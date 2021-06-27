Алдервейрелд рассказал, как сборная Бельгии собирается остановить Роналду

«Как лучше всего остановить Роналду? Командными действиями. Это всегда было нашей сильной стороной. Я знаю, что СМИ всё внимание уделяют Криштиану, но у них вся команда на топ-уровне. Нельзя недооценивать Бернарду Силву — это невероятный игрок — и Диогу Жоту. У них есть много игроков, способных создать гол из ничего. Конечно же, мы не недооцениваем их», — цитирует Алдервейрелда пресс-служба УЕФА.