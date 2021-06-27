Нидерланды ни разу не пробили в створ в матче против Чехии

Футбол, Евро, 1/8 финала27.06.2021, 19:00 (МСК UTC+3)Puskas Arena, 52834 зрителя
|Франк де Бур
|Ярослав Шилгавы
|Томаш Холеш(Томаш Калас)
|68′
|Патрик Шик(Томаш Холеш)
|80′
|1
|Мартен Стекеленбург
|1
|Томаш Вацлик
|3
|Маттейс де Лигт
55′
|2
|Павел Кадержабек
|6
|Стефан де Фрай
|3
|Ондржей Челустка
|22
|Дензел Дюмфрис
46′
|5
|Владимир Цоуфал
56′
|8
|Жоржиньо Вейналдум
|6
|Томаш Калас
|21
|Френки де Йонг
84′
|15
|Томаш Соучек
|10
|Мемфис Депай
|9
|Томаш Холеш
85′
|12
|Патрик ван Анхолт
81′
|21
|Алекс Крал
|25
|Юррьен Тимбер
|7
|Антонин Барак
90′
|17
|Дэйли Блинд
81′
|26
|Михал Садилек
|7
|Стивен Бергхайс
|12
|Лукаш Масопуст
79′
|15
|Мартен де Рон
73′
|14
|Якуб Янкто
|19
|Вут Вегхорст
|13
|Петр Шевчик
85′
|18
|Дониэлл Мален
57′
|19
|Адам Хложек
|11
|Квинси Промес
|10
|Патрик Шик
90′
|11
|Михаэль Крменчик
|2
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|13
|0
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|6
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Стюарт Аттуэлл(Англия)
|Первый ассистент ВАР
|Кристофер Кавана(Англия)
|Первый ассистент ВАР
|Ли Беттс(Англия)
|Третий ассистент ВАР
|Павел Гиль(Польша)