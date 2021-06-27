Перишич не поможет Хорватии в матче с Испанией из-за коронавируса. Он проведет 10 дней в самоизоляции

«Медицинский персонал изолировал Ивана от остальных членов сборной и немедленно проинформировал компетентные эпидемиологические органы о ситуации, предоставив доказательства соблюдения всех необходимых мер, направленных на защиту от распространения коронавируса.



Перишич проведет 10 дней в самоизоляции и в течение этого периода не будет участвовать в матчах сборной Хорватии. Все остальные игроки, сотрудники и члены делегации сдали отрицательные тесты», — говорится в официальном заявлении хорватов.