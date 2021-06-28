Бельгия — Португалия. Криштиану Роналду: без рекорда, без титула

В одном из самых статусных матчей первого раунда плей-офф Евро-2020 встречались действующие обладатели титула и первая команда рейтинга ФИФА — заруба фаворитов во встрече навылет.

Португальцы на групповом этапе не впечатляли. Тяжелейшая победа над венграми, болезненное поражение от немцев и ничья с французами, когда на первом месте были турнирные расклады, а не качество игры. Контрольный выстрел: даже сборная России нанесла к тому моменту больше ударов по воротам.

Но в случае с португальцами можно не нагнетать. Достаточно вспомнить их путь к триумфу на Евро-2016, когда команда Фернанду Сантуша и Криштиану Роналду вылезла из группы с тремя ничьими и за весь Евро-2016 одержала лишь одну победу в основное время.

Что касается бельгийцев, то они на старте тоже не феерили. Роберто Мартинес и Ко взяли все девять очков, затратив на это минимальное количество усилий. В планы «Красных дьяволов» не входило устраивать водопад голов против России или Финляндии — они держали в голове плей-офф и берегли ресурсы.

Впрочем, бельгийцы не спешили включаться и сейчас. В самом начале красно-зеленые поймали соперника на контратаке, но Диогу Жота свой момент упустил. А затем соперники перешли в режим позиционных атак, и смотрелось это не слишком захватывающе. По такому футболу зрители вправе были ожидать каких-то ярких индивидуальных действий от многочисленных звезд. Прежде всего, конечно, от Криштиану. Помимо текущей командной задачи, перед ним стояла и личная, историческая: следующий гол делал бы его мировым рекордсменом по количеству мячей за сборные. Первый удар в створ в этой встрече нанес как раз Роналду: двинул со штрафного, создав большую проблему для Куртуа.

А вот первая попытка бельгийцев принесла им успех: Торган Азар дальним выстрелом отправил мяч в сетку по замысловатой траектории. «Красные дьяволы» в первом тайме не показали чего-то особенного, но вновь сделали результат.

Вторая 45-минутка началась для них с неприятного момента. Де Брейне побегал пару минут и понял, что продолжить встречу не сможет. Травма стала последствием варварского подката от Палиньи, совершенного еще до перерыва. Но и нельзя назвать такую потерю критической для бельгийцев, ведь отыгрываться предстояло не им, а сопернику. Португальцы пытались что-то создать, бронзовые призеры ЧМ-2018 сосредоточились на обороне и контратаках. Сантуш выпустил Бруну Фернандеша и Жоау Феликса, а момент возник опять у Диогу Жоты. На этот раз мяч прошел над дальней «девяткой». В целом, «Красные дьяволы» прекрасно справлялись со сдерживанием.

Фоторепортаж Бельгия выстояла и отправила португальцев домой

Но минут за 15 до финального свитка на поле заискрило. Торган Азар не услышал свистка и продолжил атаковать, и его в своем стиле встретил Пепе. Этот момент завел португальцев, и тут же они создали несколько отличных моментов: Рубен Диаш после углового головой пробил прямо в руки Куртуа, затем Рафаэл Геррейру угодил в штангу, а за пару минут до конца основного времени бельгийский голкипер не дал забить Андре Силве.

В итоге теперь уже экс-чемпионы Европы нанесли 23 удара, пять из которых пришлись в створ — но так и не забили. А сколько раз попали в рамку бельгийцы? Правильно, один.

«Красные дьяволы» вновь показали себя максимально прагматичной командой. Мартинеса и его футболистов мало интересуют какие-то спецэффекты, на первом месте — результат. На этот раз они в прагматичной манере прошли Португалию и оставили Роналду без великого рекорда.