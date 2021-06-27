Хаверц рассказал, к чему готовится сборная Германии в матче с Англией

Футбол Евро 2020 1/8 финала, 29.06.2021, 19:00 Англия - Германия -

Встреча Англия — Германия пройдет в Лондоне во вторник. Победитель сыграет с победителем матча Швеция — Украина.

«Мы готовимся к тому, чтобы выиграть матч за 90 минут. На этом этапе турнира, конечно, могут быть серии послематчевых ударов, поэтому мы должны быть готовы. После тренировки мы выполнили несколько пенальти, чтобы увидеть, кто лучше бьет 11-метровые. Но это не самое важное в игре. 120 минут до этого могут быть гораздо важнее, уделять слишком много внимания пенальти неправильно», — приводит слова Хаверца Рейтер.