мирового футбола теперь только две сборных с более продолжительными сериями и одна — с такой же.

Читайте также
Аргентина ждала гола Месси со штрафного 1672 дня, но поход Лео за Кубком Америки начался с ничьей

Аргентина (февраль 1991 — август 1993): 31 матч

После поражения в финале ЧМ-1990 от Германии аргентинцы запустили мощную серию с молодым Габрирэлем Батистутой на острие. Как раз тогда команда Альфио Басиле выиграла два подряд Кубка Америки: в 1991-м и 1993-м. И это до сих пор два последних трофея сборной — Месси ведь ни одного так пока и не принес (прямо сейчас пытается снова). Тот идеальный отрезок немного зацепил и Диего Марадона.

Бразилия (февраль 1993 — январь 1996): 35 матчей

Жемчужина серии — золото на чемпионате мира-1994, ту команду собрал Карлос Альберто Паррейра, а развил потом его ассистент Марио Загалло, перехвативший власть. При Ромарио и Бебето та сборная Бразилии была царски хороша. Серия длилась почти три года — с февраля 1993-го по январь 1996-го, когда бразильцы в нетоповом составе дошли до финала Золотого кубка КОНКАКАФ, но проиграли там Мексике с Куатемоком Бланко (он забил).

Испания (февраль 2007 — июнь 2009): 35 матчей

То, что в памяти еще свежо: сначала команда Луиса Арагонеса разогналась и выиграла Евро-2008, потом с Висенте дель Боске серия окрепла и дошла до рекорда. А прервалась она в ЮАР — но не на чемпионате мира, а за год до него: когда в полуфинале Кубка конфедераций испанцы проиграли США из-за голов Жози Алтидова и Клинта Демпси.

Читайте также
Испания больше всех прибавила по ходу группового этапа. Энрике нашёл способы усилить игру

Чтобы дотянуться до рекордных серий, Италии мало выиграть Евро (осталось три матча, максимум будет 34), нужно будет продолжить в отборе на ЧМ-2022. Без победы на крупном турнире такое достижение и невозможно — и так перенос Евро позволил итальянцам добраться почти до тридцатки только за счет отборов и Лиги наций.

В 1/8 финала с Австрией пару раз было близко к провалу (когда влетал отмененный гол и не ставили пенальти из-за замеченного чуть раньше офсайда), но все-таки победная серия в силе. Дальше — еще сложнее: в четвертьфинале ждет либо Бельгия, либо Португалия.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Главные темы
Роналду против Бельгии. Анонс воскресных матчей Евро
Австрия вскрыла все проблемы Италии и чуть не наказала в конце
У Нидерландов — самая яркая сборная на Евро. Не путать с лучшей
31 матч без поражений. Италия гонится за лучшей серией в истории
Битва суперзвезд на Евро: анонс матча Бельгия — Португалия
Арнаутович прокомментировал поражение сборной Австрии в матче с Италией
Сборная Италии побила мировой рекорд по продолжительности сухой серии
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Сборная Италии в дополнительное время обыграла австрийцев и вышла в четвертьфинал Евро
Датский форвард приговорил Уэльс. Перед Евро-2020 его предлагали «Зениту»
Тренер сборной Дании — о выходе в ¼ финала Евро: трудно поверить, что это реальность
«Я в жизни столько не заработаю». Могут ли чемпионы считать деньги российских футболистов?
Дания роскошна. После России она разгромила Уэльс — и уже в ¼ финала
Дольберг признан лучшим игроком матча Уэльс — Дания
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
Федерико Кьеза забивает в ворота сборной Австрии в 1/8 финала Евро
Капитан сборной Чехии Дарида может пропустить матч Евро с голландцами
Экс-игрок сборной Франции: Все думают, что Мбаппе — один из лучших в Европе. Но на Евро фанаты могут быть разочарованы
«Приедем сюда еще раз»: Петербург восхитил иностранных фанатов во время Евро
Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу
Италия и Австрия определились с составами на матч чемпионата Европы
Ярмоленко об Украине на Евро: Мы пока не показали своего максимума
«С расизмом нужно бороться иначе». Сборная Италии не встанет на колено в Англии
Уэльс и Дания объявили составы на матч 1/8 финала Евро-2020
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
Орлов о сборной России: Игроки размыли титул ЗМС. Только Головин прогрессирует, остальные деградировали
Тарасова заявила, что на месте Черчесова подала бы в отставку после провала на Евро
VAR проверил на Евро-2020 179 моментов, 91,6% решений были верными
Команды-сенсации Евро. Даже Россия была в их числе
Жоржиньо: С бразильского дна в основу Италии через жизнь в монастыре на 20 евро в неделю
Ярмоленко: Украине повезло, но мы вышли из группы. Спасибо сборной Швеции
Сборная Чехии не вылетела на матч ЕВРО из-за поломки самолета
Забитцер для Австрии даже важнее Алабы. Он руководит прессингом, который может разрушить игру Италии
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
Владимир Познер: «Не знаю, патриотизм ли это, но я давно болею за сборную Франции»
У Влашича и Жоржиньо лучший процент удачных обводок на групповом этапе Евро-2020
FA попросила «Уэмбли» включать музыку, чтобы заглушить свист фанатов в адрес вставших на колено игроков Англии
Яркая сборная Манчини зажжет на «Уэмбли»: анонс матча Италия — Австрия
Кейн ответил на критику в связи с его игрой на Евро-2020
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Тибо Куртуа: Роналду остался тем же игроком, что был, когда я играл за «Атлетико». Я добился более серьезного прогресса
Сборная Украины понесла потери перед матчем со Швецией в плей-офф Евро-2020
Английских фанатов могут забанить, если они исполнят песни Второй мировой войны во время матча Англия — Германия
После случая с Эриксеном АПЛ профинансирует покупку 2000 дефибрилляторов для клубов Англии
«Если бы я вернулся в сборную, стал бы таким же лысым, как Генич». Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь