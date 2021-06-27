Роналду остался всего гол до абсолютного мирового рекорда. Кто им владел до него?
Али Даеи втайне от отца занимался футболом, а свой рекордный гол забивал дважды.
Али Даеи втайне от отца занимался футболом, а свой рекордный гол забивал дважды.
В матче против Франции Криштиану Роналду сделал дубль и повторил рекорд по голам за сборную — теперь у него 109 ударов. Иранец Али Даеи, чей рекорд он повторил, сказал:
Мои поздравления Криштиану Роналду, которому остался гол до нового рекорда по голам среди игроков мужских национальных сборных. То, что этот рекорд будет принадлежать Роналду, честь для меня. Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру.
Даеи — иранский нападающий, переживший лучшие годы карьеры в середине
В основном он поездил по иранским клубам, но вот небольшие изменения:
Пока Даеи был вне Ирана, он брал чемпионат Германии, дважды становился победителем Кубка немецкой лиги и доходил до финала ЛЧ. Но своим главным достижением он всегда будет считать рекорд в сборной Ирана — за 13 лет игры за сборную он настрелял 109 голов.
Когда я завершал карьеру, моя семья говорила мне, что я вошел в историю спорта. Я тогда не воспринял слова всерьёз. Но потом понял: множество классных футболистов забивали за свою сборную меньше. Это заставляет меня гордиться собой.
Детство Даеи почти полностью состояло из учёбы. До обеда он ходил в школу, после — на дополнительные занятия по математике. В
Даеи закончил школу и получил диплом
«Раньше я выходил из дома без футбольной формы, и моя мать вывозила её для меня, чтобы я мог играть».
О том, что сын
Чемпионат мира — 1998 во Франции — исторический турнир для сборной Ирана. Это был её второй ЧМ и первый за 10 лет. Даеи ехал на тот турнир в статусе главной звезды сборной, но не забил ни гола. Потом вспоминал:
«Какое-то странное ощущение. В аэропорту после приезда домой нас встречала делегация Федерации футбола Ирана и дарила цветы — нам улыбались и нас хвалили. Как только мы вышли из аэропорта, все стали сразу кричать: “Али, ты — дешёвка! Ты — фальшивка”. Я не забил голов, и они могли меня так называть, у них было полное право. Но мы сражались за свою страну, и, как я считаю, третье место в группе с Германией, Югославией и США — это неплохой результат».
Фактически Али Даеи перешёл в «Баварию» 1 июля 1998-го. Но первые контакты состоялись в перерыве матча против Югославии. После первого тайма тренер иранцев Джалаль Талеби подозвал к себе Даеи. Талеби потом вспоминает:
«Я не хотел, чтобы Даеи отвлекался от турнира. Со мной несколько раз связывались представители «Баварии», и я пообещал поговорить с Али. Но я постоянно откладывал разговор и иногда забывал. Когда я уходил в подтрибунное помещение в матче с Югославией, то увидел на первых рядах одного из директоров «Баварии». Он мне подмигнул — это был намёк на Али.
Я подозвал Али в перерыве и прямо сказал: что меня достала «Бавария», что они хотят его перехода. Он лишь ответил мне: «Я знаю, тренер. Я пообещал им побыстрее дать ответ, но
2003 год. В активе Али Даеи было 83 гола за сборную. 84-й — повторение достижения Ференца Пушкаша. 84-го гола Даеи ожидали в матче против Северной Кореи в Тегеране. Во втором тайме Иран получил право на пенальти, и Даеи забил его. Пока иранцы праздновали гол,
Корейцы ушли с поля, заявив судье, что отказываются продолжать матч. Северная Корея получила техническое поражение 0:3. Гол Даеи отменили.
Исторический мяч он забил через неделю после матча с Кореей. Иран отправился в Бейрут на матч с Ливаном, и там Даеи сравнялся с Пушкашем.
Тренер Али Даеи — не такой успешный, как
«У нас было много авторитетных игроков, но они больше не тянули уровень сборной. Прошлые тренерские штабы вызывали их по инерции. Но той сборной нужно было обновление».
Даеи привлекал молодёжь, проигрывал и огрызался фанатам. Те кричали в его адрес гадости — он сказал, что не нужно ходить на футбол, если ничего не понимаешь. В итоге Даеи уволили. А его помощник Хьюман Афазели говорил, что у Ирана поменялся лучший тренер за последние годы — всё потому что «власти не поддержали курс, направленный на развитие и улучшение».
Даеи отреагировал легче:
«Я понял, что это не моё место, и ушел. Обид на федерацию нет. Каждый хочет добывать для сборной только лучшее. Поэтому мы и расстались».
После сборной Ирана у Даеи было шесть клубов. После последнего («Сайпы») он два года сидит без работы.
Илья Егоров