Хавбек сборной Украины Шапаренко: «Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова»
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко высказался перед матчем против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко высказался перед матчем против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
«Мы очень болели за Швецию [в матче против Польши], но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу. Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова.
Швеция — боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они борются на каждом клочке поля», — сказал игрок киевского «Динамо».
Украина сыграет со Швецией во вторник, 29 июня.