Бельгия — Португалия. Криштиану Роналду: без рекорда, без титула

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
19:00Не началсяХорватия
Испания
1/8 финала
тв
22:00Не началсяФранция
Швейцария
1/8 финала
тв
29.06Не началсяАнглия
Германия
1/8 финала
тв
29.06Не началсяШвеция
Украина
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяБельгия
Италия
1/4 финала
3.07Не началсяЧехия
Дания
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бельгия — Португалия. Криштиану Роналду: без рекорда, без титула

Один из главных фаворитов турнира победил чемпионов Европы (1:0).

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Источник: AFP 2021

В одном из самых статусных матчей первого раунда плей-офф Евро-2020 встречались действующие обладатели титула и первая команда рейтинга ФИФА — заруба фаворитов во встрече навылет.

Португальцы на групповом этапе не впечатляли. Тяжелейшая победа над венграми, болезненное поражение от немцев и ничья с французами, когда на первом месте были турнирные расклады, а не качество игры. Контрольный выстрел: даже сборная России нанесла к тому моменту больше ударов по воротам.

Но в случае с португальцами можно не нагнетать. Достаточно вспомнить их путь к триумфу на Евро-2016, когда команда Фернанду Сантуша и Криштиану Роналду вылезла из группы с тремя ничьими и за весь Евро-2016 одержала лишь одну победу в основное время.

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Что касается бельгийцев, то они на старте тоже не феерили. Роберто Мартинес и Ко взяли все девять очков, затратив на это минимальное количество усилий. В планы «Красных дьяволов» не входило устраивать водопад голов против России или Финляндии — они держали в голове плей-офф и берегли ресурсы.

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Впрочем, бельгийцы не спешили включаться и сейчас. В самом начале красно-зеленые поймали соперника на контратаке, но Диогу Жота свой момент упустил. А затем соперники перешли в режим позиционных атак, и смотрелось это не слишком захватывающе. По такому футболу зрители вправе были ожидать каких-то ярких индивидуальных действий от многочисленных звезд. Прежде всего, конечно, от Криштиану. Помимо текущей командной задачи, перед ним стояла и личная, историческая: следующий гол делал бы его мировым рекордсменом по количеству мячей за сборные. Первый удар в створ в этой встрече нанес как раз Роналду: двинул со штрафного, создав большую проблему для Куртуа.

А вот первая попытка бельгийцев принесла им успех: Торган Азар дальним выстрелом отправил мяч в сетку по замысловатой траектории. «Красные дьяволы» в первом тайме не показали чего-то особенного, но вновь сделали результат.

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Вторая 45-минутка началась для них с неприятного момента. Де Брейне побегал пару минут и понял, что продолжить встречу не сможет. Травма стала последствием варварского подката от Палиньи, совершенного еще до перерыва. Но и нельзя назвать такую потерю критической для бельгийцев, ведь отыгрываться предстояло не им, а сопернику. Португальцы пытались что-то создать, бронзовые призеры ЧМ-2018 сосредоточились на обороне и контратаках. Сантуш выпустил Бруну Фернандеша и Жоау Феликса, а момент возник опять у Диогу Жоты. На этот раз мяч прошел над дальней «девяткой». В целом, «Красные дьяволы» прекрасно справлялись со сдерживанием.

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Но минут за 15 до финального свитка на поле заискрило. Торган Азар не услышал свистка и продолжил атаковать, и его в своем стиле встретил Пепе. Этот момент завел португальцев, и тут же они создали несколько отличных моментов: Рубен Диаш после углового головой пробил прямо в руки Куртуа, затем Рафаэл Геррейру угодил в штангу, а за пару минут до конца основного времени бельгийский голкипер не дал забить Андре Силве.

В итоге теперь уже экс-чемпионы Европы нанесли 23 удара, пять из которых пришлись в створ — но так и не забили. А сколько раз попали в рамку бельгийцы? Правильно, один.

«Красные дьяволы» вновь показали себя максимально прагматичной командой. Мартинеса и его футболистов мало интересуют какие-то спецэффекты, на первом месте — результат. На этот раз они в прагматичной манере прошли Португалию и оставили Роналду без великого рекорда.

На очереди — Италия.

Бельгия
1:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
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