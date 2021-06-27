Арнаутович прокомментировал поражение сборной Австрии в матче с Италией

«Мне трудно подобрать слова. Если бы нам повезло, мы выиграли бы игру за 90 минут. Мы играли очень хорошо и создавали моменты, но мы могли бы закончить их лучше. Благодарность команде и всем участникам», — приводит слова Арнаутовича официальный сайт УЕФА.