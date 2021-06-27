У Нидерландов — самая яркая сборная на Евро. Не путать с лучшей
Для доминирования в группе и для победы на Евро нужны разные качества.
Для доминирования в группе и для победы на Евро нужны разные качества.
Девять очков, два матча на ноль, восемь забитых голов — на групповом этапе сборная Нидерландов чувствует себя превосходно. Плюс три гола Вейналдума, который даже не нападающий. Плюс Думфрис, открытие турнира, у которого за три матча в группе столько же голов, сколько за весь сезон в ПСВ. Неплохо для команды, которая до старта турнира вызывала в основном опасения.
Франк де Бур стал тренером сборной вынужденно, после того как Рональд Куман ушёл в «Барселону», и нельзя сказать, что у него сразу всё стало получаться. Де Бур начал с четырёх матчей без побед и выглядел именно так, как должен выглядеть тренер, которого не стали удерживать в «Атланте» — среднем клубе MLS. Он тасовал состав и расстановку, говорил, что «такую команду, как Босния, можно обыграть, только показывая свой лучший футбол», и жаловался, когда соперник отдавал мяч и закрывался.
В марте в рамках квалификации к ЧМ-2022 Нидерланды влетели Турции (да, вот этой Турции) со счётом 2:4, а перед самым Евро не смогли победить Шотландию в товарищеском матче. И вдруг команда преобразилась.
Одна из причин — переход на схему с тремя защитниками. Вообще это странно звучит, но новое поколение сборной сильно именно защитниками — даже после травмы ван Дейка. Де Бур применил расстановку, в которой отлично играет де Врей из «Интера», с которой знаком де Лигт из «Ювентуса», ну, а Блинд — слишком большой универсал, чтобы его можно было смутить новой схемой. А ещё такая расстановка дала больше свободы фулбекам, Думфрису и ван Анхольту. Оба испытывают проблемы в оборонительной фазе, потому что оставляют за спиной огромной пространство. С тройкой центральных защитников эта проблема отчасти маскируется — хотя до серьёзной проверки ещё не дошло.
Новая схема удобна не только защитникам. Де Рон в «Аталанте» и де Йонг в «Барселоне» тоже к ней привыкли. Совсем другая роль (по сравнению с тем, как он играет в клубе) только у Вейналдума — и вряд он сильно против, так как тоже получил больше свободы. Действуя под парой форвардов, он гораздо чаще, чем в «Ливерпуле», оказывается перед чужой штрафной, то есть в зоне, из которой удобно не только обострять через пас, но и врываться в штрафную и бить вторым темпом. У Вейналдума в трёх матчах три гола при семи ударах, в клубе он бьёт в три раза реже.
Именно эта свобода делает команду такой зрелищной. В ней хватает игроков, для которых матчи за сборную становятся возможностью проявить себя просто за счёт более атакующей структуры, чем та, в которой они играют обычно. Ещё более головокружительной делает атаку наличие Депая. Максимально далёкого игрока от старомодной девятки: он не дежурит в первой линии, а двигается по всему полю в поисках зоны, в которую можно ворваться. А если её нет, то, находясь между линиями, проще обострить пасом. Действия Депая приводят почти к пяти ударам за матч.
В результате всего перечисленного в команде нет
Реакция на потери делает сборную Нидерландов ещё более агрессивной. Команда почти не откатывается, а сразу вступает в коллективный отбор. Нападающий Вегорст и полузащитник де Рон — среди лидеров Евро по количеству попыток отбора для игроков своего амплуа.
Агрессивный быстрый футбол, подключения фулбеков, куча голов и контрпрессинг — всё это делает команду де Бура самой зрелищной на групповом этапе. Но тут нужно сделать важное уточнение: самая зрелищная — не то же самое, что и самая сильная.
Первый связан с контратаками. Ни один из соперников в группе не наказывал за зоны за спиной фулбеков: контрпрессинга хватало, чтобы либо вернуть мяч, либо успеть вернуться домой. Но если Украина и Северная Македония
Второй недостаток связан с прессингоустойчивостью самой команды де Бура. Сборная Австрии пробовала высоко прессинговать, даже у Северной Македонии было несколько коротких отрезков в этом стиле — и голландцы допустили по пять потерь под давлением на своей половине в каждом из этих матчей. Что будет, если высоко прессинговать попробуют не македонцы, а немцы?
Так получилось, что ни один из соперников в группе не смог
На всякий случай уточню: я не считаю эту сборную слабой и считаю, что ей можно восхищаться
Кирилл Хаит