Арнаутович прокомментировал поражение сборной Австрии в матче с Италией
Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Италии (1:2 д.в.).
Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Италии (1:2 д.в.).
«Мне трудно подобрать слова. Если бы нам повезло, мы выиграли бы игру за 90 минут. Мы играли очень хорошо и создавали моменты, но мы могли бы закончить их лучше. Благодарность команде и всем участникам», — приводит слова Арнаутовича официальный сайт УЕФА.
Италия вышла в четвертьфинал Евро, где ее соперником станет победитель матча Бельгия — Португалия. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.