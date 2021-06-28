Сборная Бельгии в матче 1/8 финала Евро победила действующих чемпионов португальцев

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
19:00Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
00:11 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бельгии в матче 1/8 финала Евро победила действующих чемпионов португальцев

ТАСС, 27 июня. Сборная Бельгии со счетом 1:0 победила команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Севилье.

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фотографий
37
фотографий

Гол на 42-й минуте забил Торган Азар. Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне, пропустивший из-за травмы матч первого тура группового этапа с россиянами (3:0), был заменен на 48-й минуте из-за полученного в первом тайме повреждения.

Команды впервые пересеклись в рамках крупного международного турнира (чемпионата мира или Европы). Бельгийцы обыграли португальцев впервые с сентября 1989 года (3:0), тогда команды играли в отборочном турнире к чемпионату мира — 1990. С тех пор сборная Бельгии уступила в трех матчах и дважды сыграла вничью.

Фоторепортаж
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По ходу группового этапа бельгийцы обыграли сборные России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0) и вышли с первого места в плей-офф. Сборная Португалии вышла в плей-офф с третьего места, обыграв в группе венгров (3:0), уступив немцам (2:4) и сыграв вничью с французами (2:2). Сборная Бельгии является серебряным призером чемпионата Европы 1980 года и бронзовым — 1972 года. Португальцы являются действующими чемпионами Европы (2016).

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в субботу в дополнительное время победили команду Австрии (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене. В другом четвертьфинале 3 июля в Баку сыграют сборные Чехии и Дании. В рамках 1/8 финала Евро также пройдут матчи Хорватия — Испания (Копенгаген, 28 июня), Франция — Швейцария (Бухарест, 28 июня), Англия — Германия (Лондон, 29 июня) и Швеция — Украина (Глазго, 29 июня).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

Бельгия
1:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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