20 лет назад матч Нидерландов и Чехии на Евро завершился грандиозным скандалом. Великий Недвед стоял на коленях перед Коллиной

Сегодня Нидерланды сыграют в 1/8 финала Евро-2020 с Чехией. 20 лет назад, на Евро-2000, матч между ними закончился грандиозным скандалом — одним из самых памятных в истории чемпионатов Европы. Забавно, что в его эпицентре был в том числе и нынешний главный тренер оранжевых Франк де Бур — тогда основной центральный защитник сборной, а также его брат-близнец Роналд.

11 июня 2000 года. Амстердам. Стадион «Амстердам АренА», ныне носящий имя Йохана Кройфа. Сборная Нидерландов — один из организаторов Евро наряду с Бельгией — в первом матче на групповом этапе играет с Чехией. Голландцев тренирует Франк Райкард, в составе, помимо братьев де Бур — ван дер Сар, Стам Давидс, Зеедорф, Коку, Клайверт, Овермарс, Берхкамп. Ростер чехов тоже впечатляет — Недвед, Поборски, Шмицер, Росицки, Коллер.

Первый тайм завершился без голов, хотя и прошел под диктовку хозяев. После перерыва чехи под предводительством Недведа прижали голландцев, дважды попав в каркас ворот. На 68-й минуте встречи Коллер, который в тот момент даже не подозревал, что спустя несколько лет окажется в самарских «Крыльях Советов», зарядил локтем по голове защитнику голландцев Япу Стаму. Тот вернулся на поле через пять минут с зашитой бровью.

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Однако давление Чехии не переросло в забитые мячи, а вот голландцы воспользовались своим шансом. На 89-й минуте игры вышедший на замену Роналд де Бур свалился в штрафной чехов и судивший игру Пьерлуиджи Коллина — на матч назначили самого авторитетного рефери тех лет — назначил пенальти. При этом никто долго не мог понять, что произошло. Только после повтора стало ясно, что капитан чехов Иржи Немец слегка дернул де Бура за майку.

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Шокированный Недвед упал на колени и стал обращаться то ли к высшим силам, то ли к Коллине с просьбой отменить решение. Это был один из самых эмоциональных кадров турнира — настоящий символ судейской несправедливости. Но, несмотря на уговоры Недведа и других чехов, Коллина был непреклонен, а до введения ВАР было еще почти 20 лет. Франк де Бур уверенно реализовал 11-метровый — 1:0.

Чехи не перестали протестовать и после пропущенного мяча. Уже через минуту Коллина удалил со скамейки ранее замененного Радослава Латала.

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После матча главный тренер сборной Чехии Йозеф Хованец так прокомментировал произошедшее:

«Скандал. За один день судьи назначили два крайне сомнительных пенальти — в наши ворота и ворота сборной Турции. Все это очень печально. Более того, арбитры даже пытались указывать мне, когда проводить замены, а когда — нет. На моей памяти такое случается впервые. Некоторые мои футболисты сейчас плачут в раздевалке, и это меня не удивляет».

Вся Европа видела во втором тайме, что мы лучше голландцев. Йозеф Хованец главный тренер сборной Чехии (1998-2001)

«Нет нужды комментировать то, что вы и миллионы телезрителей во всем мире прекрасно видели сами. Больше всего мне жаль болельщиков, которые приехали сюда нас поддержать и были так «награждены», — добавил к словам тренера Недвед, тоже вышедший к журналистам.

А вот Франк де Бур признал, что Нидерланды просто были удачливее в тот вечер: «Вам не повезло».

Позднее на том же турнире удача отвернулась от голландцев. В полуфинале против Италии они не забили два 11-метровых, и уступили в серии пенальти. Что еще забавнее, по одному промаху в игре и в серии на счету как раз Франка де Бура. Много лет спустя, когда де Бур уже в качестве тренера провалился в «Кристал Пэлас», Жозе Моуринью ехидно назвал голландца худшим специалистом в истории АПЛ. Тот в ответ сказал, что не хочет дальше устраивать пикировки и заметил, что верит в карму и что все в этом мире имеет свои последствия. Но когда игроки сборной Нидерландов мазали пенальти против Италии в полуфинале Евро-2000, про карму вспомнили очень многие — очень уж несправедливой казалась развязка матча с Чехией.

А на Евро-2004 чехи отомстили Нидерландам уже сами. Проигрывая 0:2 к 19-й минуте матча, Чехия победила 3:2 благодаря голам Коллера, Милоша Бароша и Владимира Шмицера.