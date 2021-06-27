Болельщики негодовали, а профессионалы поддержали Карасева. Де Лигт взял вину на себя

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От «Мафии» до «Детской ошибки»

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Футболом правят эмоции, и когда Сергей Карасев после подсказки ВАР лично изучил запись эпизода и поменял желтую карточку Матайса де Лигта на красную, реакция голландских болельщиков оказалась предсказуемой. Фанаты оранжевых негодовали и соревновались в остроумии. Российского арбитра предлагали включить в санкционный список, призывали его завершить карьеру, а также использовали привычный, но немного усовершенствованный лозунг: «УЕФА и Карасев — мафия!».

Вместе с тем показательна выдержанная реакция голландских СМИ. В частности, издание voetbalzone.nl опубликовало информационную заметку, посвященную удалению де Лигта. При этом авторы не давали никаких оценок, а лишь рассказали о событии, отметив, что футболист оранжевых, коснувшись мяча рукой, лишил соперника отличного шанса. Кроме того, на портале напомнили, что защитник «Ювентуса» — первый после Хайтенги голландец, удаленный на европейских чемпионатах за последние 15 лет. В подробном обзоре матча действия Карасева поданы в информационном ключе, но при этом использована фраза «ошибка де Лигта».

Voetbal international, в свою очередь, собрал реакцию европейских СМИ не на судейство, а на «детскую ошибку де Лигта», как она подается испанским El Mundo Deportivo. Приводится заголовок немецкого Bild «Гандбол решает в одной восьмой финала». Еще одно авторитетное издание из Германии — Kicker — обращает внимание на непозволительную для игрока с таким классным отбором ошибку.

Проиграли из-за моих действий

Сайт nos.nl приводит комментарии голландцев после вылета. И вновь тон высказываний очень профессиональный. Капитан оранжевых Вайналдум по поводу красной карточки произнес очевидное — этот момент серьезно осложнил игру, а после пропущенного гола возникли проблемы с контролем мяча. Самый яркий игрок этой сборной Дюмфрисс призвал посмотреть в зеркало и признать: «Мы не играли в свою игру с самого начала».

В свою очередь Френки де Йонг не критиковал действия Карасева, а старался поддержать де Лигта и призывал не делать из него козла отпущения. «Это не только вина Маттайса. Перед перерывом мы также играли ниже своего уровня. В конечном счете это плохой турнир. Если вы выбываете в 1/8 финала, это не может быть хорошим результатом», — подчеркнул полузащитник «Барселоны».

Высказался и сам де Лигт, заявивший: «Конечно, это ужасно. Мы проиграли из-за того, что я сделал. Оглядываясь назад… Я не должен был дать мячу так отскочить».

Качественно и здорово

Всегда интересна реакция профессионалов, и в этом плане показательно мнение бывшего нападающего сборной Англии, а ныне блестящего телевизионного эксперта Гари Линекера. «Немного мрачновато для де Лигта, но все верно», — оценил решение Сергея Карасеве в своем Twitter знаменитый в прошлом бомбардир.

«Очень качественно и здорово! — высказался о судействе нашего рефери для “СЭ” Юрий Семин. — Карасев — молодец. В российском чемпионате он всегда проводит матчи на самом высоком уровне. Мне всегда было в удовольствие, когда он судил наши матчи. Я отношусь к его работе с большим уважением. И сегодня он еще раз доказал, что находится на самом высоком уровне. Будет ли дальше задействован в плей-офф? Я же не знаю, что обо всем этом думает судейский комитет и УЕФА. В любом случае Карасев дает все основания для этого».

«Очень хорошо судил, как и всегда, — заявил в интервью “СЭ” бывший главный тренер “Зенита” чех Властимил Петржела. — Знаю, что некоторые наши команды и сборная ругались на него перед матчем. Карасев не допустил ни единой ошибки. Здесь его боялись, но он сделал все правильно. Супер-судья! Карасев посмотрел ВАР, оценил ситуацию. Закономерная красная карточка. Все в порядке».