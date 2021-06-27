Промес вместе с Голландией вылетает с Евро. Чехии помог русский судья
Зато Крал в четвертьфинале!
Зато Крал в четвертьфинале!
После пары стартовых матчей Евро-2020 сборная Голландии, которая не смогла даже отобраться на прошлый розыгрыш турнира, стала считаться едва ли не одним из фаворитов этого чемпионата Европы. Нидерланды разобрались с Украиной (позволили сравнять во втором тайме, но больше
По итогам группового этапа Голландия стала самой забивающей (8 мячей) и самой обводящей (58 удачных действий) командой на Евро. В 1/8 ей досталась во всех отношениях куда более скромная Чехия, обыгравшая до этого только Шотландию. Понятно, на чьей стороне были букмекеры и болельщики.
Представители «Спартака» Алекс Крал и Квинси Промес в стартовые составы своих сборных на 1/8 финала не попали. Если в случае с Квинси вопросов практически не возникало (он получил игровое время на турнире только против откровенно проходной Македонии), то с чешским хавом новость оказалась более неожиданной и неприятной — пусть Крал особо не проявил себя в группе, но принял участие во всех трех матчах группового этапа. Хотя болельщикам из России и так было за кем последить — главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.
Ожидаемого перекоса в пользу Нидерландов до перерыва так и не наметилось: голландцы больше владели мячом, чаще заходили на чужие ворота, но провести хоть один акцентированный удар Чехия не позволяла. Более того — опционально поджимала соперника, провоцируя его на верховые передачи и единоборства, а еще сама могла и должна была забивать.
Голландию в первом тайме спас де Лигт. Чешский атакующий хав Антонин Барак мог заносить в ближний угол в результате розыгрыша в чужой штрафной, но голландский защитник вовремя выставил ногу. Это был самый опасный момент за 45 минут — если бы не включение де Лига, Голландия горела бы уже по итогам получаса игры.
Но гореть она все равно начала — только чуть позже. Серия ключевых моментов, которая изменила все:
Нападающий Дониэлл Мален в одиночку разорвал оборону Чехии и вышел один на один с вратарем. Чуть отпустил мяч — и упустил уже главный момент сборной Голландии.
Через минуту после этого де Лигт поскользнулся в противостоянии с Шиком перед своей штрафной и умышленно подыграл рукой. Карасев показал ему только желтую карточку, но VAR дал сигнал — и российский арбитр пошел смотреть повтор.
После него Нидерланды остались в меньшинстве — у Карасева не было особого выбора в этой ситуации. Франк де Бур спешно выпустил Квинси Промеса, но это не помогло оставшейся в меньшинстве Голландии. Голеш открыл счет после серии стандартов (те самые единоборства, которые Чехия старательно навязывала сопернику), а Шик прикончил соперника за десять минут до окончания игры ударом в ближний угол. Матч в составе сборной Чехии заканчивал в том числе Алекс Крал.
После яркого группового этапа Голландия едет домой (последний раз она выигрывала в