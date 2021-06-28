Автор победы Чехии — Томаш Голеш. Он родился в деревне с населением 200 человек и сыграл на 5 позициях за 2 года

Главный герой сенсационной победы Чехии над Нидерландами (2:0) — полузащитник Томаш Голеш, который начал Евро в запасе, но вытеснил из старта Алекса Крала.

В 1/8 финала он выдал нечто невероятное: на своей половине выключил прессингом и опекой Джорджиньо Вейналдума (ради этого спускался пятым в защиту), на чужой — забил первый мяч и отдал голевую передачу Патрику Шику на 2:0.

Давайте познакомимся с героем воскресенья поближе.

Его семья прославилась из-за записки соседям: извинились за крик после гола Томаша «Арсеналу»

В апреле 2021-го он вышел в старте на матч с «Арсеналом» в Лондоне и забил на 90-й минуте — игра закончилась 1:1. 28-летний Голеш впервые в карьере сыграл в центре нападения.

«Я запомню это на всю оставшуюся жизнь. Радость была огромной, просто эйфория», — рассказывал футболист. Счастлив был не только он, но и вся его семья.

Ничего не понимаете? Это записка, которую семья Голеша повесила в подъезде: «Просим прощения у всех соседей за громкий крик вчера около 23:00. Мне простительно — младший брат забил “Арсеналу” в четвертьфинале Лиги Европы на 90-й минуте, сделав счет 1:1. Еще раз извините».

Записка завирусилась в чешском интернете, а старший брат Томаша Иржи стал героем материала одного из чешских медиа.

У братьев не сложилось с футболом из-за проблем с коленями

Голеш родился в деревне Боровнице в Ждярских горах, где живет менее 200 человек. Отец Эдвард всегда очень трогательно высказывается о сыне. «Обидно, что наших чувств не испытал его дед и мой отец. Он был настоящим фанатом», — говорил Голеш-старший. Он, кстати, староста той самой деревеньки.

Дети разъехались — Иржи, который и повесил объявление, живет в Градце-Кралове. Там все братья Голеши (а у Томаша их двое) и занимались футболом. Они жили в интернате, но у Иржи и младшего брата Томаша Романа не сложилось в футболе из-за проблем с коленями. Отец считает, что это семейное.

В «Славии» Голеша ставили во все части поля — теперь он умеет все

В 2019-м Томаша купила пражская «Славия», трансфер стал рекордным среди внутренних в чемпионате Чехии — около полутора миллионов евро. Йиндржих Трпишовски называл Голеша одним из лучших игроков лиги еще до перехода, но сначала в «Славии» не получалось. Тогда тренер стал пробовать его на самых разных позициях, и Голеш стал одним из ключевых футболистов.

В «Славии» правый защитник трансформировался в универсала и за два года перепробовал пять позиций: левый защитник, правый защитник, центральный полузащитник, правый вингер и форвард. Основная позиция все-таки опорник — именно в таком качесте Голеш обосновался в сборной по ходу Евро.

И тем удивительнее, как эффективен он был везде: и в перекрытии кислорода Нидерландами, и впереди (1+1). Кажется, Голешем уже интересуются в АПЛ.