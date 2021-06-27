Сборная Чехии обыграла команду Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро

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ТАСС, 27 июня. Сборная Чехии победила команду Нидерландов со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Мячи забили Томаш Голеш (68) и Патрик Шик (80), с четырьмя голами вышедший на второе место в списке бомбардиров Евро. Лидирует с пятью мячами португалец Криштиану Роналду. На 55-й минуте с поля был удален защитник сборной Нидерландов Матейс де Лигт.

В четвертьфинале чехи в Баку 3 июля сыграют против команды Дании, в субботу победившей в своем матче 1/8 финала команду Уэльса (4:0).

Встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасев. До этого он работал на турнире в качестве главного арбитра на матчах группового этапа Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2). В предыдущий раз российский судья работал на матче плей-офф чемпионата Европы в 2004 году, тогда Валентин Иванов обслуживал четвертьфинальную встречу между сборными Чехии и Дании (3:0).

Команды Нидерландов и Чехии в предыдущий раз пересекались на крупном международном турнире в 2004 году, тогда соперники встретились на групповом этапе чемпионата Европы. В том матче победу одержали чехи со счетом 3:2, обе команды вышли в плей-офф и впоследствии стали бронзовыми призерами турнира.