Широков: Не вижу причин оставлять Черчесова. Сборная разве прогрессирует?

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— На чемпионате мира 2018 года сколько матчей мы сыграли достойно? Давайте честно. Не достойно, а хорошо.

— С хорватами хорошо сыграли.

— Один. Из пяти. После чемпионата мира мы что-то сделали?

— Переподписали контракт [с Черчесовым].

— Это понятно. Чтобы не переподписать, мужество надо иметь или хоть какое-то стратегическое видение и понимание того, что происходит сейчас. Его как не было, так и нет. Это естественно. Поэтому и переподписали.

После мы проваливаемся в Лиге наций. Ну, по мне это провал. Если мы не выходим никуда с абсолютно равными для нас командами. Тем более, после эйфории чемпионата мира мы должны были разрывать. Мы никуда не выходим.

Следующее — мы играем отбор чемпионата Европы. Одной команде, с которой можно соперничать, мы не навязываем никакой борьбы. Влетаем 2:7 или сколько там? А остальных, этих глухонемых, мы, понятно, обыграли.

Лигу наций опять неудачно играем. С позорным поражением в последнем туре.

Потом — два матча перед чемпионатом Европы, которые тоже не впечатлили. Ну первый еще за скобки вынесем, мы там готовились, фиг с ним.

— Нагрузились.

— Но на самом чемпионате Европы мы все три матча — не але. Ну и где тогда то, за что можно зацепиться, чтобы продлить контракт с человеком? Его и продлевать не надо, он и так действует.

Я не вижу причин оставлять Черчесова. Наша команда разве прогрессирует? Нет. Разве какие-то молодые игроки при нем развиваются? Нет. Как возрастные играли, так они и играют. Молодых мы в принципе не любим.