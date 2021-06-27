Гарет Бэйл: «Буду выступать за Уэльс, пока не перестану играть в футбол. Думаю, мы выйдем на ЧМ-2022»

«Я хочу этого. Мне постоянно задают глупые вопросы, но, конечно, я люблю играть за Уэльс. Я буду выступать за сборную до тех пор, пока не перестану играть в футбол. Мы только начали квалификацию чемпионата мира. Нужно перенести туда опыт, полученный на Евро. Мы хорошо играем. Нужно сохранять уверенность, продолжать играть в футбол. Думаю, мы сможем выйти на чемпионат мира», — сказал полузащитник.