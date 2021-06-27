Хавбек сборной Украины Шапаренко: «Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова»

«Мы очень болели за Швецию [в матче против Польши], но сейчас, как говорится, это просто бизнес, ничего личного. Будем играть на победу. Мы вошли в историю, но хотим переписать ее снова.



Швеция — боевая команда с характером и индивидуально сильными футболистами. Они борются на каждом клочке поля», — сказал игрок киевского «Динамо».