Болельщики негодовали, а профессионалы поддержали Карасева. Де Лигт взял вину на себя

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
19:00Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
27 июня, источник: Спорт-Экспресс

Болельщики негодовали, а профессионалы поддержали Карасева. Де Лигт взял вину на себя

Собрали реакцию на судейство россиянина и удаление голландца.

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От «Мафии» до «Детской ошибки»

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Футболом правят эмоции, и когда Сергей Карасев после подсказки ВАР лично изучил запись эпизода и поменял желтую карточку Матайса де Лигта на красную, реакция голландских болельщиков оказалась предсказуемой. Фанаты оранжевых негодовали и соревновались в остроумии. Российского арбитра предлагали включить в санкционный список, призывали его завершить карьеру, а также использовали привычный, но немного усовершенствованный лозунг: «УЕФА и Карасев — мафия!».

Вместе с тем показательна выдержанная реакция голландских СМИ. В частности, издание voetbalzone.nl опубликовало информационную заметку, посвященную удалению де Лигта. При этом авторы не давали никаких оценок, а лишь рассказали о событии, отметив, что футболист оранжевых, коснувшись мяча рукой, лишил соперника отличного шанса. Кроме того, на портале напомнили, что защитник «Ювентуса» — первый после Хайтенги голландец, удаленный на европейских чемпионатах за последние 15 лет. В подробном обзоре матча действия Карасева поданы в информационном ключе, но при этом использована фраза «ошибка де Лигта».

Voetbal international, в свою очередь, собрал реакцию европейских СМИ не на судейство, а на «детскую ошибку де Лигта», как она подается испанским El Mundo Deportivo. Приводится заголовок немецкого Bild «Гандбол решает в одной восьмой финала». Еще одно авторитетное издание из Германии — Kicker — обращает внимание на непозволительную для игрока с таким классным отбором ошибку.

Проиграли из-за моих действий

Сайт nos.nl приводит комментарии голландцев после вылета. И вновь тон высказываний очень профессиональный. Капитан оранжевых Вайналдум по поводу красной карточки произнес очевидное — этот момент серьезно осложнил игру, а после пропущенного гола возникли проблемы с контролем мяча. Самый яркий игрок этой сборной Дюмфрисс призвал посмотреть в зеркало и признать: «Мы не играли в свою игру с самого начала».

В свою очередь Френки де Йонг не критиковал действия Карасева, а старался поддержать де Лигта и призывал не делать из него козла отпущения. «Это не только вина Маттайса. Перед перерывом мы также играли ниже своего уровня. В конечном счете это плохой турнир. Если вы выбываете в 1/8 финала, это не может быть хорошим результатом», — подчеркнул полузащитник «Барселоны».

Высказался и сам де Лигт, заявивший: «Конечно, это ужасно. Мы проиграли из-за того, что я сделал. Оглядываясь назад… Я не должен был дать мячу так отскочить».

Качественно и здорово

Всегда интересна реакция профессионалов, и в этом плане показательно мнение бывшего нападающего сборной Англии, а ныне блестящего телевизионного эксперта Гари Линекера. «Немного мрачновато для де Лигта, но все верно», — оценил решение Сергея Карасеве в своем Twitter знаменитый в прошлом бомбардир.

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«Очень качественно и здорово! — высказался о судействе нашего рефери для “СЭ” Юрий Семин. — Карасев — молодец. В российском чемпионате он всегда проводит матчи на самом высоком уровне. Мне всегда было в удовольствие, когда он судил наши матчи. Я отношусь к его работе с большим уважением. И сегодня он еще раз доказал, что находится на самом высоком уровне. Будет ли дальше задействован в плей-офф? Я же не знаю, что обо всем этом думает судейский комитет и УЕФА. В любом случае Карасев дает все основания для этого».

«Очень хорошо судил, как и всегда, — заявил в интервью “СЭ” бывший главный тренер “Зенита” чех Властимил Петржела. — Знаю, что некоторые наши команды и сборная ругались на него перед матчем. Карасев не допустил ни единой ошибки. Здесь его боялись, но он сделал все правильно. Супер-судья! Карасев посмотрел ВАР, оценил ситуацию. Закономерная красная карточка. Все в порядке».

Андрей Кузичев

Нидерланды
0:2
Первый тайм: 0:0
Чехия
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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