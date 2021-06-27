Промес вместе с Голландией вылетает с Евро. Чехии помог русский судья

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
19:00ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
22:001-й таймБельгия0Португалия0
1/8 финала
тв
28.06Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
28.06Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
21:40 (мск), источник: Sport24

Промес вместе с Голландией вылетает с Евро. Чехии помог русский судья

Зато Крал в четвертьфинале!

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36
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После пары стартовых матчей Евро-2020 сборная Голландии, которая не смогла даже отобраться на прошлый розыгрыш турнира, стала считаться едва ли не одним из фаворитов этого чемпионата Европы. Нидерланды разобрались с Украиной (позволили сравнять во втором тайме, но больше из-за расслабленности и попыток перестроиться), а еще спокойно решили вопрос с Австрией и вообще не напряглись с Македонией.

По итогам группового этапа Голландия стала самой забивающей (8 мячей) и самой обводящей (58 удачных действий) командой на Евро. В 1/8 ей досталась во всех отношениях куда более скромная Чехия, обыгравшая до этого только Шотландию. Понятно, на чьей стороне были букмекеры и болельщики.

Представители «Спартака» Алекс Крал и Квинси Промес в стартовые составы своих сборных на 1/8 финала не попали. Если в случае с Квинси вопросов практически не возникало (он получил игровое время на турнире только против откровенно проходной Македонии), то с чешским хавом новость оказалась более неожиданной и неприятной — пусть Крал особо не проявил себя в группе, но принял участие во всех трех матчах группового этапа. Хотя болельщикам из России и так было за кем последить — главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидаемого перекоса в пользу Нидерландов до перерыва так и не наметилось: голландцы больше владели мячом, чаще заходили на чужие ворота, но провести хоть один акцентированный удар Чехия не позволяла. Более того — опционально поджимала соперника, провоцируя его на верховые передачи и единоборства, а еще сама могла и должна была забивать.

Голландию в первом тайме спас де Лигт. Чешский атакующий хав Антонин Барак мог заносить в ближний угол в результате розыгрыша в чужой штрафной, но голландский защитник вовремя выставил ногу. Это был самый опасный момент за 45 минут — если бы не включение де Лига, Голландия горела бы уже по итогам получаса игры.

Но гореть она все равно начала — только чуть позже. Серия ключевых моментов, которая изменила все:

Нападающий Дониэлл Мален в одиночку разорвал оборону Чехии и вышел один на один с вратарем. Чуть отпустил мяч — и упустил уже главный момент сборной Голландии.

Источник: AFP 2021

Через минуту после этого де Лигт поскользнулся в противостоянии с Шиком перед своей штрафной и умышленно подыграл рукой. Карасев показал ему только желтую карточку, но VAR дал сигнал — и российский арбитр пошел смотреть повтор.

Источник: Reuters
Источник: AFP 2021

После него Нидерланды остались в меньшинстве — у Карасева не было особого выбора в этой ситуации. Франк де Бур спешно выпустил Квинси Промеса, но это не помогло оставшейся в меньшинстве Голландии. Голеш открыл счет после серии стандартов (те самые единоборства, которые Чехия старательно навязывала сопернику), а Шик прикончил соперника за десять минут до окончания игры ударом в ближний угол. Матч в составе сборной Чехии заканчивал в том числе Алекс Крал.

После яркого группового этапа Голландия едет домой (последний раз она выигрывала в плей-офф Евро еще в 2004-м — 17 лет назад!), а Чехия сыграет в ¼ финала против Дании. А мы будем верить, что турнир продолжится для еще одного участника матча.

Нидерланды
0:2
Первый тайм: 0:0
Чехия
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История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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