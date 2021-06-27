Битва суперзвезд на Евро: анонс матча Бельгия — Португалия
Де Брюйне и Лукаку против Роналду.
Де Брюйне и Лукаку против Роналду.
Как и ожидалось, Бельгия достаточно комфортно себя чувствовала на групповом этапе. Единственные трудности возникли только в первом тайме с Данией, решить их помог выход де Брюйне после перерыва. Вернувшийся после травмы лица полузащитник снова подтвердил свой уровень: в двух неполных матчах (134 минуты) он создал 9 голевых моментов. Особенно рад этому его друг Лукаку (они сдружились еще в юности в «Челси»), их связка — одна из самых опасных на этом Евро. Также набирает форму Эден Азар — к
Португалия же столкнулась с трудностями с самого начала,
Если Португалия также безалаберно отнесется к опеке де Брюйне в центре поля, то ничего хорошего ее не ждет. Правда, вообще не очень понятно, как Сантушу выстроить прессинг. Криштиану для такой работы не подходит, он мало вовлечен в игру вне штрафной, но посадить в запас его нельзя, Роналду уже забил 5 голов на этом Евро (3 из них с пенальти). Возможно, как команда без него португальцы смотрелись бы целостнее, но этого мы не узнаем. Еще одна проблема для чемпионов Европы — игра крайних защитников, особенно Семеду, который располагается справа. А ведь там против него будет играть Эден Азар.
Обе сборные были в числе фаворитов перед стартом Евро-2020,
Андрей Санталов