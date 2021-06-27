Сборная Чехии обыграла команду Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро
Встречу судил российский арбитр Сергей Карасев, удаливший во втором тайме защитника голландцев Матейса де Лигта.
Встречу судил российский арбитр Сергей Карасев, удаливший во втором тайме защитника голландцев Матейса де Лигта.
ТАСС, 27 июня. Сборная Чехии победила команду Нидерландов со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
Мячи забили Томаш Голеш (68) и Патрик Шик (80), с четырьмя голами вышедший на второе место в списке бомбардиров Евро. Лидирует с пятью мячами португалец Криштиану Роналду. На 55-й минуте с поля был удален защитник сборной Нидерландов Матейс де Лигт.
В четвертьфинале чехи в Баку 3 июля сыграют против команды Дании, в субботу победившей в своем матче 1/8 финала команду Уэльса (4:0).
Встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасев. До этого он работал на турнире в качестве главного арбитра на матчах группового этапа Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2). В предыдущий раз российский судья работал на матче
Команды Нидерландов и Чехии в предыдущий раз пересекались на крупном международном турнире в 2004 году, тогда соперники встретились на групповом этапе чемпионата Европы. В том матче победу одержали чехи со счетом 3:2, обе команды вышли в
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