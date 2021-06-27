Италия гонится за лучшей серией в истории. Уже 31 матч без поражений, больше только у великих Бразилии и Испании

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Сборная Италии мучилась с Австрией на полчаса дольше плана: в основное время так никто и не забил, а андердоги были даже ближе. Лучший шанс итальянцев — выстрел Иммобиле в штангу из-за штрафной, а австрийцы создавали более сложные и осмысленные моменты.

В первом дополнительном тайме итальянцы все-таки распечатали: помог выход на замену Федерико Кьезы — свежий форвард классно обработал в штрафной, парой касаний создал себе шанс для удара и положил в дальний угол.

Победный в итоге не этот, а второй гол — от Маттео Пессины под маленький перерыв, потому что Австрия смогла один отыграть. Но большего не позволили — эти 2:1 выводят Италию в четвертьфинал.

Итальянцы восьмой раз на чемпионатах Европы зашли в дополнительное время — это рекорд среди всех сборных.

С одной стороны, это значит, что они как минимум часто играют в плей-офф, с другой — что нервы своих экспрессивных болельщиков совсем не берегут.

Команда повторила свой рекорд по голам на Евро — уже в 1/8 финала, после четырех матчей.

Забито девять (по три было Турции и Швейцарии, один Уэльсу) — столько же получалось на Евро-2000, но там доходили до финала и забивали в том числе в решающем матче французам.

Банда Манчини выиграла 12-й матч подряд — это рекорд для сборной.

Серия началась в ноябре 2020-го, до встречи с Австрией в ней еще и не пропускали — сейчас общий счет 34:1.

А еще Италия продолжила серию без поражений: добавляем строчку номер 31 этим непобедимым. В этом рейтинге только что оставили позади Италию из 1930-х, которая не проигрывала 30 матчей подряд, столько же было у Франции из середины 90-х — та команда Эме Жаке тоже ходила без проигранных 30 игр подряд. В истории мирового футбола теперь только две сборных с более продолжительными сериями и одна — с такой же.

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Аргентина (февраль 1991 — август 1993): 31 матч

После поражения в финале ЧМ-1990 от Германии аргентинцы запустили мощную серию с молодым Габрирэлем Батистутой на острие. Как раз тогда команда Альфио Басиле выиграла два подряд Кубка Америки: в 1991-м и 1993-м. И это до сих пор два последних трофея сборной — Месси ведь ни одного так пока и не принес (прямо сейчас пытается снова). Тот идеальный отрезок немного зацепил и Диего Марадона.

Бразилия (февраль 1993 — январь 1996): 35 матчей

Жемчужина серии — золото на чемпионате мира-1994, ту команду собрал Карлос Альберто Паррейра, а развил потом его ассистент Марио Загалло, перехвативший власть. При Ромарио и Бебето та сборная Бразилии была царски хороша. Серия длилась почти три года — с февраля 1993-го по январь 1996-го, когда бразильцы в нетоповом составе дошли до финала Золотого кубка КОНКАКАФ, но проиграли там Мексике с Куатемоком Бланко (он забил).

Испания (февраль 2007 — июнь 2009): 35 матчей

То, что в памяти еще свежо: сначала команда Луиса Арагонеса разогналась и выиграла Евро-2008, потом с Висенте дель Боске серия окрепла и дошла до рекорда. А прервалась она в ЮАР — но не на чемпионате мира, а за год до него: когда в полуфинале Кубка конфедераций испанцы проиграли США из-за голов Жози Алтидова и Клинта Демпси.

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Чтобы дотянуться до рекордных серий, Италии мало выиграть Евро (осталось три матча, максимум будет 34), нужно будет продолжить в отборе на ЧМ-2022. Без победы на крупном турнире такое достижение и невозможно — и так перенос Евро позволил итальянцам добраться почти до тридцатки только за счет отборов и Лиги наций.