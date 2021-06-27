20 лет назад матч Нидерландов и Чехии на Евро завершился грандиозным скандалом. Великий Недвед стоял на коленях перед Коллиной

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
19:00Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяW40
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
14:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

20 лет назад матч Нидерландов и Чехии на Евро завершился грандиозным скандалом. Великий Недвед стоял на коленях перед Коллиной

История грандиозной несправедливости.

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Источник: AFP 2021

Сегодня Нидерланды сыграют в 1/8 финала Евро-2020 с Чехией. 20 лет назад, на Евро-2000, матч между ними закончился грандиозным скандалом — одним из самых памятных в истории чемпионатов Европы. Забавно, что в его эпицентре был в том числе и нынешний главный тренер оранжевых Франк де Бур — тогда основной центральный защитник сборной, а также его брат-близнец Роналд.

11 июня 2000 года. Амстердам. Стадион «Амстердам АренА», ныне носящий имя Йохана Кройфа. Сборная Нидерландов — один из организаторов Евро наряду с Бельгией — в первом матче на групповом этапе играет с Чехией. Голландцев тренирует Франк Райкард, в составе, помимо братьев де Бур — ван дер Сар, Стам Давидс, Зеедорф, Коку, Клайверт, Овермарс, Берхкамп. Ростер чехов тоже впечатляет — Недвед, Поборски, Шмицер, Росицки, Коллер.

Первый тайм завершился без голов, хотя и прошел под диктовку хозяев. После перерыва чехи под предводительством Недведа прижали голландцев, дважды попав в каркас ворот. На 68-й минуте встречи Коллер, который в тот момент даже не подозревал, что спустя несколько лет окажется в самарских «Крыльях Советов», зарядил локтем по голове защитнику голландцев Япу Стаму. Тот вернулся на поле через пять минут с зашитой бровью.

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Однако давление Чехии не переросло в забитые мячи, а вот голландцы воспользовались своим шансом. На 89-й минуте игры вышедший на замену Роналд де Бур свалился в штрафной чехов и судивший игру Пьерлуиджи Коллина — на матч назначили самого авторитетного рефери тех лет — назначил пенальти. При этом никто долго не мог понять, что произошло. Только после повтора стало ясно, что капитан чехов Иржи Немец слегка дернул де Бура за майку.

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Шокированный Недвед упал на колени и стал обращаться то ли к высшим силам, то ли к Коллине с просьбой отменить решение. Это был один из самых эмоциональных кадров турнира — настоящий символ судейской несправедливости. Но, несмотря на уговоры Недведа и других чехов, Коллина был непреклонен, а до введения ВАР было еще почти 20 лет. Франк де Бур уверенно реализовал 11-метровый — 1:0.

Чехи не перестали протестовать и после пропущенного мяча. Уже через минуту Коллина удалил со скамейки ранее замененного Радослава Латала.

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После матча главный тренер сборной Чехии Йозеф Хованец так прокомментировал произошедшее:

«Скандал. За один день судьи назначили два крайне сомнительных пенальти — в наши ворота и ворота сборной Турции. Все это очень печально. Более того, арбитры даже пытались указывать мне, когда проводить замены, а когда — нет. На моей памяти такое случается впервые. Некоторые мои футболисты сейчас плачут в раздевалке, и это меня не удивляет».

Вся Европа видела во втором тайме, что мы лучше голландцев.
Йозеф Хованец
главный тренер сборной Чехии (1998-2001)
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«Нет нужды комментировать то, что вы и миллионы телезрителей во всем мире прекрасно видели сами. Больше всего мне жаль болельщиков, которые приехали сюда нас поддержать и были так «награждены», — добавил к словам тренера Недвед, тоже вышедший к журналистам.

А вот Франк де Бур признал, что Нидерланды просто были удачливее в тот вечер: «Вам не повезло».

Позднее на том же турнире удача отвернулась от голландцев. В полуфинале против Италии они не забили два 11-метровых, и уступили в серии пенальти. Что еще забавнее, по одному промаху в игре и в серии на счету как раз Франка де Бура. Много лет спустя, когда де Бур уже в качестве тренера провалился в «Кристал Пэлас», Жозе Моуринью ехидно назвал голландца худшим специалистом в истории АПЛ. Тот в ответ сказал, что не хочет дальше устраивать пикировки и заметил, что верит в карму и что все в этом мире имеет свои последствия. Но когда игроки сборной Нидерландов мазали пенальти против Италии в полуфинале Евро-2000, про карму вспомнили очень многие — очень уж несправедливой казалась развязка матча с Чехией.

А на Евро-2004 чехи отомстили Нидерландам уже сами. Проигрывая 0:2 к 19-й минуте матча, Чехия победила 3:2 благодаря голам Коллера, Милоша Бароша и Владимира Шмицера.

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СССР
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Югославия
3
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1
Испания
Испания
2
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СССР
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