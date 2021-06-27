Нидерланды — Чехия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро
Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Чехии на матч 1/8 финала Евро.
Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Чехии на матч 1/8 финала Евро.
Нидерланды: Стекеленбург, де Лигт, де Врей, Думфрис, ван Аанхолт, Блинд, де Йонг, Вейналдум, де Роон, Мален, Депай.
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Кадержабек, Челустка, Соучек, Барак, Голеш, Масопуст, Шевчик, Шик.
Встреча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.
Напомним, ранее в ¼ финала чемпионата Европы — 2020 вышли сборные Дании и Италии. Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако