Петербург ждет. Сборные Франции и Испании проведут матчи 1/8 финала Евро в понедельник

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
19:00Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
00:49 (мск), источник: ТАСС

Петербург ждет. Сборные Франции и Испании проведут матчи 1/8 финала Евро в понедельник

ТАСС, 28 июня. Действующие чемпионы мира французы и трехкратные чемпионы Европы испанцы в понедельник проведут свои матчи 1/8 финала континентального первенства. Их победители встретятся 2 июля в четвертьфинале в Санкт-Петербурге.

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Источник: Reuters

Французы сыграют против швейцарцев в Бухаресте, начало игры в 22:00 мск. Последние три встречи команды проводили на крупных турнирах и дважды не забивали голов — на чемпионате Европы — 2016 и мировом первенстве 2006 года. Результативной была лишь игра в бразильском Салвадоре на чемпионате мира 2014 года, завершившаяся победой французов со счетом 5:2. При этом в последний раз швейцарцы выигрывали в мае 1992 года в товарищеской встрече (2:1).

Футбол

Евро 2020
1/8 финала, 28.06.2021, 22:00

Франция-Швейцария-

Ожидается, что в составе команды Дидье Дешама на поле сможет выйти защитник Люка Эрнандес, который имел проблемы с коленом. Альтернативы Эрнандесу слева нет, поскольку играющий на этой позиции Люка Динь выбыл до конца турнира. Сообщалось, что в связи с этим Дешам наигрывал в субботу тактическую схему с тремя центральными защитниками.

Матч Франция — Швейцария будет последним на Евро для арены в румынской столице. Местные власти в связи с улучшением эпидемиологической ситуации разрешили увеличить присутствие болельщиков на стадионе с 25 до 33%.

Потеря лучшего бомбардира

Заключительный матч Евро (начало в 19:00 мск) примет и Копенгаген, где сыграют команды Испании и Хорватии. Хорваты перед этой игрой понесли серьезную потерю в лице полузащитника Ивана Перишича, который заразился коронавирусом и был изолирован на 10 дней. Таким образом, он сможет быть в строю теоретически к полуфиналу. За эти дни он не сможет даже тренироваться и участвовать в собраниях команды.

Футбол

Евро 2020
1/8 финала, 28.06.2021, 19:00

Хорватия-Испания-

Полузащитник миланского «Интера» является лучшим бомбардиром сборной Хорватии на Евро с двумя мячами. На чемпионате мира в России он сравнял счет в полуфинальном матче с англичанами (2:1). Не случайно главный тренер хорватов Златко Далич выразил сомнение, что можно будет в полной мере заменить этого полузащитника, играющего слева.

История матчей хорватской и испанской команд пока не такая богатая. В финальных турнирах команды сыграли между собой впервые на Евро-2012, и тогда в Польше выиграли испанцы (1:0). Через четыре года хорваты взяли реванш в Бордо (2:1). Победами соперники обменялись в 2018 году в первом розыгрыше Лиги наций.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
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