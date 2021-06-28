Роналду бросил капитанскую повязку после поражения от Бельгии
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения от Бельгии в 1/8 финала Евро-2020 бросил капитанскую повязку.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения от Бельгии в 1/8 финала Евро-2020 бросил капитанскую повязку.
В этом матче капитан португальцев мог установить мировой рекорд по голам за сборные. Для этого ему не хватает одного мяча. В активе Роналду и иранца Али Даеи по 109 голов.
Единственный мяч забил Торган Азар. В четвертьфинале бельгийцы сыграют со сборной Италии.