Роналду остался всего гол до абсолютного мирового рекорда. Кто им владел до него?

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
19:00Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяW40
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
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2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
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Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
16:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду остался всего гол до абсолютного мирового рекорда. Кто им владел до него?

Али Даеи втайне от отца занимался футболом, а свой рекордный гол забивал дважды.

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Источник: AFP 2021

В матче против Франции Криштиану Роналду сделал дубль и повторил рекорд по голам за сборную — теперь у него 109 ударов. Иранец Али Даеи, чей рекорд он повторил, сказал:

Мои поздравления Криштиану Роналду, которому остался гол до нового рекорда по голам среди игроков мужских национальных сборных. То, что этот рекорд будет принадлежать Роналду, честь для меня. Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру.
Али Даеи
обладатель мирового рекорда по голам за сборную

Кратко — о том, кто такой Али Даеи

Даеи — иранский нападающий, переживший лучшие годы карьеры в середине девяностых-начале нулевых.

В основном он поездил по иранским клубам, но вот небольшие изменения:

  • 1996−1997 — «Аль-Садд»
  • 1997−1998 — «Арминия»
  • 1998−1999 — «Бавария»
  • 1999−2002 — «Аль-Шабаб»

Пока Даеи был вне Ирана, он брал чемпионат Германии, дважды становился победителем Кубка немецкой лиги и доходил до финала ЛЧ. Но своим главным достижением он всегда будет считать рекорд в сборной Ирана — за 13 лет игры за сборную он настрелял 109 голов.

Когда я завершал карьеру, моя семья говорила мне, что я вошел в историю спорта. Я тогда не воспринял слова всерьёз. Но потом понял: множество классных футболистов забивали за свою сборную меньше. Это заставляет меня гордиться собой.
Али Даеи
экс-футболист сборной Ирана

Его карьера в футболе — случайность. Отец видел его инженером, а мама втайне возила на тренировки

Детство Даеи почти полностью состояло из учёбы. До обеда он ходил в школу, после — на дополнительные занятия по математике. В какой-то момент в жизни Даеи появился футбол, но отец был резко против: «Как-то папа прямо мне сказал: “На что тебе эта дурость? Ты будешь бить по мячу ногами, но не сделаешь людям лучше. Ты должен в своей жизни думать о чём-то большем”. Я, разумеется, не был с ним согласен».

Источник: AFP 2021

Даеи закончил школу и получил диплом инженера-металлурга. Но как он стал игроком при таком графике? Всё просто: помогала мама. Она придумывала различных репетиторов для сына, а сама втайне отвозила его на тренировки. Даеи говорил:

«Раньше я выходил из дома без футбольной формы, и моя мать вывозила её для меня, чтобы я мог играть».

О том, что сын вообще-то готовится к футбольной карьере, отец узнал за пару месяцев до принятия Али в «Эстегляль». Даеи рассказывал: «Папа был в шоке, он обиделся за наш обман, но всё понял. Он не препятствовал моей мечте. И я за это ему очень благодарен».

Предложение от «Баварии» пришло в перерыве матча ЧМ-1998. Но он не забил на том турнире

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Чемпионат мира — 1998 во Франции — исторический турнир для сборной Ирана. Это был её второй ЧМ и первый за 10 лет. Даеи ехал на тот турнир в статусе главной звезды сборной, но не забил ни гола. Потом вспоминал:

«Какое-то странное ощущение. В аэропорту после приезда домой нас встречала делегация Федерации футбола Ирана и дарила цветы — нам улыбались и нас хвалили. Как только мы вышли из аэропорта, все стали сразу кричать: “Али, ты — дешёвка! Ты — фальшивка”. Я не забил голов, и они могли меня так называть, у них было полное право. Но мы сражались за свою страну, и, как я считаю, третье место в группе с Германией, Югославией и США — это неплохой результат».

Фактически Али Даеи перешёл в «Баварию» 1 июля 1998-го. Но первые контакты состоялись в перерыве матча против Югославии. После первого тайма тренер иранцев Джалаль Талеби подозвал к себе Даеи. Талеби потом вспоминает:

«Я не хотел, чтобы Даеи отвлекался от турнира. Со мной несколько раз связывались представители «Баварии», и я пообещал поговорить с Али. Но я постоянно откладывал разговор и иногда забывал. Когда я уходил в подтрибунное помещение в матче с Югославией, то увидел на первых рядах одного из директоров «Баварии». Он мне подмигнул — это был намёк на Али.

Я подозвал Али в перерыве и прямо сказал: что меня достала «Бавария», что они хотят его перехода. Он лишь ответил мне: «Я знаю, тренер. Я пообещал им побыстрее дать ответ, но из-за чемпионата мира затянул. Не волнуйтесь, на мне это никак не скажется».

84-й гол забивал дважды — из-за  фаната, бросившего петарду на поле

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2003 год. В активе Али Даеи было 83 гола за сборную. 84-й — повторение достижения Ференца Пушкаша. 84-го гола Даеи ожидали в матче против Северной Кореи в Тегеране. Во втором тайме Иран получил право на пенальти, и Даеи забил его. Пока иранцы праздновали гол, какой-то фанат запустил на поле петарду. Она взорвалась рядом с игроком Северной Кореи.

Корейцы ушли с поля, заявив судье, что отказываются продолжать матч. Северная Корея получила техническое поражение 0:3. Гол Даеи отменили.

Исторический мяч он забил через неделю после матча с Кореей. Иран отправился в Бейрут на матч с Ливаном, и там Даеи сравнялся с Пушкашем.

Даеи пробовал запустить революцию в иранской сборной, но местная федерация в него не поверила

Тренер Али Даеи — не такой успешный, как Даеи-футболист. В 2008-м, спустя год после завершения игровой карьеры, он принял сборную Ирана — и сразу попал в сложнейшую ситуацию. В отборе к ЧМ-2010 ему доверили 5 матчей. При нём Иран набрал пять очков. Даеи оценивал ту команду так:

«У нас было много авторитетных игроков, но они больше не тянули уровень сборной. Прошлые тренерские штабы вызывали их по инерции. Но той сборной нужно было обновление».

Футбол

Евро 2020
1/8 финала, 27.06.2021, 22:00

Бельгия-Португалия-

Даеи привлекал молодёжь, проигрывал и огрызался фанатам. Те кричали в его адрес гадости — он сказал, что не нужно ходить на футбол, если ничего не понимаешь. В итоге Даеи уволили. А его помощник Хьюман Афазели говорил, что у Ирана поменялся лучший тренер за последние годы — всё потому что «власти не поддержали курс, направленный на развитие и улучшение».

Даеи отреагировал легче:

«Я понял, что это не моё место, и ушел. Обид на федерацию нет. Каждый хочет добывать для сборной только лучшее. Поэтому мы и расстались».

После сборной Ирана у Даеи было шесть клубов. После последнего («Сайпы») он два года сидит без работы.

Илья Егоров

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СССР
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Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
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Италия
Италия
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Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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