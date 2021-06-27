Роналду остался всего гол до абсолютного мирового рекорда. Кто им владел до него?

В матче против Франции Криштиану Роналду сделал дубль и повторил рекорд по голам за сборную — теперь у него 109 ударов. Иранец Али Даеи, чей рекорд он повторил, сказал:

Мои поздравления Криштиану Роналду, которому остался гол до нового рекорда по голам среди игроков мужских национальных сборных. То, что этот рекорд будет принадлежать Роналду, честь для меня. Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру. Али Даеи обладатель мирового рекорда по голам за сборную

Кратко — о том, кто такой Али Даеи

Даеи — иранский нападающий, переживший лучшие годы карьеры в середине девяностых-начале нулевых.

В основном он поездил по иранским клубам, но вот небольшие изменения:

1996−1997 — «Аль-Садд»

1997−1998 — «Арминия»

1998−1999 — «Бавария»

1999−2002 — «Аль-Шабаб»

Пока Даеи был вне Ирана, он брал чемпионат Германии, дважды становился победителем Кубка немецкой лиги и доходил до финала ЛЧ. Но своим главным достижением он всегда будет считать рекорд в сборной Ирана — за 13 лет игры за сборную он настрелял 109 голов.

Когда я завершал карьеру, моя семья говорила мне, что я вошел в историю спорта. Я тогда не воспринял слова всерьёз. Но потом понял: множество классных футболистов забивали за свою сборную меньше. Это заставляет меня гордиться собой. Али Даеи экс-футболист сборной Ирана

Его карьера в футболе — случайность. Отец видел его инженером, а мама втайне возила на тренировки

Детство Даеи почти полностью состояло из учёбы. До обеда он ходил в школу, после — на дополнительные занятия по математике. В какой-то момент в жизни Даеи появился футбол, но отец был резко против: «Как-то папа прямо мне сказал: “На что тебе эта дурость? Ты будешь бить по мячу ногами, но не сделаешь людям лучше. Ты должен в своей жизни думать о чём-то большем”. Я, разумеется, не был с ним согласен».

Даеи закончил школу и получил диплом инженера-металлурга. Но как он стал игроком при таком графике? Всё просто: помогала мама. Она придумывала различных репетиторов для сына, а сама втайне отвозила его на тренировки. Даеи говорил:

«Раньше я выходил из дома без футбольной формы, и моя мать вывозила её для меня, чтобы я мог играть».

О том, что сын вообще-то готовится к футбольной карьере, отец узнал за пару месяцев до принятия Али в «Эстегляль». Даеи рассказывал: «Папа был в шоке, он обиделся за наш обман, но всё понял. Он не препятствовал моей мечте. И я за это ему очень благодарен».

Предложение от «Баварии» пришло в перерыве матча ЧМ-1998. Но он не забил на том турнире

Чемпионат мира — 1998 во Франции — исторический турнир для сборной Ирана. Это был её второй ЧМ и первый за 10 лет. Даеи ехал на тот турнир в статусе главной звезды сборной, но не забил ни гола. Потом вспоминал:

«Какое-то странное ощущение. В аэропорту после приезда домой нас встречала делегация Федерации футбола Ирана и дарила цветы — нам улыбались и нас хвалили. Как только мы вышли из аэропорта, все стали сразу кричать: “Али, ты — дешёвка! Ты — фальшивка”. Я не забил голов, и они могли меня так называть, у них было полное право. Но мы сражались за свою страну, и, как я считаю, третье место в группе с Германией, Югославией и США — это неплохой результат».

Фактически Али Даеи перешёл в «Баварию» 1 июля 1998-го. Но первые контакты состоялись в перерыве матча против Югославии. После первого тайма тренер иранцев Джалаль Талеби подозвал к себе Даеи. Талеби потом вспоминает:

«Я не хотел, чтобы Даеи отвлекался от турнира. Со мной несколько раз связывались представители «Баварии», и я пообещал поговорить с Али. Но я постоянно откладывал разговор и иногда забывал. Когда я уходил в подтрибунное помещение в матче с Югославией, то увидел на первых рядах одного из директоров «Баварии». Он мне подмигнул — это был намёк на Али.

Я подозвал Али в перерыве и прямо сказал: что меня достала «Бавария», что они хотят его перехода. Он лишь ответил мне: «Я знаю, тренер. Я пообещал им побыстрее дать ответ, но из-за чемпионата мира затянул. Не волнуйтесь, на мне это никак не скажется».

84-й гол забивал дважды — из-за фаната, бросившего петарду на поле

2003 год. В активе Али Даеи было 83 гола за сборную. 84-й — повторение достижения Ференца Пушкаша. 84-го гола Даеи ожидали в матче против Северной Кореи в Тегеране. Во втором тайме Иран получил право на пенальти, и Даеи забил его. Пока иранцы праздновали гол, какой-то фанат запустил на поле петарду. Она взорвалась рядом с игроком Северной Кореи.

Корейцы ушли с поля, заявив судье, что отказываются продолжать матч. Северная Корея получила техническое поражение 0:3. Гол Даеи отменили.

Исторический мяч он забил через неделю после матча с Кореей. Иран отправился в Бейрут на матч с Ливаном, и там Даеи сравнялся с Пушкашем.

Даеи пробовал запустить революцию в иранской сборной, но местная федерация в него не поверила

Тренер Али Даеи — не такой успешный, как Даеи-футболист. В 2008-м, спустя год после завершения игровой карьеры, он принял сборную Ирана — и сразу попал в сложнейшую ситуацию. В отборе к ЧМ-2010 ему доверили 5 матчей. При нём Иран набрал пять очков. Даеи оценивал ту команду так:

«У нас было много авторитетных игроков, но они больше не тянули уровень сборной. Прошлые тренерские штабы вызывали их по инерции. Но той сборной нужно было обновление».

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Даеи привлекал молодёжь, проигрывал и огрызался фанатам. Те кричали в его адрес гадости — он сказал, что не нужно ходить на футбол, если ничего не понимаешь. В итоге Даеи уволили. А его помощник Хьюман Афазели говорил, что у Ирана поменялся лучший тренер за последние годы — всё потому что «власти не поддержали курс, направленный на развитие и улучшение».

Даеи отреагировал легче:

«Я понял, что это не моё место, и ушел. Обид на федерацию нет. Каждый хочет добывать для сборной только лучшее. Поэтому мы и расстались».

После сборной Ирана у Даеи было шесть клубов. После последнего («Сайпы») он два года сидит без работы.