«Ужасающе плохой рефери». Английский судья разозлил фанатов двух сборных

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
19:00Не началсяНидерланды
Чехия
1/8 финала
тв
22:00Не началсяБельгия
Португалия
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяW40
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Финляндия
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Уэльс
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3
Швейцария
34
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2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
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Англия
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2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
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Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
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Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
17:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ужасающе плохой рефери». Английский судья разозлил фанатов двух сборных

Они просто не разбираются в футболе?

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26
фотографий
26
фотографий

Матч 1/8 финала между сборными Италии и Австрии обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Рефери зафиксировал 36 нарушений и показал пять жёлтых карточек, а его работа вызвала крайне противоречивую реакцию в СМИ и соцсетях.

VAR отменил гол Австрии и не поставил пенальти

Обратиться к системе VAR арбитру пришлось во второй тайме, когда Марко Арнаутович из пределов вратарской забил гол ударом головой. Арбитр посмотрел повтор и отменил гол из-за офсайда. Как же было жалко австрийцев, ликовавших несколько мгновений назад!

Через 15 минут Австрия могла заработать пенальти: Штефан Лайнер упал во время борьбы в штрафной, но Энтони Тейлор был непреклонен. После этого момента игру остановили на традиционный водопой, и в эту минуту английский судья получил подсказку от помощников. Посмотрев повтор эпизода с падением австрийского защитника, арбитр постановил: не пенальти.

После матча Арнаутович остался недоволен результатом встречи и объяснил своё отношение к VAR.

Я не знаю, что сказать, мне слишком трудно подобрать слова. Если бы игра закончилась после 90 минут, то мы бы продолжили участие в турнире. Всегда нужно ждать решение VAR, который не имеет ничего общего с футболом. Я не думаю, что Италия вернулась бы в игру после 1:0. В конце концов, мы были очень хороши. У них тоже были свои шансы, но я думаю, что мы были даже немного лучше. У них возникали свободные зоны сзади, я должен выразить большой комплимент команде. Удивительно, что мы стоим здесь и говорим об окончании чемпионата Европы. Как вы видите, никто не остался доволен, что мы закончили выступление в 1/8 финала.
Марко Арнаутович
нападающий сборной Австрии

Реакция болельщиков на VAR и работу английского судьи

Австрийские СМИ не стали зацикливаться на работе Энтони Тейлора, поэтому больше с сожалением писали о вылете своей команды, при этом выражая ей респект за выход в плей-офф чемпионата Европы. Для Австрии это лучший результат в истории на Евро.

«Насколько хороши были Энтони Тейлор и его команда прошлой ночью! Впечатлён его работой на Евро», — один из немногих положительных откликов на тему судейства написали из Англии.

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«Даже не удивлён, что Энтони Тейлор ранее получал угрозы смерти как рефери».

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«Мне не нравятся английские рефери, но я никогда больше не буду неуважительно относиться к Энтони Тейлору или даже критиковать его после того, что он сделал в случае с Эриксеном. Абсолютный спаситель жизни», — написал болельщик «Ливерпуля».

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«Какой нелепый рефери Энтони Тейлор. Плохие решения всегда сбалансированы, чтобы поддержать сборную Италии».

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«Энтони Тейлор — шокирующе плохой рефери».

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— Оцените рефери Энтони Тейлора по пятибалльной шкале.

— -2, это ужасно, Италия играла на поле против 12 человек, вот как он был ужасен.

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«Судьи из Англии — худшие, 14 фолов со стороны Австрии и показана всего 1 карточка. К чёрту Энтони Тейлора!».

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«Энтони Тейлор — лучший рефери АПЛ?».

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«Энтони Тейлор ужасно плохой рефери».

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«Как Энтони Тейлор получает работу в качестве рефери?».

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«Энтони Тейлор получил награду самого дерьмового судьи на этом турнире. Принято три глупых решения!».

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«Как мы можем ясно видеть с сегодняшнего дня, проблема не в VAR. Английские официальные лица матча — вот проблема. Стюарт Этвелл на VAR и Энтони Тейлор в качестве главного судьи — это чертовский позор».

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«100%, что Энтони Тейлор не судит так в Премьер-лиге».

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Положительные отзывы о работе Энтони Тейлора тоже встречаются, но крайне редко. Вот что писали пользователи судейского форума после финального свистка в матче Италия — Австрия.

Anonymous: «Матч был довольно сложным, и он сохранил хладнокровие. Определение фолов всегда было чётким и последовательным. Работа с карточками была превосходной. Это показывает, что он тот арбитр, который лучше всего понимает ход игры и перспективы игроков, гармонично сочетая их. Он сделал своё дело для финала».

Lawaj: «На протяжении всех 120 минут Энтони Тейлор провёл сегодня хорошую игру. Как многие уже знают, я не его фанат и в прошлом критиковал его. Но в целом он сегодня был в порядке.

На мой взгляд, временами он делал несколько сомнительных/неудачных решений. Но, честно говоря, он обычно позволял игру не останавливать, и это меня очень впечатлило. Хороший кандидат на четвертьфинал и полуфинал».

Павел Прохоров

Италия
2:1ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
Австрия
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Испания
Испания
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СССР
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Италия
Италия
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Франция
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