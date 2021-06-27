Италия гонится за лучшей серией в истории. Уже 31 матч без поражений, больше только у великих Бразилии и Испании
Чтобы дотянуться, надо проходить Бельгию или Португалию.
Чтобы дотянуться, надо проходить Бельгию или Португалию.
Сборная Италии мучилась с Австрией на полчаса дольше плана: в основное время так никто и не забил, а андердоги были даже ближе. Лучший шанс итальянцев — выстрел Иммобиле в штангу
В первом дополнительном тайме итальянцы
Победный в итоге не этот, а второй гол — от Маттео Пессины под маленький перерыв, потому что Австрия смогла один отыграть. Но большего не позволили — эти 2:1 выводят Италию в четвертьфинал.
С одной стороны, это значит, что они как минимум часто играют в
Забито девять (по три было Турции и Швейцарии, один Уэльсу) — столько же получалось на Евро-2000, но там доходили до финала и забивали в том числе в решающем матче французам.
Серия началась в ноябре 2020-го, до встречи с Австрией в ней еще и не пропускали — сейчас общий счет 34:1.
А еще Италия продолжила серию без поражений: добавляем строчку номер 31 этим непобедимым. В этом рейтинге только что оставили позади Италию из 1930-х, которая не проигрывала 30 матчей подряд, столько же было у Франции из середины 90-х — та команда Эме Жаке тоже ходила без проигранных 30 игр подряд. В истории мирового футбола теперь только две сборных с более продолжительными сериями и одна — с такой же.
После поражения в финале ЧМ-1990 от Германии аргентинцы запустили мощную серию с молодым Габрирэлем Батистутой на острие. Как раз тогда команда Альфио Басиле выиграла два подряд Кубка Америки: в 1991-м и 1993-м. И это до сих пор два последних трофея сборной — Месси ведь ни одного так пока и не принес (прямо сейчас пытается снова). Тот идеальный отрезок немного зацепил и Диего Марадона.
Жемчужина серии — золото на чемпионате мира-1994, ту команду собрал Карлос Альберто Паррейра, а развил потом его ассистент Марио Загалло, перехвативший власть. При Ромарио и Бебето та сборная Бразилии была царски хороша. Серия длилась почти три года — с февраля 1993-го по январь 1996-го, когда бразильцы в нетоповом составе дошли до финала Золотого кубка КОНКАКАФ, но проиграли там Мексике с Куатемоком Бланко (он забил).
То, что в памяти еще свежо: сначала команда Луиса Арагонеса разогналась и выиграла Евро-2008, потом с Висенте дель Боске серия окрепла и дошла до рекорда. А прервалась она в ЮАР — но не на чемпионате мира, а за год до него: когда в полуфинале Кубка конфедераций испанцы проиграли США
Чтобы дотянуться до рекордных серий, Италии мало выиграть Евро (осталось три матча, максимум будет 34), нужно будет продолжить в отборе на ЧМ-2022. Без победы на крупном турнире такое достижение и невозможно — и так перенос Евро позволил итальянцам добраться почти до тридцатки только за счет отборов и Лиги наций.
В 1/8 финала с Австрией пару раз было близко к провалу (когда влетал отмененный гол и не ставили пенальти