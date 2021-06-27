Бельгия — Португалия: Эден Азар и Криштиану Роналду выйдут на поле с капитанскими повязками
Сборные Бельгии и Португалии поспорят за право сыграть в ¼ финала чемпионата Европы.
Сборные Бельгии и Португалии поспорят за право сыграть в ¼ финала чемпионата Европы.
Стали известны стартовые составы команд.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Витсель, Тилеманс, Т. Азар, де Брейне, Э. Азар, Лукаку.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Р. Диаш, Геррейро, Далот, Палинья, Моутинью, Р. Санчеш, Б. Силва, Криштиану Роналду.