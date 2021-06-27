У Нидерландов — самая яркая сборная на Евро. Не путать с лучшей

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
19:00Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяW40
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
12:43 (мск), источник: Чемпионат.com

У Нидерландов — самая яркая сборная на Евро. Не путать с лучшей

Для доминирования в группе и для победы на Евро нужны разные качества.

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Источник: AP 2021

Девять очков, два матча на ноль, восемь забитых голов — на групповом этапе сборная Нидерландов чувствует себя превосходно. Плюс три гола Вейналдума, который даже не нападающий. Плюс Думфрис, открытие турнира, у которого за три матча в группе столько же голов, сколько за весь сезон в ПСВ. Неплохо для команды, которая до старта турнира вызывала в основном опасения.

Франк де Бур стал тренером сборной вынужденно, после того как Рональд Куман ушёл в «Барселону», и нельзя сказать, что у него сразу всё стало получаться. Де Бур начал с четырёх матчей без побед и выглядел именно так, как должен выглядеть тренер, которого не стали удерживать в «Атланте» — среднем клубе MLS. Он тасовал состав и расстановку, говорил, что «такую команду, как Босния, можно обыграть, только показывая свой лучший футбол», и жаловался, когда соперник отдавал мяч и закрывался.

В марте в рамках квалификации к ЧМ-2022 Нидерланды влетели Турции (да, вот этой Турции) со счётом 2:4, а перед самым Евро не смогли победить Шотландию в товарищеском матче. И вдруг команда преобразилась.

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Одна из причин — переход на схему с тремя защитниками. Вообще это странно звучит, но новое поколение сборной сильно именно защитниками — даже после травмы ван Дейка. Де Бур применил расстановку, в которой отлично играет де Врей из «Интера», с которой знаком де Лигт из «Ювентуса», ну, а Блинд — слишком большой универсал, чтобы его можно было смутить новой схемой. А ещё такая расстановка дала больше свободы фулбекам, Думфрису и ван Анхольту. Оба испытывают проблемы в оборонительной фазе, потому что оставляют за спиной огромной пространство. С тройкой центральных защитников эта проблема отчасти маскируется — хотя до серьёзной проверки ещё не дошло.


Новая схема удобна не только защитникам. Де Рон в «Аталанте» и де Йонг в «Барселоне» тоже к ней привыкли. Совсем другая роль (по сравнению с тем, как он играет в клубе) только у Вейналдума — и вряд он сильно против, так как тоже получил больше свободы. Действуя под парой форвардов, он гораздо чаще, чем в «Ливерпуле», оказывается перед чужой штрафной, то есть в зоне, из которой удобно не только обострять через пас, но и врываться в штрафную и бить вторым темпом. У Вейналдума в трёх матчах три гола при семи ударах, в клубе он бьёт в три раза реже.

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Именно эта свобода делает команду такой зрелищной. В ней хватает игроков, для которых матчи за сборную становятся возможностью проявить себя просто за счёт более атакующей структуры, чем та, в которой они играют обычно. Ещё более головокружительной делает атаку наличие Депая. Максимально далёкого игрока от старомодной девятки: он не дежурит в первой линии, а двигается по всему полю в поисках зоны, в которую можно ворваться. А если её нет, то, находясь между линиями, проще обострить пасом. Действия Депая приводят почти к пяти ударам за матч.

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В результате всего перечисленного в команде нет какого-то одного игрока, ответственного за креатив, которого можно выключить — созидание распределено между большой группой. Даже лидер, Депай, чьи действия приводят к почти пяти ударам за матч, занимает по этому показателю только девятое место на Евро, уступая не только Инсинье и Хейбергу, но и, например, Сеферовичу и Ундеру. Зато сразу пять игроков (Депай, Мален, Думфрис, ван Анхольт, де Йонг) сделали три паса под удар. Угроза исходит от кого угодно.

Реакция на потери делает сборную Нидерландов ещё более агрессивной. Команда почти не откатывается, а сразу вступает в коллективный отбор. Нападающий Вегорст и полузащитник де Рон — среди лидеров Евро по количеству попыток отбора для игроков своего амплуа.

Агрессивный быстрый футбол, подключения фулбеков, куча голов и контрпрессинг — всё это делает команду де Бура самой зрелищной на групповом этапе. Но тут нужно сделать важное уточнение: самая зрелищная — не то же самое, что и самая сильная.

Вся эта яркость — следствие смелых позиций и открытой игры. А у этого стиля есть очевидные недостатки.

Первый связан с контратаками. Ни один из соперников в группе не наказывал за зоны за спиной фулбеков: контрпрессинга хватало, чтобы либо вернуть мяч, либо успеть вернуться домой. Но если Украина и Северная Македония чего-то не делают, это не значит, что так не сделает Португалия или Англия. Любая команда с индивидуально сильными футболистами, с более высокой устойчивостью к прессингу сможет просто изменить характер матча. Либо ван Анхольту и Думфрису придётся оставаться в более закрытых позициях, либо, при преодолении первой волны контрпрессинга, соперник будет получать колоссальное пространство для атаки на скорости. Это вопрос одного хорошего паса.

Второй недостаток связан с прессингоустойчивостью самой команды де Бура. Сборная Австрии пробовала высоко прессинговать, даже у Северной Македонии было несколько коротких отрезков в этом стиле — и голландцы допустили по пять потерь под давлением на своей половине в каждом из этих матчей. Что будет, если высоко прессинговать попробуют не македонцы, а немцы?

Так получилось, что ни один из соперников в группе не смог по-настоящему протестировать эту сборную. У стиля Нидерландов есть очевидные издержки, которыми проще воспользоваться топ-сборной — потому что топ-сборная скорее будет прессинговать и не отдавать мяч под прессингом. Готовность де Бура к открытой игре до сих пор играла команде только на руку. С более классным соперником она же может сыграть против.

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Из-за неравномерной сетки это не имеет особого значения. Сборная встретится с кем-то из фаворитов турнира не раньше полуфинала, а испытать на прочность-топ прессингом до тех пор сможет только Дания — если пройдёт Уэльс. Так что издержки стиля не должны помешать далеко пройти на турнире.

На всякий случай уточню: я не считаю эту сборную слабой и считаю, что ей можно восхищаться из-за смелого стиля и того, как ярко она доминирует в матчах с более слабыми командами. Речь только о том, что для доминирования в группе и для победы на Евро нужны немного разные качества. Первые команда показала. О наличии вторых пока ничего не известно.

Кирилл Хаит

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История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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