Битва суперзвезд на Евро: анонс матча Бельгия — Португалия

Как и ожидалось, Бельгия достаточно комфортно себя чувствовала на групповом этапе. Единственные трудности возникли только в первом тайме с Данией, решить их помог выход де Брюйне после перерыва. Вернувшийся после травмы лица полузащитник снова подтвердил свой уровень: в двух неполных матчах (134 минуты) он создал 9 голевых моментов. Особенно рад этому его друг Лукаку (они сдружились еще в юности в «Челси»), их связка — одна из самых опасных на этом Евро. Также набирает форму Эден Азар — к плей-офф Бельгия стала еще сильнее. Единственная проблема остается прежней: хватит ли возрастным защитникам Вертонгену и Алдервейрелду скорости и выносливости.



Португалия же столкнулась с трудностями с самого начала, по-другому в группе смерти и быть не могло. Два плохих первых матча (да, даже с Венгрией выглядели неубедительно 80 минут встречи) показали, что первоначальная тактика Сантуша не работает. Португальцы выходили играть в оборонительный футбол, но при этом в основе были игроки, которые любят владеть мячом. Роналду, Жота, Бернарду и Бруну — суператакующие футболисты, а команда оборонялась у своей штрафной и ждала ошибки соперника. В матче с Францией Саншеш и Моутинью вышли в старте, и таких провалов, как с Германией, стало меньше. И все же они были, потому что Погба получил много свободы и спокойно раздавал обостряющие передачи.