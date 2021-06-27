Талалаев — об игре Семенова в матче с бельгийцами: «Чувствую и свою вину за его ошибки»

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
19:00Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяW40
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
15:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Талалаев — об игре Семенова в матче с бельгийцами: «Чувствую и свою вину за его ошибки»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, каково ему было в режиме live говорить об ошибке Андрея Семенова в матче с бельгийцами.

Наверх
Источник: Reuters

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» рассказал, каково ему было в режиме live говорить об ошибке защитника своей команды Андрея Семенова в матче с бельгийцами. Талалаев комментировал ту встречу в прямом эфире канала «Россия-1».

Читайте также
Семенова смешали с грязью. Виновен ли россиянин в поражении сборной?

— Комментировать ошибку Семенова — это самое сложное, что для меня было, — признался Талалаев. — На мой взгляд, Андрей — один из лучших центральных защитников нашего чемпионата.

Те ошибки, которые он совершил в этой игре, ему не свойственны. То есть причины нужно искать где-то внутри него. Это сложно, когда ты переживаешь и ощущаешь ответственность за успех парня. Ты знаешь, что он умеет, но не проявляет максимум. Чувствуешь и свою вину за это.

— С ним после случившегося еще не разговаривали?

— Нет. Дали ему время отдохнуть. В начале следующего месяца Семенов должен приехать на сборы «Ахмата». Тогда, в более спокойной атмосфере, и поговорим.

— Думали, что Черчесов уберет его в запас на матч с Финляндией и поставит Дивеева?

— После этих ошибок у меня не было сомнений, что его заменят. Другой вопрос, что я не знал уровень готовности других защитников. Но когда один из самых опытных игроков на поле совершает такие ошибки — реакция тренера неизбежна. Там вопрос был не столько даже не в голе, сколько в том, что было потом.

По мне, ошибку в матче может совершить любой игрок. Главное — в том, как он ведет себя после этого. Ни вратарь, ни защитники не имеют права делать череду ошибок. Семенов покатил поперечный пас на Джикию, который перехватил Лукаку и убегал один на один, если бы тот же Джикия у него в последний момент не выбил мяч. Не было четкости при выносе мяча, когда бельгийцы простреливали с фланга. Эти ошибки и подтолкнули к мысли, что не в разовой ситуации, а в целом в этом матче у Андрея все не совсем ровно и правильно.

Сборная России на Евро стартовала с поражения от бельгийцев (0:3) и в итоге заняла последнее место в группе B и покинула турнир. Подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе обыграли сборную Финляндии (1:0) и уступили Дании (1:4).

Читайте также
 Самые красивые российские болельщицы на Евро 2020
«Позор! Дворовый футбол, который противно смотреть!» Вячеслав Фетисов — о провале сборной России на Евро
Главные темы
Роналду против Бельгии. Анонс воскресных матчей Евро
20 лет назад матч Нидерландов и Чехии закончился супер-скандалом
У Нидерландов — самая яркая сборная на Евро. Не путать с лучшей
31 матч без поражений. Италия гонится за лучшей серией в истории
Талалаев — об игре Семенова в матче с бельгийцами: «Чувствую и свою вину за его ошибки»
Битва суперзвезд на Евро: анонс матча Бельгия — Португалия
Арнаутович прокомментировал поражение сборной Австрии в матче с Италией
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Сборная Италии побила мировой рекорд по продолжительности сухой серии
Австрия вскрыла все проблемы Италии и чуть не наказала в конце. Манчини затянул с заменами
Сборная Италии в дополнительное время обыграла австрийцев и вышла в четвертьфинал Евро
Датский форвард приговорил Уэльс. Перед Евро-2020 его предлагали «Зениту»
Тренер сборной Дании — о выходе в ¼ финала Евро: трудно поверить, что это реальность
«Я в жизни столько не заработаю». Могут ли чемпионы считать деньги российских футболистов?
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Федерико Кьеза забивает в ворота сборной Австрии в 1/8 финала Евро
Дания роскошна. После России она разгромила Уэльс — и уже в ¼ финала
Дольберг признан лучшим игроком матча Уэльс — Дания
Капитан сборной Чехии Дарида может пропустить матч Евро с голландцами
Экс-игрок сборной Франции: Все думают, что Мбаппе — один из лучших в Европе. Но на Евро фанаты могут быть разочарованы
«Приедем сюда еще раз»: Петербург восхитил иностранных фанатов во время Евро
Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу
Италия и Австрия определились с составами на матч чемпионата Европы
Ярмоленко об Украине на Евро: Мы пока не показали своего максимума
Викторина
«Ваши ожидания — ваши проблемы». Как игроки и тренеры комментировали провалы сборной России
«С расизмом нужно бороться иначе». Сборная Италии не встанет на колено в Англии
Уэльс и Дания объявили составы на матч 1/8 финала Евро-2020
Орлов о сборной России: Игроки размыли титул ЗМС. Только Головин прогрессирует, остальные деградировали
Тарасова заявила, что на месте Черчесова подала бы в отставку после провала на Евро
VAR проверил на Евро-2020 179 моментов, 91,6% решений были верными
Команды-сенсации Евро. Даже Россия была в их числе
Жоржиньо: С бразильского дна в основу Италии через жизнь в монастыре на 20 евро в неделю
Ярмоленко: Украине повезло, но мы вышли из группы. Спасибо сборной Швеции
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
25Италия в овертайме вырвала победу у Австрии
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
17Стильные девушки, модная попа с мячом и огненный Левандовски. Как Швеция обыграла Польшу
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
Сборная Чехии не вылетела на матч ЕВРО из-за поломки самолета
Забитцер для Австрии даже важнее Алабы. Он руководит прессингом, который может разрушить игру Италии
Владимир Познер: «Не знаю, патриотизм ли это, но я давно болею за сборную Франции»
У Влашича и Жоржиньо лучший процент удачных обводок на групповом этапе Евро-2020
FA попросила «Уэмбли» включать музыку, чтобы заглушить свист фанатов в адрес вставших на колено игроков Англии
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Яркая сборная Манчини зажжет на «Уэмбли»: анонс матча Италия — Австрия
Кейн ответил на критику в связи с его игрой на Евро-2020
Тибо Куртуа: Роналду остался тем же игроком, что был, когда я играл за «Атлетико». Я добился более серьезного прогресса
Сборная Украины понесла потери перед матчем со Швецией в плей-офф Евро-2020
Английских фанатов могут забанить, если они исполнят песни Второй мировой войны во время матча Англия — Германия
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь