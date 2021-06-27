Защитник сборной Италии: Роналду легче остановить, чем Лукаку

«Лукаку сложнее остановить, чем Роналду, потому что он обладает силой и немного больше португальца. Роналду — классический нападающий, поэтому против него легче действовать, чем против Ромелу», — приводит слова Ачерби Goal.com.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия состоится сегодня, 27 июня, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.