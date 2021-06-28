Сборная Бельгии в матче 1/8 финала Евро победила действующих чемпионов португальцев

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Гол на 42-й минуте забил Торган Азар. Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне, пропустивший из-за травмы матч первого тура группового этапа с россиянами (3:0), был заменен на 48-й минуте из-за полученного в первом тайме повреждения.

Команды впервые пересеклись в рамках крупного международного турнира (чемпионата мира или Европы). Бельгийцы обыграли португальцев впервые с сентября 1989 года (3:0), тогда команды играли в отборочном турнире к чемпионату мира — 1990. С тех пор сборная Бельгии уступила в трех матчах и дважды сыграла вничью.

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По ходу группового этапа бельгийцы обыграли сборные России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0) и вышли с первого места в плей-офф. Сборная Португалии вышла в плей-офф с третьего места, обыграв в группе венгров (3:0), уступив немцам (2:4) и сыграв вничью с французами (2:2). Сборная Бельгии является серебряным призером чемпионата Европы 1980 года и бронзовым — 1972 года. Португальцы являются действующими чемпионами Европы (2016).

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в субботу в дополнительное время победили команду Австрии (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене. В другом четвертьфинале 3 июля в Баку сыграют сборные Чехии и Дании. В рамках 1/8 финала Евро также пройдут матчи Хорватия — Испания (Копенгаген, 28 июня), Франция — Швейцария (Бухарест, 28 июня), Англия — Германия (Лондон, 29 июня) и Швеция — Украина (Глазго, 29 июня).