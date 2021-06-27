Алдервейрелд рассказал, как сборная Бельгии собирается остановить Роналду
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд рассказал, каким образом команда намерена остановить нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2020.
Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд рассказал, каким образом команда намерена остановить нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2020.
«Как лучше всего остановить Роналду? Командными действиями. Это всегда было нашей сильной стороной. Я знаю, что СМИ всё внимание уделяют Криштиану, но у них вся команда на
Встреча 1/8 финала Бельгия — Португалия пройдёт сегодня, 27 июня. Начало — в 22:00 мск. Напомним, в четвертьфинал уже вышли сборные Дании и Италии.