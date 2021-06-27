Широков: Не вижу причин оставлять Черчесова. Сборная разве прогрессирует?
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что Станиславу Черчесову стоит покинуть пост главного тренера национальной команды.
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что Станиславу Черчесову стоит покинуть пост главного тренера национальной команды.
— На чемпионате мира 2018 года сколько матчей мы сыграли достойно? Давайте честно. Не достойно, а хорошо.
— С хорватами хорошо сыграли.
— Один. Из пяти. После чемпионата мира мы
— Переподписали контракт [с Черчесовым].
— Это понятно. Чтобы не переподписать, мужество надо иметь или хоть
После мы проваливаемся в Лиге наций. Ну, по мне это провал. Если мы не выходим никуда с абсолютно равными для нас командами. Тем более, после эйфории чемпионата мира мы должны были разрывать. Мы никуда не выходим.
Следующее — мы играем отбор чемпионата Европы. Одной команде, с которой можно соперничать, мы не навязываем никакой борьбы. Влетаем 2:7 или сколько там? А остальных, этих глухонемых, мы, понятно, обыграли.
Лигу наций опять неудачно играем. С позорным поражением в последнем туре.
Потом — два матча перед чемпионатом Европы, которые тоже не впечатлили. Ну первый еще за скобки вынесем, мы там готовились, фиг с ним.
— Нагрузились.
— Но на самом чемпионате Европы мы все три матча — не але. Ну и где тогда то, за что можно зацепиться, чтобы продлить контракт с человеком? Его и продлевать не надо, он и так действует.
Я не вижу причин оставлять Черчесова. Наша команда разве прогрессирует? Нет. Разве
Хорошо, хоть Сафонову, Дивееву дали шанс. Просто уже