Бельгия — Португалия. Криштиану Роналду: без рекорда, без титула
Один из главных фаворитов турнира победил чемпионов Европы (1:0).
Один из главных фаворитов турнира победил чемпионов Европы (1:0).
В одном из самых статусных матчей первого раунда
Португальцы на групповом этапе не впечатляли. Тяжелейшая победа над венграми, болезненное поражение от немцев и ничья с французами, когда на первом месте были турнирные расклады, а не качество игры. Контрольный выстрел: даже сборная России нанесла к тому моменту больше ударов по воротам.
Но в случае с португальцами можно не нагнетать. Достаточно вспомнить их путь к триумфу на Евро-2016, когда команда Фернанду Сантуша и Криштиану Роналду вылезла из группы с тремя ничьими и за весь Евро-2016 одержала лишь одну победу в основное время.
Что касается бельгийцев, то они на старте тоже не феерили. Роберто Мартинес и Ко взяли все девять очков, затратив на это минимальное количество усилий. В планы «Красных дьяволов» не входило устраивать водопад голов против России или Финляндии — они держали в голове
Впрочем, бельгийцы не спешили включаться и сейчас. В самом начале
А вот первая попытка бельгийцев принесла им успех: Торган Азар дальним выстрелом отправил мяч в сетку по замысловатой траектории. «Красные дьяволы» в первом тайме не показали
Вторая 45-минутка началась для них с неприятного момента. Де Брейне побегал пару минут и понял, что продолжить встречу не сможет. Травма стала последствием варварского подката от Палиньи, совершенного еще до перерыва. Но и нельзя назвать такую потерю критической для бельгийцев, ведь отыгрываться предстояло не им, а сопернику. Португальцы пытались
Но минут за 15 до финального свитка на поле заискрило. Торган Азар не услышал свистка и продолжил атаковать, и его в своем стиле встретил Пепе. Этот момент завел португальцев, и тут же они создали несколько отличных моментов: Рубен Диаш после углового головой пробил прямо в руки Куртуа, затем Рафаэл Геррейру угодил в штангу, а за пару минут до конца основного времени бельгийский голкипер не дал забить Андре Силве.
В итоге теперь уже
«Красные дьяволы» вновь показали себя максимально прагматичной командой. Мартинеса и его футболистов мало интересуют
На очереди — Италия.